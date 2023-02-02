«Зенит» о жалобе в CAS из-за драки со «Спартаком»: «Наша позиция отвечает всем юридическим нормам, которые были проигнорированы»
В «Зените» прокомментировали обращение в CAS из-за драки со «Спартаком».
Ранее стало известно, что петербуржцы пожаловались в CAS из-за дисквалификации своих игроков после потасовки.
«ФК «Зенит» действительно подал жалобу в CAS, о чем мы уведомили РФС.
Считаем, что наша позиция отвечает всем юридическим нормам, на которые мы обращали внимание и КДК, и апелляционного комитета, но которые были проигнорированы.
По-прежнему считаем, что причиной удаления всех шести футболистов являлась не массовая драка, а именно агрессивное поведение – в соответствии с подписанным судьей встречи и представителями команд протоколом матча.
Эта же причина удаления игроков нашла отражение в рапорте комиссара встречи. Поэтому «Зенит» и обратился более высокую инстанцию», – сообщили в пресс-службе «Зенита».
После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.
потом куда обращаться будут?
пока сомнительно, что у них есть перспективы в Лозанне
Лично у меня один вопрос к Григорьянцу:мотивируя свое решение о ненаказании Квинси он ссылается на слова Москалева о том что последний обещал показать Промесу и Барриосу по ЖК,если бы не прибежал Родригао.В итоге Барриосу прямая КК,а Промесу ничего.Ну и по срокам дисквы тоже,Родригао больше всех заслужил,Малком и Селихов меньше всех.