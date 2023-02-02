«Зенит» о жалобе в CAS из-за драки со «Спартаком»: «Наша позиция отвечает всем юридическим нормам, которые были проигнорированы»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России дисквалификации РФС КДК РФС CAS Малком Вильмар Барриос Родригао Спорт-Экспресс Футбол

В «Зените» прокомментировали обращение в CAS  из-за драки со «Спартаком».

Ранее стало известно, что петербуржцы пожаловались в CAS из-за дисквалификации своих игроков после потасовки.

«ФК «Зенит» действительно подал жалобу в CAS, о чем мы уведомили РФС.

Считаем, что наша позиция отвечает всем юридическим нормам, на которые мы обращали внимание и КДК, и апелляционного комитета, но которые были проигнорированы. 

По-прежнему считаем, что причиной удаления всех шести футболистов являлась не массовая драка, а именно агрессивное поведение – в соответствии с подписанным судьей встречи и представителями команд протоколом матча.

Эта же причина удаления игроков нашла отражение в рапорте комиссара встречи. Поэтому «Зенит» и обратился более высокую инстанцию», – сообщили в пресс-службе «Зенита».

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.

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72 комментария

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Алекс Кадет
питерское нытьё продолжаеться
потом куда обращаться будут?
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Любовь Мелехова
Ответ Дмитрий9779
Кому-то надо научиться внимательно читать, понимать прочитанное и уметь сравнить что написано в двух этих новостях.
Да они только комментарии читают.
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олег суглобов
За удар ногой в живот шипами,Радригао вообще сажать надо!!
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Recreated
Ответ Wiley Fox
- Ватсон, а что это за вой с болот?
Собака баскервилей, сэр!
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Egobrain junior
Ответ theDoctor
Зенит настоящая Империя Зла. Очевидно что им плевать на эти дисквы игроков в никому не нужном кубке. Суть подачи жалобы в том что на слушание вызвали Промеса, а там уже упаковали и отправили на родину.
достойная многоходовочка
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dimitrii36
Ответ sanek_rabona
И это в кубке России который по словам запитерских для них ничего не значит, даже не в плейофф. Позорище.
самолюбие затронули, плач таперича не унять
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sanek_rabona
И это в кубке России который по словам запитерских для них ничего не значит, даже не в плейофф. Позорище.
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Egobrain junior
а в чем суть жалобы? неправомерность наказания, или мало игроков наказали?
пока сомнительно, что у них есть перспективы в Лозанне
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Дмитрий9779
Ответ Russ Ivan
Салют, Дмитрий! А есть что обсуждать-то? Вот и заявление от клуба подъехало...
Прошлая новость о том,что Зенит подал апелляцию на удаления своих игроков,это конечно зря,там все по делу.
Лично у меня один вопрос к Григорьянцу:мотивируя свое решение о ненаказании Квинси он ссылается на слова Москалева о том что последний обещал показать Промесу и Барриосу по ЖК,если бы не прибежал Родригао.В итоге Барриосу прямая КК,а Промесу ничего.Ну и по срокам дисквы тоже,Родригао больше всех заслужил,Малком и Селихов меньше всех.
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Сергей Лепехин
Может САS отстранит их от чемпионата
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dimitrii36
ах - ха - ха
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Wiley Fox
- Ватсон, а что это за вой с болот?
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dimitrii36
ах - ха - ха, провинциалы не знают чем крыть, подите портки смените
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Михаил Савченко
Ответ dimitrii36
в ентот день красные только ваши
Давно заметил, что хейтеры Зенита пишут очень неграмотно
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centavr1
газпром - народное противостояние.
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dimitrii36
Ответ Михаил Савченко
Московским заревом в комментариях удовлетворён) Зенит молодцы, пускай дальше поджигают, я за
в ентот день красные только ваши
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Recreated
И ведь они бабками там продавят в итоге!
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Михаил Савченко
Московским заревом в комментариях удовлетворён) Зенит молодцы, пускай дальше поджигают, я за
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theDoctor
Ответ Slavnov
ниже упасть уже не возможно
Стыдно такое писать с такой аватаркой.
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prus_3
Зарема Равильевна, и снова ваш выход.
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Recreated
Фффффууууууууууу!!!
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ыеем
Типичное поведение нетрадиционных)))
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Алар
А я думаю чего тарифы на ГАЗ повысились? Оказывается Зениту понадобились бабки, чтобы нанять забугорных адвокатов для обжалования решения по драке в игре со Спартаком в CAS. Что ж, надеюсь, что наконец нужное решения для Зенита поможет ему забыть ту бесславную игру. А если решение будет подтверждено, то Зенит сможет написать уже только в Спортлото но уже без повышения тарифов на ГАЗ)))
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theDoctor
Зенит настоящая Империя Зла. Очевидно что им плевать на эти дисквы игроков в никому не нужном кубке. Суть подачи жалобы в том что на слушание вызвали Промеса, а там уже упаковали и отправили на родину.
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ДУБР
Вот теперь болельщиков точно прибавится!!))) Потом они, что станут делать?) Умолять?)))) Какой же позорный клуб!!!)))
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