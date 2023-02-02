«Зенит» о жалобе в CAS из-за драки со «Спартаком»: «Наша позиция отвечает всем юридическим нормам, которые были проигнорированы»

В « » прокомментировали обращение в CAS из-за драки со « ».

Ранее стало известно, что петербуржцы пожаловались в CAS из-за дисквалификации своих игроков после потасовки.

«ФК «Зенит» действительно подал жалобу в , о чем мы уведомили .

Считаем, что наша позиция отвечает всем юридическим нормам, на которые мы обращали внимание и КДК, и апелляционного комитета, но которые были проигнорированы.

По-прежнему считаем, что причиной удаления всех шести футболистов являлась не массовая драка, а именно агрессивное поведение – в соответствии с подписанным судьей встречи и представителями команд протоколом матча.

Эта же причина удаления игроков нашла отражение в рапорте комиссара встречи. Поэтому «Зенит» и обратился более высокую инстанцию», – сообщили в пресс-службе «Зенита».

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), , и . Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.