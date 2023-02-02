Ротен об уходе Варана из сборной Франции: «Он многое привнес, но теперь выставляет себя дураком. Когда тебе 29 лет, представлять страну – это твоя обязанность»

отреагировал на решение завершить карьеру в сборной Франции.

Сегодня защитник « » объявил, что больше не будет представлять национальную команду.

«Я думаю, что в таком возрасте и когда ты играешь в клубе, который позволяет тебе оставаться на очень высоком уровне, у тебя есть долг. Речь идет о том, чтобы дарить свой талант своей стране.

Он выступал очень хорошо, у него большой послужной список в сборной Франции, браво! Он выиграл самое прекрасное из соревнований. Мы видели его вклад на последнем чемпионате мира. Но я думаю про себя: что за решение! Это катастрофа – перестать носить футболку сборной в возрасте 29 лет.

Когда тебе 29 лет, и твой клуб позволяет тебе оставаться на самом высоком уровне, представлять страну – это твоя обязанность. Я не понимаю игроков, которые говорят, что они уходят из сборной, в то время как она позволила им заключить хорошие контракты с клубами.

Рафаэль, не забывай, что ты многое привнес, но теперь ты выставляешь себя дураком! Конкуренция? Другие игроки сидели у него в кармане. Он имеет сумасшедшее значение в этой команде.

Я просто делаю оговорку: если он заканчивает карьеру в возрасте 29 лет, то это потому, что атмосфера в сборной Франции, должно быть, не очень хороша. Какой игрок сборной заканчивал карьеру 29 лет?» – сказал бывший полузащитник «ПСЖ» в эфире программы Rothen s’enflamme.