Ротен об уходе Варана из сборной Франции: «Он многое привнес, но теперь выставляет себя дураком. Когда тебе 29 лет, представлять страну – это твоя обязанность»

Теги Жером Ротен Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Рафаэль Варан Футбол

Жером Ротен отреагировал на решение Рафаэля Варана завершить карьеру в сборной Франции.

Сегодня защитник «Манчестер Юнайтед» объявил, что больше не будет представлять национальную команду. 

«Я думаю, что в таком возрасте и когда ты играешь в клубе, который позволяет тебе оставаться на очень высоком уровне, у тебя есть долг. Речь идет о том, чтобы дарить свой талант своей стране.

Он выступал очень хорошо, у него большой послужной список в сборной Франции, браво! Он выиграл самое прекрасное из соревнований. Мы видели его вклад на последнем чемпионате мира. Но я думаю про себя: что за решение! Это катастрофа – перестать носить футболку сборной в возрасте 29 лет.

Когда тебе 29 лет, и твой клуб позволяет тебе оставаться на самом высоком уровне, представлять страну – это твоя обязанность. Я не понимаю игроков, которые говорят, что они уходят из сборной, в то время как она позволила им заключить хорошие контракты с клубами. 

Рафаэль, не забывай, что ты многое привнес, но теперь ты выставляешь себя дураком! Конкуренция? Другие игроки сидели у него в кармане. Он имеет сумасшедшее значение в этой команде.

Я просто делаю оговорку: если он заканчивает карьеру в возрасте 29 лет, то это потому, что атмосфера в сборной Франции, должно быть, не очень хороша. Какой игрок сборной Франции заканчивал карьеру 29 лет?» – сказал бывший полузащитник «ПСЖ» в эфире программы Rothen s’enflamme.

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16 комментариев

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Сулаквелидзе
Ответ Nj S
Он впринципе никому и ничем не обязан Сам волен решать когда ему выступать за сборную или нет Бесят когда люди принимают за должное и обязывают человека
тем более Ротен
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Леонид Ботвинник
Ответ serhio_ramos_
Тен хаг сразу Роналду выгнал,сейчас Рафаэля уговорил уйти из сборной.Что задумал этот лысый физрук?
Роналду сам себя выгнал. Да и 200 млн. , как оказалось , важнее.
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skorpion n
лучше свой Ротен бы закрыл
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Рустам Атаев
А ведь все правильно сказал.
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Filipp Gorski
Он не обязан кого то представлять
Он свободный человек это его право выбора
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HoratioH
Французский Мостовой
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HoratioH
Я думаю Варан прекрасно сам разберётся, хочет он представлять страну или нет
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Nj S
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Вот именно, за ту связку на ЧМ-18 что Варан, что Умтити имеют пожизненную индульгенцию во Франции на подобные действия🤓
Хехе)
Умтити даже обьявлять не пришлось что он заканчивает в сборной)
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Артем Симоницкий
а Ротен это вообще кто? легенда сборной Франции?
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serhio_ramos_
Тен хаг сразу Роналду выгнал,сейчас Рафаэля уговорил уйти из сборной.Что задумал этот лысый физрук?
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-1
-1
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Nj S
Он впринципе никому и ничем не обязан Сам волен решать когда ему выступать за сборную или нет Бесят когда люди принимают за должное и обязывают человека
Вот именно, за ту связку на ЧМ-18 что Варан, что Умтити имеют пожизненную индульгенцию во Франции на подобные действия🤓
0
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Семён Жуйло
Ну, вы его еще на цепях притащите... Взрослый человек решил. Надо отнестись с уважением. А то выставляешь себя дураком.
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ХавиГави_Паратрупер
Ротен опять раскрывает свой ротАн. Теперь вот на золотого и серебряного медалиста ЧМ🤓
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Someone from Internet
Какая тебе вообще разница, когда он решит уйти? Это его выбор!
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Nj S
Он впринципе никому и ничем не обязан
Сам волен решать когда ему выступать за сборную или нет
Бесят когда люди принимают за должное и обязывают человека
+5
0
+5
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Ilia Tikhonov
Радует что хотя бы не только у нас такие персонажи есть
+10
-2
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