Члены АФК поддерживают переход РФС – в том числе «не самые дружественные». Большинство готово проводить и товарищеские матчи («СЭ»)
РФС выяснил отношение азиатских федераций к возможному переходу России в АФК.
По данным «Спорт-Экспресса», в ходе визита в Бахрейн на заседание исполкома Азиатской футбольной конфедерации президент Российского футбольного союза Александр Дюков и вице-президент Максим Митрофанов провели встречу с представителями различных стран, в том числе «не самых дружественных», и получили полное одобрение идеи о смене футбольного региона.
Утверждается, что представители Азии расценивают российский футбол как источник новых деловых возможностей и как точку роста для популяризации футбола в АФК.
Допускается вариант, при котором Россия, не выходя из УЕФА, получит временное членство в АФК и поучаствует в квалификации ЧМ-2026 в азиатском регионе. Но такое развитие событий называется маловероятным.
Также РФС провел переговоры о проведении товарищеских матчей с отдельными представителями АФК. Большая часть потенциальных соперников готова играть против сборной России.
Также сейчас Российский футбольный союз ведет переговоры с одной из латиноамериканских команд – против нее могут сыграть в Катаре или Турции.
Так что переходить в Азию надо. Хотя бы для того, чтобы всякое европейское дурачьё не путалось под ногами со своими немотивированными отказами от матчей.
Как же ты хорошо подменяешь понятия. «Когда захотят», как будто банят нас по три раза в год. Тридцать лет об нас не «вытирали ноги», даже после Крыма, а теперь, «когда захотят».
Да, лучше «ждать подачки», чем уходить в АФК играть с Бангладешем, в угоду «борцунам с загнивающим западом», которые даже эти матчи с Бангладешем смотреть не будут.
Завел Великую Россию в формат КНДР.
Типа проранжировать от Сирии до Австралии)
Сия информация на уровне словесного поноса )))