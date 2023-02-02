Члены АФК поддерживают переход РФС – в том числе «не самые дружественные». Большинство готово проводить и товарищеские матчи («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков ЧМ-2026 товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Футбол

РФС выяснил отношение азиатских федераций к возможному переходу России в АФК.

По данным «Спорт-Экспресса», в ходе визита в Бахрейн на заседание исполкома Азиатской футбольной конфедерации президент Российского футбольного союза Александр Дюков и вице-президент Максим Митрофанов провели встречу с представителями различных стран, в том числе «не самых дружественных», и получили полное одобрение идеи о смене футбольного региона.

Утверждается, что представители Азии расценивают российский футбол как источник новых деловых возможностей и как точку роста для популяризации футбола в АФК.

Допускается вариант, при котором Россия, не выходя из УЕФА, получит временное членство в АФК и поучаствует в квалификации ЧМ-2026 в азиатском регионе. Но такое развитие событий называется маловероятным.

Также РФС провел переговоры о проведении товарищеских матчей с отдельными представителями АФК. Большая часть потенциальных соперников готова играть против сборной России.

Также сейчас Российский футбольный союз ведет переговоры с одной из латиноамериканских команд – против нее могут сыграть в Катаре или Турции.

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17 комментариев

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Новый Орлеан
Ответ Фан Рубина
В АФК есть одна действительно недружественная нам страна по призванию - Австралия, которая к Азии, так-то, никакого отношения не имеет. Южная Корея и Япония - скорее потому, что Дядя Сэм сказал им таковыми быть. В Азии вообще на такие вещи смотрят проще - недружественные страны вполне могут друг на друга дуться в прессе, но соревнованиям спортсменов (и бизнесу) это особо не мешает. Это в европке у всяких закомплексованных прибалтов, поляков и прочих чехов со шведами чуть что не по ним - сразу истерика. Так что переходить в Азию надо. Хотя бы для того, чтобы всякое европейское дурачьё не путалось под ногами со своими немотивированными отказами от матчей.
Хохма будет если она под шумок переедет в УЕФА.
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Boryanskiy25
Когда по данным Спорт-Экспресс мне начнут доставлять номера газеты Спорт-Экспресс???
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Вечно в бане
«Банят, когда захотят». Как же ты хорошо подменяешь понятия. «Когда захотят», как будто банят нас по три раза в год. Тридцать лет об нас не «вытирали ноги», даже после Крыма, а теперь, «когда захотят». Да, лучше «ждать подачки», чем уходить в АФК играть с Бангладешем, в угоду «борцунам с загнивающим западом», которые даже эти матчи с Бангладешем смотреть не будут.
Когда захотят- это не подмена понятий! Захотели-забанили.Теперь даже после возможного разбана шаг влево, шаг вправо-снова бан. Сколько ждать будем? Хороший у тебя ник, кстати, для такой темы.
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Фан Рубина
В АФК есть одна действительно недружественная нам страна по призванию - Австралия, которая к Азии, так-то, никакого отношения не имеет. Южная Корея и Япония - скорее потому, что Дядя Сэм сказал им таковыми быть. В Азии вообще на такие вещи смотрят проще - недружественные страны вполне могут друг на друга дуться в прессе, но соревнованиям спортсменов (и бизнесу) это особо не мешает. Это в европке у всяких закомплексованных прибалтов, поляков и прочих чехов со шведами чуть что не по ним - сразу истерика.

Так что переходить в Азию надо. Хотя бы для того, чтобы всякое европейское дурачьё не путалось под ногами со своими немотивированными отказами от матчей.
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Вечно в бане
Ответ Гамарджоба Генацвале
Лучше пусть еуропейцы о нас вытирают ноги и банят когда захотят, а мы будем ждать подачки, когда они соизволят дать нам возможность поиграть с ними в мячик.
«Банят, когда захотят».

Как же ты хорошо подменяешь понятия. «Когда захотят», как будто банят нас по три раза в год. Тридцать лет об нас не «вытирали ноги», даже после Крыма, а теперь, «когда захотят».
Да, лучше «ждать подачки», чем уходить в АФК играть с Бангладешем, в угоду «борцунам с загнивающим западом», которые даже эти матчи с Бангладешем смотреть не будут.
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Добрый_Ээх
Обещать - не значит жениться
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Sinister Kid
"Точка роста для популяризации футбола в АФК" Ага, Россия же "футбольная страна". Все прям сразу побегут и полетят на стадионы смотреть матчи азиатской ЛЧ и товарняки, что нам приезд Реала и МЮ, Аль-Наср и иранский Трактор, вот кумиры российских футбольных болельщиков. И подписку на чемпионаты Бахрейна, Вьетнама и Камбоджи сразу купят.
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Трёшка от Ибры
Какой же ПУ нехороший человек.
Завел Великую Россию в формат КНДР.
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poolshh
Ответ Zlatan Ibra
"не самые дружественные страны"? Что дальше? "Чутка недружественные", "чуть более недружественные", "самые-самые недружественные", предлагаю к этому всему сюда же воскресить статус из вк эпохи Пашки Дурова "всё сложно"
Люто недружественные.
Типа проранжировать от Сирии до Австралии)
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Максим Пантелеев
Россия -европейская страна. Нельзя позволить жамкающим совкам утащить нас в азиатщину.
Лучше пусть еуропейцы о нас вытирают ноги и банят когда захотят, а мы будем ждать подачки, когда они соизволят дать нам возможность поиграть с ними в мячик.
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OldRedWhite
Ответ Максим Пантелеев
Россия -европейская страна. Нельзя позволить жамкающим совкам утащить нас в азиатщину.
Это невозможно…
Сия информация на уровне словесного поноса )))
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Барсик Юрана
Ответ Максим Пантелеев
Россия -европейская страна. Нельзя позволить жамкающим совкам утащить нас в азиатщину.
Как Путин решит так и будет 🙏🏿🙏🏿🙏🏿
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Максим Пантелеев
Россия -европейская страна. Нельзя позволить жамкающим совкам утащить нас в азиатщину.
+11
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инок
Дюков и Митрофанов приняли решение опять собраться для обсуждения будущих решений и обсуждений.
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Bob_Kolomb
Если не фейк, то хорошо, хотя бы запасной вариант уже точно есть
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Zlatan Ibra
"не самые дружественные страны"? Что дальше? "Чутка недружественные", "чуть более недружественные", "самые-самые недружественные", предлагаю к этому всему сюда же воскресить статус из вк эпохи Пашки Дурова "всё сложно"
+44
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Marcus-light
Хорошо, что есть такой надёжный источник как СЭ
+26
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