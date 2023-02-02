Члены АФК поддерживают переход РФС – в том числе «не самые дружественные». Большинство готово проводить и товарищеские матчи («СЭ»)

РФС выяснил отношение азиатских федераций к возможному переходу России в АФК.

По данным « », в ходе визита в Бахрейн на заседание исполкома Азиатской футбольной конфедерации президент Российского футбольного союза и вице-президент провели встречу с представителями различных стран, в том числе «не самых дружественных», и получили полное одобрение идеи о смене футбольного региона.

Утверждается, что представители Азии расценивают российский футбол как источник новых деловых возможностей и как точку роста для популяризации футбола в АФК.

Допускается вариант, при котором Россия, не выходя из , получит временное членство в АФК и поучаствует в квалификации ЧМ-2026 в азиатском регионе. Но такое развитие событий называется маловероятным.

Также РФС провел переговоры о проведении товарищеских матчей с отдельными представителями АФК. Большая часть потенциальных соперников готова играть против сборной России.

Также сейчас Российский футбольный союз ведет переговоры с одной из латиноамериканских команд – против нее могут сыграть в Катаре или Турции.