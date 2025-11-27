Отношения Алонсо с игроками «Реала» стали налаживаться благодаря общению в раздевалке. Футболисты осознали, что больше всего ответственны за результаты (As)

Атмосфера в раздевалке «Реала» начинет налаживаться.

Игроки «Реала» работают над нормализацией атмосферы в команде.

Ранее сообщалось , что у Хаби Алонсо и его штаба возникли проблемы в общении с футболистами. Также появлялась информация, что Винисиус Жуниор не хочет продлевать контракт из-за сложных отношений с тренером.

Как сообщает As, благодаря встречам, звонкам и общению в раздевалке «Реала» в последние несколько дней атмосфера ощутимо изменилась.

Футболисты «сливочных» осознали, что несут наибольшую ответственность за результаты и должны действовать как команда, и поняли отношения с главным тренером необходимо налаживать. Алонсо, в свою очередь, осознал, что близость к игрокам позволит ему заручиться их поддержкой.

В среду «Реал» обыграл «Олимпиакос» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (4:3). 30 ноября команда сыграет в Ла Лиге с «Жироной».

Винисиус и Алонсо обнялись и дали друг другу пять после победы «Реала» над «Олимпиакосом». Писали о конфликте тренера и игрока