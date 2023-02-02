«Металлург» проиграл 4-й матч подряд. У команды 9 поражений в 11 последних играх

Теги Металлург Мг Илья Воробьев Динамо Минск КХЛ Хоккей

«Металлург» проиграл 4-й матч подряд.

В четверг команда Ильи Воробьева уступила минскому «Динамо» (2:4). До этого были поражения от «Северстали», «Витязя» и «Ак Барса».

Стоит отметить, что у «Металлурга» 9 поражений в 11 последних играх.

Команда идет на 5-м месте в Восточной конференции, набрав 70 очков в 58 матчах.

23 комментария

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Максим Катебо
На самом деле все это закономерно. Команда в глубокой Ж…(яме), а вытащить ее оттуда некому. Сахарный капитан Егорка Яковлев, абсолютно аморфная атмосфера и на льду и в раздевалке…всем плевать! Никакого чувства собственного достоинства и злобы на все происходящее.

Почему так Казань добавила, они тоже были в глубокой Ж…но там есть люди, есть МУЖИКИ, которые смогли ситуацию перевернуть и на льду, и прежде всего в раздевалке.

А Магнитогорск - увы тюхти…ну и Шева их в принципе правильно охарактеризовал - сахарные булочки.

Обидно, что все так…
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Z Pobeda
Ответ Дзолаааааа
Ник поменяй, увалень
Все успокоился???? Или....
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Magnit102
Уже совсем не смешно!В настоящее посмешище превратил легендарный некогда клуб...По окончании сезона гнать 🤓и больше близко не подпускать к Магнитогорску!Это нужно было сделать ещё после прошлого финала.
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Z Pobeda
Ответ Дзолаааааа
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Ты не знаешь кто обидел тебя
+1
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Дзолаааааа
Ответ Z Pobeda
Когда обидели?
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Z Pobeda
Ответ Дзолаааааа
Комментарий удален модератором
Когда обидели?
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Дзолаааааа
Ответ Z Pobeda
Кто обидел тебя
Комментарий удален
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Z Pobeda
Ответ Дзолаааааа
Ник поменяй, увалень
Кто обидел тебя
+4
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Дзолаааааа
Ответ Z Pobeda
Даже не верится
Ник поменяй, увалень
+3
-6
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Павел Кузьмин
Нет уверенности в победе команды, слишком легко отдают победы(
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ФКСМ..ХКСЮ
В последнее время на Востоке только Сибирь и АБ стабильны. Хотя тот же АБ недавно также подряд мог проиграть всем.
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Сергей Нагорнов
Ответ Грегори Хауз
Это все началось с приходом тренера из Авангарда. Есть чуйка что он засланец.
Нет ни одного показателя который не то чтобы улучшился после прихода Рябыкина. Все свалилось в пропасть!
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Zurab Hockey
Интересно одно, сколько это может продолжаться и где конец терпению
+2
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Aleksander S
Оставайтесь в Беларуси. Сколько можно то?
+2
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Олег
Ответ Грегори Хауз
Это все началось с приходом тренера из Авангарда. Есть чуйка что он засланец.
И не говори . Такоеже чуство.
+2
-2
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Zurab Hockey
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Кто проживает на дне океана? Скоро узнаем.
Спанч-Боб губошлёп
+1
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Грегори Хауз
Это все началось с приходом тренера из Авангарда.
Есть чуйка что он засланец.
+8
-3
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Огюст
Как Минчане игру то перевернули в конце матча -отыгрались и победили, а игроки Металлурга разинув рты на Это смотрели и получили очередное ,можно сбиться со счёту, какое поражение !
+3
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Александр Раецкий
Воробей - это не Орёл 😭😡😭
+3
0
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Кто проживает на дне океана? Скоро узнаем.
+3
0
+3
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Олег
Стыдоба! куда смотрит руководство?
+5
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Scrappy_Coco
Воробей давай до свидания!!!
+4
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крок 58
Даааа…
Мы стали поставщиком очков для команд-аутсайдеров..
+7
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Z Pobeda
Даже не верится
+8
-2
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Артем Б
Петрович сколько можно, ты устал, отдохни
+3
0
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