«Металлург» проиграл 4-й матч подряд. У команды 9 поражений в 11 последних играх

« » проиграл 4-й матч подряд.

В четверг команда уступила минскому « » (2:4). До этого были поражения от «Северстали», «Витязя» и «Ак Барса».

Стоит отметить, что у «Металлурга» 9 поражений в 11 последних играх.

Команда идет на 5-м месте в Восточной конференции, набрав 70 очков в 58 матчах.