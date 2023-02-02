«Металлург» проиграл 4-й матч подряд. У команды 9 поражений в 11 последних играх
«Металлург» проиграл 4-й матч подряд.
В четверг команда Ильи Воробьева уступила минскому «Динамо» (2:4). До этого были поражения от «Северстали», «Витязя» и «Ак Барса».
Стоит отметить, что у «Металлурга» 9 поражений в 11 последних играх.
Команда идет на 5-м месте в Восточной конференции, набрав 70 очков в 58 матчах.
Почему так Казань добавила, они тоже были в глубокой Ж…но там есть люди, есть МУЖИКИ, которые смогли ситуацию перевернуть и на льду, и прежде всего в раздевалке.
А Магнитогорск - увы тюхти…ну и Шева их в принципе правильно охарактеризовал - сахарные булочки.
Обидно, что все так…
Есть чуйка что он засланец.
Мы стали поставщиком очков для команд-аутсайдеров..