Денис Глушаков: «У меня три прекрасные дочки, но сына они не заменят – это продолжение рода. Глушаковская лодка должна дальше плыть и развиваться»

Денис Глушаков: у меня три прекрасных дочки, но сына они не заменят.

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака » и сборной России Денис Глушаков заявил, что дочки не заменят ему сына.

В ноябре 2024 года у Глушакова и футболистки Ксении Коваленко родился сын Данил, у пары также есть дочь Мила. От первого брака у Глушакова две дочери – Валерия и Александра.

«Долгожданный сын. У меня три прекрасных дочки, я их очень люблю. Счастлив, что они есть. Но, как говорится, они сына не заменят. Сын – это продолжение рода. Глушаковская лодка непотопляемая, она должна дальше плыть и дальше развиваться.

Все счастливы, что появился мальчик. Он уже ходит по 10-15 шагов. Не ожидал, что он так будет владеть мячом. Все время улыбается. Надеюсь, что будет продолжение рода. Ему деваться некуда: папа – футболист, мама – футболистка», – сказал Глушаков.