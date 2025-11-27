Агент Батракова считает, что Алексей уедет в Европу раньше Кисляка: «К этому есть все предпосылки. Окажется во Франции, Италии, Испании – будет прекрасно»
Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, не сомневается, что его клиент уедет в европейский чемпионат раньше хавбека ЦСКА Матвея Кисляка.
– Кто сможет раньше уехать в Европу – Кисляк или Батраков?
– Не сомневаюсь, что Леша. Потому что к этому есть все предпосылки. Окажется в той же Франции, Италии, Испании – будет прекрасно, – сказал Шпинев.
Агент Шпинев: «Батраков отказался от 120 млн долларов в год. Саудиты предлагали 10 млн в месяц. Но для Леши очень важно играть в футбол, не деньги правят всем»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
