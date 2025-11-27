Агент Батракова считает, что Алексей уедет в Европу раньше Кисляка: «К этому есть все предпосылки. Окажется во Франции, Италии, Испании – будет прекрасно»

Батраков уедет в Европу раньше Кисляка, считает агент Шпинев.

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива » Алексея Батракова, не сомневается, что его клиент уедет в европейский чемпионат раньше хавбека ЦСКА Матвея Кисляка.

– Кто сможет раньше уехать в Европу – Кисляк или Батраков?

– Не сомневаюсь, что Леша. Потому что к этому есть все предпосылки. Окажется в той же Франции, Италии, Испании – будет прекрасно, – сказал Шпинев.

