Месси обошел Роналду по голам за клубы из топ-5 лиг. У Лео 697 мячей за 835 матчей, у Криштиану – 696 за 919 игр

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция рейтинги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Лионель Месси побил рекорд Криштиану Роналду.

Форвард «ПСЖ» забил «Монпелье» (3:1) во вчерашнем матче Лиги 1.

Этот гол стал для него 697-м за команды из топ-5 европейских лиг во всех турнирах: за «Барселону» он забил 672 мяча, за «ПСЖ» – 25. На достижение этой отметки у него ушло 835 игр.

На счету Роналду 696 голов за клубы из топ-лиг: 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» и 101 за «Ювентус». Он провел 919 игр.

Отметим, что Криштиану также забил 5 мячей за «Спортинг», но они не учитываются в статистике, поскольку португальская лига не входит в топ-5 чемпионатов.

Роналду по-прежнему опережает Месси по голам непосредственно в матчах топ-5 лиг Европы – у Криштиану 495 забитых мячей в играх европейских топ-чемпионатов, у Лионеля 489.

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60 комментариев

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Anton Abaturov
Ответ cektor
а еще Месси обошел роналду по победам на ЧМ ))
Ага, чм Месси исключительно на таланте выиграл, асудьи там в сторонке курили)
Мессифаны такие сказочники:)
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Даня Чебыкин
Ответ Batitotti
Но никто из них так и не смог забить в ФНЛ.
И они не брали кубок африки!
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Temp LC
Ответ человек-муравей человек-физрук
у Роналду половина голов в ЛЧ забито из оффсайдов или с пенальти которых не было
Хахах, ладно, мессифан
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Caterina
Ответ dr. cage
Поздравления Лео.. Интересно, а при подсчёте учитывалось, что Лига 1 периодически вываливается из топ-5?
Нет, конечно. Лиги расставляют по рангу по итогам сезона, а не после каждого матча еврокубков.
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aidos_1979
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Ща Пирс Морган расскажет, что забить в топ 5 Европы любой сможет. Вот пусть попробует в арабской лиге забить. Роналду не даст соврать
Так фрукт ещё и сам там не забил)
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на войне как на войне
Ответ человек-муравей человек-физрук
шло только у кринжат. нормальные люди всегда знали что Роналду посредственен на фоне Месси. но сейчас даже многие кринжики признали что их кумир пустышка. сопротивляется только Роман
А кто Вам дал право делить людей на нормальных и не нормальных?
Тогда отвечу так:
Все нормальные люди, кроме аутистов, уважают Роналду за достижения в карьере и верности футболу .
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Anton Abaturov
Хех, вот е ли бы он пять лет в апл поиграл, апотом не в пиковой Барсе, а годика два в кризисном Реале, а потом пару сезонов в Италии, тогда бы и можно было сравнивать, а так ни о чем
Мессиглоры про Пеле говорят, что у него бол шинство голов штатным командам забито, но этот на алавесахвсчких, да Эстониях наковырял, нотут другое)
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Неймар Каземиров
Ответ brutton
ну такое сомнительное превосходство...забивать в испанской и французских лигах не то же самое, что в Англии и Италии
Согласен. В Италии намного легче. Там даже 50 летние пачками кладут
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Я Гражданин Мира
Ответ Camp_Nou
Соперничество с Роналду закончилось после 200 зелёных в год, толку считать тут нет, все его оставшиеся голевые рекорды в Европе Месси побьëт. Сейчас нужно увеличить отрыв от Холанда, темп у него космический, особенно если он ломаться часто не будет.
Я,думаю если Холланд с таким темпам пойдёт и 1000 забьёт
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breeze1989
Ответ Совесть Черданцева
То была адаптация. Человек 15 лет жил в одном городе, одной стране. Играл всю жизнь в одном чемпионате. Понятно было что ему очень тяжело привыкнуть
Не 15, а 20 с лишним.
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Тен мать его Хаг
Ответ AllInMePls
Да в чемпионатах Месси конечно круче. Но... Все таки главным мерилом силы есть лч... И вот тут как раз сравнивать их действительно бессмысленно, но именно Криштиану номер 1.
Пхахахаххахаахаха
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Я Гражданин Мира
Ответ Иван Рыбаков
Да уж футбол удивительная вещь. Ещё казалось бы в прошлом сезоне большинство кричали о том, что Месси окончательно сдулся, а в этом он буквально проживает одни из лучших мгновений в своей карьере.
Это мог говорить те люди либо не разбирающие в футболе либо его хейтеры.
А истинные поклонники Месси не могли так говорить, потому что они знали на что способен гений и он не мог в один прекрасный разучился играть футбол.
Мы ему верили и верим!!
Месси лучший!!!
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Neo
И это в 35 лет.
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человек-муравей человек-физрук
Ответ brutton
ну такое сомнительное превосходство...забивать в испанской и французских лигах не то же самое, что в Англии и Италии
так Месси топ клубам АПЛ забил больше чем Роналду играющий там пол карьеры. не Норвичи же считать :)
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Эд Рогозин
Ответ уличный иуда
А ведь в 16-18 году все шло к тому, что Роналду станет величайшим игроком. Но я поражен тем, как Месси все перевернул
как обычно все перевернул*
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Roostam Qwacker
Есть первый

И жалкие следующие ))))

Это получается Криро целканул,наигрался
И теперь объедками с царского стола довольствуется Месси
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Эд Рогозин
Два года преимущества было у Криша, саламалейкум сделает Месси всем его рекордам, хотя он учитывая голевые передачи, все и так ясно 😁
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человек-муравей человек-физрук
Ответ AllInMePls
Да в чемпионатах Месси конечно круче. Но... Все таки главным мерилом силы есть лч... И вот тут как раз сравнивать их действительно бессмысленно, но именно Криштиану номер 1.
у Роналду половина голов в ЛЧ забито из оффсайдов или с пенальти которых не было
+4
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brutton
ну такое сомнительное превосходство...забивать в испанской и французских лигах не то же самое, что в Англии и Италии
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rigobersong
Лучший в истории футбола!:)
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Epicman
Ответ уличный иуда
А ведь в 16-18 году все шло к тому, что Роналду станет величайшим игроком. Но я поражен тем, как Месси все перевернул
да нее)) никогда даже вопроса такого не стояло)
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AllInMePls
Ответ Alon Raven
Честно говоря, я всегда странно смотрел на такие "рекорды". Если Кокорин сыграет за ПСЖ 2000 матчей, то он обойдёт по количеству мячей. Но из приведённых цифр видно, что Месси куда более результативен в среднем за матч по всем показатьелям: голы, асисты, обводки. Причём разница на столько велика, что мне кажется глупым вообще сравнивать этих двух футболистов.
Да в чемпионатах Месси конечно круче.
Но... Все таки главным мерилом силы есть лч... И вот тут как раз сравнивать их действительно бессмысленно, но именно Криштиану номер 1.
+2
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человек-муравей человек-физрук
Ответ уличный иуда
А ведь в 16-18 году все шло к тому, что Роналду станет величайшим игроком. Но я поражен тем, как Месси все перевернул
шло только у кринжат. нормальные люди всегда знали что Роналду посредственен на фоне Месси. но сейчас даже многие кринжики признали что их кумир пустышка. сопротивляется только Роман
+1
0
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Мохнатый55
Ответ Vatikan
Криштиану сейчас прочитал спортс и я даже не представляю, в какой он ярости
Итоги 2022 года.

Месси - чемпион мира, лучший футболист чемпионата мира, победитель Финалиссимы, лучший игрок Финалиссимы, чемпион Франции, обладатель Суперкубка Франции.

Роналду - Криштиану.
+6
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+5
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уличный иуда
А ведь в 16-18 году все шло к тому, что Роналду станет величайшим игроком. Но я поражен тем, как Месси все перевернул
+1
-2
-1
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