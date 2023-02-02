Месси обошел Роналду по голам за клубы из топ-5 лиг. У Лео 697 мячей за 835 матчей, у Криштиану – 696 за 919 игр
Лионель Месси побил рекорд Криштиану Роналду.
Форвард «ПСЖ» забил «Монпелье» (3:1) во вчерашнем матче Лиги 1.
Этот гол стал для него 697-м за команды из топ-5 европейских лиг во всех турнирах: за «Барселону» он забил 672 мяча, за «ПСЖ» – 25. На достижение этой отметки у него ушло 835 игр.
На счету Роналду 696 голов за клубы из топ-лиг: 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» и 101 за «Ювентус». Он провел 919 игр.
Отметим, что Криштиану также забил 5 мячей за «Спортинг», но они не учитываются в статистике, поскольку португальская лига не входит в топ-5 чемпионатов.
Роналду по-прежнему опережает Месси по голам непосредственно в матчах топ-5 лиг Европы – у Криштиану 495 забитых мячей в играх европейских топ-чемпионатов, у Лионеля 489.
Мессифаны такие сказочники:)
Тогда отвечу так:
Все нормальные люди, кроме аутистов, уважают Роналду за достижения в карьере и верности футболу .
Мессиглоры про Пеле говорят, что у него бол шинство голов штатным командам забито, но этот на алавесахвсчких, да Эстониях наковырял, нотут другое)
А истинные поклонники Месси не могли так говорить, потому что они знали на что способен гений и он не мог в один прекрасный разучился играть футбол.
Мы ему верили и верим!!
Месси лучший!!!
И жалкие следующие ))))
Это получается Криро целканул,наигрался
И теперь объедками с царского стола довольствуется Месси
Но... Все таки главным мерилом силы есть лч... И вот тут как раз сравнивать их действительно бессмысленно, но именно Криштиану номер 1.
Месси - чемпион мира, лучший футболист чемпионата мира, победитель Финалиссимы, лучший игрок Финалиссимы, чемпион Франции, обладатель Суперкубка Франции.
Роналду - Криштиану.