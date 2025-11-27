  • Спортс
  • Кроос получил Рыцарский крест ордена «За заслуги перед ФРГ». Вручение состоялось на «Сантьяго Бернабеу»
Тони Кроос стал кавалером ордена «За заслуги перед ФРГ».

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос получил Рыцарский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Церемония вручения награды состоялась в четверг на «Сантьяго Бернабеу», орден Кроосу вручил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. На церемонии присутствовали президент «Реала» Флорентино Перес, а также главный тренер Хаби Алонсо, игроки Федерико Вальверде, Антонио Рюдигер и футболистки женской команды Мерле Фромс и Сара Дебриц.

«Я узнал, кто получал эту награду раньше, и получить ее здесь – это нечто особенное. Спортивные достижения – не единственная причина ее вручения, но если и есть идеальное место для церемонии награждения, то это стадион, который был моим домом последние 10 лет. Это особое чувство – приходить сюда, здесь я пережил свои лучшие моменты в качестве футболиста.

Передавать ценности – это моя обязанность, и я занимаюсь этим уже долгое время. Мой фонд существует уже 10 лет и будет существовать в дальнейшем. Я всегда говорю другим футболистам, что есть возможность увеличить свою приверженность обществу. Мы можем помогать тем, кому повезло меньше, везде, где это возможно.

Я разделяю эту награду с командой, которая поддерживает прямой контакт с семьями, которым мы помогаем. Успех зависит от команды, как я понял благодаря футболу. Я принимаю эту награду от имени своей команды и рад быть в числе тех, кто ее получил. Это мотивирует нас продолжать работать», – сказал Кроос.

Фото: realmadrid.com

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
