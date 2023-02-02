Роналду получает 90% зарплаты из бюджета Саудовской Аравии. Криштиану зарабатывает в «Аль-Насре» 200 млн евро в год

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Политика деньги Футбол

Большую часть зарплаты Криштиану Роналду выплачивают из бюджета Саудовской Аравии.

Как сообщает The Athletic, португалец зарабатывает в «Аль-Насре» около 175 миллионов фунтов в год (около 200 миллионов евро).

Сам «Аль-Наср» платит лишь 10% от этой суммы. Оставшиеся 90% покрывается из бюджета Саудовской Аравии.

«Это возможность оказаться бок о бок с одним из лучших игроков в истории футбола. Это исторический момент для нашего клуба, для Саудовской Аравии и для всего региона», – отметил источник в «Аль-Насре».

В федерации футбола Саудовской Аравии отказались комментировать эту информацию.

В двух матчах за клуб из Эр-Рияда 37-летний португалец не отметился результативными действиями.

Роналду упустил первый трофей в «Аль-Насре» – Суперкубок Саудовской Аравии. Пока 0 голов за 2 матча

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56 комментариев

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Нефанатик
Это не считая доходов от контрактов с разными брендами, имиджевые и другие доходы... такими темпами он уже через пару лет сможет позволить себе трешку в пределах садового кольца
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Ppp Eee
Каждую минуту он зарабатывает 30000 рублей,не благодарите
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Kappa Pride
Ответ nks7zfth85
Аль Наср это топ клуб выступающий в Лч соответсвующий уровню легенды
Не выступающий, они туда выйти не смогли
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Осоавиахим
Ответ ##### на баны
Бюджетник получается
Наверно ждет с нетерпением, когда ему зарплату на величину инфляции проиндексируют.
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Spartakus1984
Прям как игроки зенита
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Фаридун Шокиров
Ответ Ильдарик Ххх
1500 рублей в секунду. Фантастика.
488 руб в секунду
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Маноло Санчи́с
Круто, чё: играешь себе за клуб, а вся страна скидывается тебе на зарплату)
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muslim95
Ответ Усы Годзиллы
Через полгода, как обычно не быстро, до хейтеров Роналду дойдёт, что он получает полмиллиона за день. В 37 лет. Эта мысль их будет сводить с ума. 😂
Гораздо хуже когда это дойдет до арабов и они поймут, что полмиллиона в день из бюджетных денег они платят впустую
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Совесть Черданцева
Ответ Direct free kick
Как же велик Криштиану!
Это текст Декарда! Хватай самозванца!
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ ##### на баны
Бюджетник получается
Доколе бабушки из Эр-Рияда будут это терпеть?!
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-3
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Колбаскер тут
Ответ Sevuska
У них там все клубы - Зениты , у них углеводородов на всех хватает 👍
Что там по обьему нефти на душу населения, вечной мерзлоте и логистике, напомни
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ДЖИН
Вот это Геша Арабовысосатель. АХа-ха)
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deadjoker
Интересно, а там тоже местные активисты и школьники возмущаются таким использованием бюджетных средств?
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Соль.
Везде одни и те же проблемы
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nks7zfth85
Ответ Roman
Почему тогда Кришти перешел именно в «Аль-Наср», а не другой клуб СА? Или Аль-Наср - это местный аналог нашего Зенита, с админресурсом и звонками сверху?)
Аль Наср это топ клуб выступающий в Лч соответсвующий уровню легенды
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Джей Каталония
Ну и за что такие деньги ему давать ? За имя одно ??он же мешок
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Усы Годзиллы
Через полгода, как обычно не быстро, до хейтеров Роналду дойдёт, что он получает полмиллиона за день. В 37 лет.

Эта мысль их будет сводить с ума.

😂
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Эрик Оганезов
не по исламски как то получается
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Sanan1908
Лучше бы на своих тратили эти деньги
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ROBINZON
Хейтерки не злобствуйте - плохо для здоровья.
Просто КРиш нереально крут !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Николай Козлов
А что там кстати с Финансовым Фейр Плей у Аль-Насра?

Рычаги какие то нужны Аль-Насру или это все другое?
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zer
у нас думают, что в все арабы с нефтью жируют и живут отлично, но это касается только маленьких стран типа Катара, где и миллиона человек не проживает (речь про коренных жителей). а вот в СА десятки миллионов человек и там уже достаточно много бедняков и таких себе городков. и вот на этом фоне они платят Рону 200 млн и строят какой-то чудо-город за триллион долларов.

к Рону вопросов нет, никто бы на его месте не отказался, а вот к царям СА вопросов на 200 млн
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Alexandr Donskoy
Власти саудовской Аравии запретили крыжовнику носить серьги, красить губы и ходить на женских шпильках.
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StiGi
он за год заработает больше чем мы всем заводом за 10 лет😁
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Диван диванов
Ответ Muhammad Juraev
Но фанатики кринжа будут за ффп ПСЖ, Сити и Барселоны кричать) Когда Лапорте его друг помогал все накинулись на Барсу, а тут всё ок) Л-лицемерие!
Твой головастик получается тоже продался ? Ну хоть признал
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