Роналду получает 90% зарплаты из бюджета Саудовской Аравии. Криштиану зарабатывает в «Аль-Насре» 200 млн евро в год
Большую часть зарплаты Криштиану Роналду выплачивают из бюджета Саудовской Аравии.
Как сообщает The Athletic, португалец зарабатывает в «Аль-Насре» около 175 миллионов фунтов в год (около 200 миллионов евро).
Сам «Аль-Наср» платит лишь 10% от этой суммы. Оставшиеся 90% покрывается из бюджета Саудовской Аравии.
«Это возможность оказаться бок о бок с одним из лучших игроков в истории футбола. Это исторический момент для нашего клуба, для Саудовской Аравии и для всего региона», – отметил источник в «Аль-Насре».
В федерации футбола Саудовской Аравии отказались комментировать эту информацию.
В двух матчах за клуб из Эр-Рияда 37-летний португалец не отметился результативными действиями.
Роналду упустил первый трофей в «Аль-Насре» – Суперкубок Саудовской Аравии. Пока 0 голов за 2 матча
Эта мысль их будет сводить с ума.
😂
Просто КРиш нереально крут !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Рычаги какие то нужны Аль-Насру или это все другое?
к Рону вопросов нет, никто бы на его месте не отказался, а вот к царям СА вопросов на 200 млн