Роналду получает 90% зарплаты из бюджета Саудовской Аравии. Криштиану зарабатывает в «Аль-Насре» 200 млн евро в год

Большую часть зарплаты выплачивают из бюджета Саудовской Аравии.

Как сообщает The Athletic, португалец зарабатывает в «Аль-Насре» около 175 миллионов фунтов в год (около 200 миллионов евро).

Сам «Аль-Наср» платит лишь 10% от этой суммы. Оставшиеся 90% покрывается из бюджета Саудовской Аравии.

«Это возможность оказаться бок о бок с одним из лучших игроков в истории футбола. Это исторический момент для нашего клуба, для Саудовской Аравии и для всего региона», – отметил источник в «Аль-Насре».

В федерации футбола Саудовской Аравии отказались комментировать эту информацию.

В двух матчах за клуб из Эр-Рияда 37-летний португалец не отметился результативными действиями.

Роналду упустил первый трофей в «Аль-Насре» – Суперкубок Саудовской Аравии. Пока 0 голов за 2 матча