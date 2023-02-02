Митрески об отношении к России в Македонии: «Народ вместе с русскими, тут 80% православных. Политики – другое дело»
Экс-защитник «Спартака» Игор Митрески рассказал об отношении Македонии к России.
– Какое отношение в Македонии к России сейчас?
– Что касается простых людей, то очень теплое. Тут же 80% православных, они очень хорошо относятся.
Политики – другое дело, но народ – это народ, он вместе с русскими. Переживаем за вас.
– Если в Скопье будет звучать русская речь, можно не опасаться?
– Нет, никаких проблем точно не будет. Мы же слушаем русскую музыку, а на македонских каналах транслируют русские фильмы и сериалы без перевода, – сказал Митрески.
Не знаю сколько там мусульман, но выходит он и атеистов в православных запихал.
Может быть, признать, что хорошо относишься к России, может быть чревато? Или перекинуться парой слов с Головиным?;)
А те из украинцев, кто хорошо относится к России, те уже не на Украине находятся, по крайней мере большинство, и не участвуют в тамошних соцопросах.
Политика России здесь - это избавление территорий от влияния режима с преступной идеологией. Очевидно, в настоящем цивилизованном мире это правильная цель. Если кто-то из иностранцев против операции, значит он не осознаёт эту цель, или ему не дают это сделать, поэтому - да, про него можно сказать, что он скорее всего зомбирован собственной пропагандой. Либо же сторонник преступных идеологий.
С украинцами, которые против, сложнее. Можно понять, что они видят вынужденные ужасы вокруг себя, и на эмоциях хотят быстрее от всего этого избавиться, тут не факт, что они зомбированы пропагандой. Но здесь им просто надо подождать, результаты уже есть, в Мариуполе там новые дома строятся, всё налаживается, и т.п.
А "против" вообще такое манипулятивное определение. Например, у нас оппозиционер выходит на незаконный несогласованный митинг. Его законно забирают, а он плачет "отпустите, я хороший". Он против полиции, конечно, может там даже на заборе написать про них что-то. Получается, сам совершил гадость, тебе за это справедливо прилетает ответ, и ты типа против тех, кто тебя наказывает за твою гадость. Но означает ли это то, что наказывающий плохой ?
Вывод: если кто-то против чего-то, это совсем не означает, что он прав и адекватен. Может всё-таки дело в другом.