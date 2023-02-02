Митрески об отношении к России в Македонии: «Народ вместе с русскими, тут 80% православных. Политики – другое дело»

Теги Спартак премьер-лига Россия Игор Митрески высшая лига Северная Македония Политика Матч ТВ религия Футбол

Экс-защитник «Спартака» Игор Митрески рассказал об отношении Македонии к России.

– Какое отношение в Македонии к России сейчас?

– Что касается простых людей, то очень теплое. Тут же 80% православных, они очень хорошо относятся.

Политики – другое дело, но народ – это народ, он вместе с русскими. Переживаем за вас.

– Если в Скопье будет звучать русская речь, можно не опасаться?

– Нет, никаких проблем точно не будет. Мы же слушаем русскую музыку, а на македонских каналах транслируют русские фильмы и сериалы без перевода, – сказал Митрески.

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57 комментариев

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Тимоха
Ответ Заяцволк
В Украине ровно всё то же самое, как и в других странах. Население страны можно разделить на 3 условные категории: 1. Политики/Олигархи/Чиновники и т.п., власть короче 2. Пропагандисты 3. Народ, простые люди. Политики творят дикость во всех странах, да. А обычный народ - это другое дело, у него свой взгляд. Поэтому обычные люди - и македонцы, и украинцы, и немцы, и др. - поддерживают русских, и нормально к ним относятся. Ну, в большинстве своём, за минусом тех, кто не выстоял перед местной пропагандой
Не буду судить о других народах, но после известньІх собьІтий об какой то поддежке в Украине не возможно и мечтать.
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Maturmalai
Ответ roma.atyakshev
как показывает практика, даже страны со 100% мусульман на стороне России
Это какие такие страны на стороне России?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Екн Лор
А украинцы разве не православные? А, забыл, они же приспешники иблиса
Его спросили про отношение к русским, он и ответил про отношение к русским.
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Да мне #####
Классические борцуны, только жаловаться могут)))
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tyuiop tyuiop
Ответ Al561
Надо было до кучи спросить еще про отношение к украинцам, они же тоже православные.
так то среди Украины процент православных выше
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Enotaz24
Мне кажется он плохо знает сколько на самом деле православных в Македонии.
Не знаю сколько там мусульман, но выходит он и атеистов в православных запихал.
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Адекватник
Ответ Melnikov1968
Только при чем здесь православие? И кстати, политики, которые развязали СВО, тоже православные.
Политики, которые развязали СВО (а СВО - это следствие АТО) - пасторы каких-то неясных псевдохристианских деноминаций...
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tyuiop tyuiop
Ответ Pigmalion
Тут противоречия нет ж. В ЕС жизнь лучше. Это как человек из Чечни может любить своих братьев из Ингушетии, но жить предпочтет в Москве, которую не любит.
все как в поговорке бьёт значит любит
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Ответ Reece24
А если не поддерживаешь политику России, то ты плохой «зомбированный» украинец, македонец, немец? Ясно-понятно. В общем как обычно. Есть «наши», а кто не «наши» те шестёрки запада, сатанисты, геи и бандеровцы. В 2013 году к русским хорошо относились 93% украинцев. Сейчас около 2%. Это официальная статистика, ее проводят раз в пару месяцев каждый год. То есть все они стали зомби-бандеровцами, да? Может все таки дело в другом? Случилось чего?
Официальная статистика не может врать, да.
Может быть, признать, что хорошо относишься к России, может быть чревато? Или перекинуться парой слов с Головиным?;)
А те из украинцев, кто хорошо относится к России, те уже не на Украине находятся, по крайней мере большинство, и не участвуют в тамошних соцопросах.
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tyuiop tyuiop
Ответ Ростовский
Комментарий удален модератором
при этом проживающие в Ростовской области🤣🤣🤣
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Заяцволк
Ответ Reece24
А если не поддерживаешь политику России, то ты плохой «зомбированный» украинец, македонец, немец? Ясно-понятно. В общем как обычно. Есть «наши», а кто не «наши» те шестёрки запада, сатанисты, геи и бандеровцы. В 2013 году к русским хорошо относились 93% украинцев. Сейчас около 2%. Это официальная статистика, ее проводят раз в пару месяцев каждый год. То есть все они стали зомби-бандеровцами, да? Может все таки дело в другом? Случилось чего?
Может и в другом, но на самом деле нет, не в другом. Случилось у них давно уже, даже раньше 2014 года.
Политика России здесь - это избавление территорий от влияния режима с преступной идеологией. Очевидно, в настоящем цивилизованном мире это правильная цель. Если кто-то из иностранцев против операции, значит он не осознаёт эту цель, или ему не дают это сделать, поэтому - да, про него можно сказать, что он скорее всего зомбирован собственной пропагандой. Либо же сторонник преступных идеологий.
С украинцами, которые против, сложнее. Можно понять, что они видят вынужденные ужасы вокруг себя, и на эмоциях хотят быстрее от всего этого избавиться, тут не факт, что они зомбированы пропагандой. Но здесь им просто надо подождать, результаты уже есть, в Мариуполе там новые дома строятся, всё налаживается, и т.п.
А "против" вообще такое манипулятивное определение. Например, у нас оппозиционер выходит на незаконный несогласованный митинг. Его законно забирают, а он плачет "отпустите, я хороший". Он против полиции, конечно, может там даже на заборе написать про них что-то. Получается, сам совершил гадость, тебе за это справедливо прилетает ответ, и ты типа против тех, кто тебя наказывает за твою гадость. Но означает ли это то, что наказывающий плохой ?
Вывод: если кто-то против чего-то, это совсем не означает, что он прав и адекватен. Может всё-таки дело в другом.
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Marcus-light
Ответ Ростовский
Комментарий удален модератором
Можно спросить, что это означает? Потому что лично моё ощущение за мою не очень долгую жизнь, что самое плохое отношение к русским в любой стране мира - исходит от русских)
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Melnikov1968
Только при чем здесь православие? И кстати, политики, которые развязали СВО, тоже православные.
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Тимоха
Ответ Maturmalai
Македонцы с русскими, но присоединиться желают не к РФ, а к ЕС. Еще и валом просят паспорта Болгарии, Греции, Хорватии и прочих стран ЕС. А в Россию не спешат. Почему так получается, а, Митрески?
Потому что они живут в цивилизованом европейском обществе.
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DenizKios
Ответ Екн Лор
А украинцы разве не православные? А, забыл, они же приспешники иблиса
А причем здесь украинцы??? Почему например ты не упомянул болгар, беларусов или сербов???
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Ответ Maturmalai
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Ростовский
Ответ Екн Лор
А украинцы разве не православные? А, забыл, они же приспешники иблиса
Комментарий удален
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Maturmalai
Ответ ##### на баны
Комментарий удален
Комментарий удален
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окечуква
Не все так просто. Македония прочно под пятой НАТО, как, например, Черногория. И мусульман там уже ровно половина страны, поскольку албанцы считают эту землю частью Великой Албании, поэтому массово колонизируют ее пока сами македонцы бегут к братьям-врагам болгарам и в Грецию. Точка зрения Митрески - это об истории, о том что было раньше. Сейчас Македония превращается в помойку по типу Албании с мечетью на каждом углу и циркулярами Запада в правительстве, состоящем преимущественно из албанцев и предателей-торбешей.
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Пользователь заблокирован
Ответ Maturmalai
Македонцы с русскими, но присоединиться желают не к РФ, а к ЕС. Еще и валом просят паспорта Болгарии, Греции, Хорватии и прочих стран ЕС. А в Россию не спешат. Почему так получается, а, Митрески?
Комментарий удален
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Hong Kil
Видимо избирательным правом обладает только 20% населения.
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Marcus-light
Нет страны Македония, есть Северная Македония
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roma.atyakshev
Ответ Екн Лор
А украинцы разве не православные? А, забыл, они же приспешники иблиса
успокойся, с вами весь мир же))
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Marcus-light
Ответ Заяцволк
В Украине ровно всё то же самое, как и в других странах. Население страны можно разделить на 3 условные категории: 1. Политики/Олигархи/Чиновники и т.п., власть короче 2. Пропагандисты 3. Народ, простые люди. Политики творят дикость во всех странах, да. А обычный народ - это другое дело, у него свой взгляд. Поэтому обычные люди - и македонцы, и украинцы, и немцы, и др. - поддерживают русских, и нормально к ним относятся. Ну, в большинстве своём, за минусом тех, кто не выстоял перед местной пропагандой
Всё понимаю, разные причины, взгляды. Но как можно поддерживать людей, чье правительство обстреливает твои земли, я не знаю. Даже если все заряжены благой целью и очень хотят быть аккуратными, это все равно приводит к тысячам невинных жертв.
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Александр Гончаров
Ответ QUIKSILVER
Всегда поражался с таких людей, которые говорят за всех. Сербы братушки поголовно, эти - тоже почти все, а на деле там на Россию не все равно от силы 1 проценту населения. Самое смешное что на Украине эта доля и то выше
Бывшие граждане Украины так то 10 миллионов как минимум уже гражданство РФ приняли. (Считая Крым), т.е. сейчас фактически вчерашних украинцев или лиц с двойным гражданством примерно 7% от всего населения РФ. Если брать 22 человек, то 2 из них будут вчерашними украинцами.
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