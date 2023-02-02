Митрески об отношении к России в Македонии: «Народ вместе с русскими, тут 80% православных. Политики – другое дело»

Экс-защитник « » рассказал об отношении Македонии к России.

– Какое отношение в Македонии к России сейчас?

– Что касается простых людей, то очень теплое. Тут же 80% православных, они очень хорошо относятся.

Политики – другое дело, но народ – это народ, он вместе с русскими. Переживаем за вас.

– Если в Скопье будет звучать русская речь, можно не опасаться?

– Нет, никаких проблем точно не будет. Мы же слушаем русскую музыку, а на македонских каналах транслируют русские фильмы и сериалы без перевода, – сказал Митрески.