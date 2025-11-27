  • Спортс
  • «Зениту» после ВАР дали пенальти в игре с «Динамо» – Касерес фолил на Мостовом на линии штрафной. Андрей забил с точки
«Зениту» после ВАР дали пенальти в игре с «Динамо» – Касерес фолил на Мостовом на линии штрафной. Андрей забил с точки

«Зенит» открыл счет с пенальти в матче с «Динамо» .

«Зенит» заработал пенальти в середине первого тайма ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо» (1:0, первый тайм, 1:3 – первый матч).

Хуан Касерес попал по ноге Андрею Мостовому у линии штрафной площади бело-голубых.

Арбитр Антон Фролов не зафиксировал фол, но после вмешательства ВАР он посмотрев повтор и указал на одиннадцатиметровую отметку. 

Сам Мостовой и реализовал пенальти на 29-й минуте.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
