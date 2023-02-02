Польша и страны Балтии призвали МОК не допускать российских спортсменов к Олимпиаде в Париже
Министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обратились в МОК с призывом не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Ранее Международный олимпийский комитет заявил, что рассмотрит допуск российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям при соблюдении ими строгих правил.
«В своем обращении министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши благодарят спортивные организации за солидарность с Украиной и помощь ей и одновременно осуждают усилия МОК по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования», – говорится в обращении.
МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?
Да, сбежали. От мобилизации.
А не в поисках работы из «прекрасной демократичной Европы»