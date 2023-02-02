Польша и страны Балтии призвали МОК не допускать российских спортсменов к Олимпиаде в Париже

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Р-Спорт Легкая атлетика

Министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обратились в МОК с призывом не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже

Ранее Международный олимпийский комитет заявил, что рассмотрит допуск российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям при соблюдении ими строгих правил. 

«В своем обращении министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши благодарят спортивные организации за солидарность с Украиной и помощь ей и одновременно осуждают усилия МОК по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования», – говорится в обращении. 

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

Материалы по теме

83 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ювенский Туринтус
Ответ murzzzzzilka
Еще что-то умеешь говорить? Да, сбежали. От мобилизации. А не в поисках работы из «прекрасной демократичной Европы»
Если бы удосужился чекнуть статистику, то узнал бы, что тенденция была задолго до 22 года. По числу мигрантов мы на третьем месте в мире
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лига Мастеров
Ответ Sutekh Hexen
Скандинавии еще не хватает для полного комплекта русофобов.
Скандинавы умнее!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лига Мастеров
Ответ MoleculaRU
Или просто отдать русский престол полякам в Смутное время. Но русские оказались странными людьми, решили просто выбрать новую династию из своих
Не всё наше высшее дворянство точнее олигархат уже присягнул поляку. Только вот патриарх и народ оказались против. И польский королю пришлось обломаться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лига Мастеров
Ответ Далер Гайнеев
России не нужно было принимать православие, этим сразу противопоставили себя Европе.
А когда-то пришло в Европу лютеранство оно наверно пртивоаоставило себя Европе!! Л-логика.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RWMen
Дисквалификации всем этим четырём дотационным шавкам на 2 Олимпиады и вопрос решен!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лига Мастеров
Ответ La Gushka
Польша тоже прибалтия, а еще Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Германия. Да и РОссия слева и справа...
Он не правильно выразился Литва Латвия и Эстония это проебалтия
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
murzzzzzilka
Ответ Ювенский Туринтус
Ахахаха, предсказуемо. Слив засчитан
Еще что-то умеешь говорить?
Да, сбежали. От мобилизации.
А не в поисках работы из «прекрасной демократичной Европы»
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
STB
Ответ Манул
дешевле русского газа) главное не такой вонючий)
Желаю тебе невонючего газа)Только вот когда ты поймешь, зачем именно природный газ, не имеющий физически своего запаха, насыщают одорантом, то для тебя будет уже поздно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ювенский Туринтус
Ответ Алиса80
потому что нам нужна агентурная сеть,соображаешь?
Да, только твои хозяева что-то все мычат там невнятное, топчутся, делают озабоченную физию -- хотят "агентов" назад переманить. Да только те не едут почему-то
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алиса80
Ответ Batt Monner
Везде пропаганда, только в России самая надежная и точная информация от Соловьева и Киселева, а президент Путин известен своей прямотой, честностью и справедливостью
Качественная,смотри и прозрение придет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Konstantin Zagainov
А Баба-Яга, как всегда, против.... 💣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алиса80
Ответ Batt Monner
А у вас избыток только высокопарных слов, которые не превращаются в реальные дела
Ну показывай свои дела,обсудим.Оу,ошибочка..а у вас не то что дел,стран нет🤣
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ювенский Туринтус
Ответ murzzzzzilka
Миллионами, чивоуш:) не мелочись:))
Ахахаха, предсказуемо. Слив засчитан
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MoleculaRU
Ответ GLW
Единственные в Европе, кто понимает как надо себя вести с РФ.
Молодец, не забудь с полки взять флаг БСБ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Batt Monner
Ответ Алиса80
Непереживайте,список профессий гораздо шире.У нас от избытка величия возможности широкие
А у вас избыток только высокопарных слов, которые не превращаются в реальные дела
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MoleculaRU
Ответ sprmn
Эх а всего лишь польскому королю надо было православие принять с 16м веке, что бы было одно государство на месте Польши, Литвы, Московии
Или просто отдать русский престол полякам в Смутное время. Но русские оказались странными людьми, решили просто выбрать новую династию из своих
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алиса80
Ответ Ювенский Туринтус
Интересно, почему же молодые русские сотнями тысяч массово уезжают?
потому что нам нужна агентурная сеть,соображаешь?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
murzzzzzilka
Ответ Ювенский Туринтус
Интересно, почему же молодые русские сотнями тысяч массово уезжают?
Миллионами, чивоуш:) не мелочись:))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimitrii36
Ответ Ювенский Туринтус
Интересно, почему же молодые русские сотнями тысяч массово уезжают?
да по той же причине, что у одноименного клуба отобрали пятнадцать очков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MoleculaRU
Цвет европейской нации собрался
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алиса80
Ответ Ювенский Туринтус
В регионах сверхдержавии от избытка величия, видимо, идут в охранники, силовики и таксисты
Непереживайте,список профессий гораздо шире.У нас от избытка величия возможности широкие
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dinamon
Ответ Dinamon
Комментарий удален модератором
Фраза из фильма. Детского. В чем проблема? :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ювенский Туринтус
Ответ murzzzzzilka
Интересно, почему же прибалты массово уезжают?…🤨
Интересно, почему же молодые русские сотнями тысяч массово уезжают?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
Ответ Ювенский Туринтус
Комментарий удален модератором
Сравнил, конечно. Я бы посмотрел на их потуги сохранить суверенитет и целостность самой большой страны в мире и обеспечить им такой же уровень жизни,не прогнувшись перед кое-кем. Раздербанили бы в первый же год и раком поставили.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimitrii36
Ответ Ювенский Туринтус
В регионах сверхдержавии от избытка величия, видимо, идут в охранники, силовики и таксисты
от переизбытка "весь мир с нами" вукраину с землёй сравняли, и сие есть начало начал, Москва тоже не сразу строилась
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий