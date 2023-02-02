«МЮ» о Гринвуде: «Клуб учел решение прокуратуры. Теперь он проведет собственный процесс, прежде чем определять дальнейшие шаги»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Мэйсон Гринвуд Футбол

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением относительно ситуации с Мэйсоном Гринвудом. 

Напомним, сегодня с нападающего сняли обвинения в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством.

«Манчестер Юнайтед» учел решение Королевской прокуратуры о том, что все обвинения против Мэйсона Гринвуда сняты.

Теперь клуб проведет собственный процесс, прежде чем определять дальнейшие шаги. Мы не будем делать никаких дальнейших комментариев до тех пор, пока этот процесс не будет завершен», – говорится в заявлении клуба.

С Гринвуда сняты все обвинения. Игрок «МЮ» подозревался в изнасиловании девушки и угрозах убийством

Гринвуда уже арестовали. Его девушка выложила фото побоев и аудио с грубыми сексуальными домогательствами

Гринвуд арестован – похоже, встречался с девушкой, которая обвиняла его в изнасиловании. Они помирились?

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43 комментария

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Master Slova
Ответ Алекс Мелкумян
Это правильно, хрен знает как его интегрировать в состав и что с ним вообще делать. Как бы всего год назад коллектив его отторг, Рэшфорд всякие посты выкладывал о семейном счастье и т.д. Все наверное понимают, что не смотря на решение суда факт насилия был (фото/видео от его девушки), так что косо на него точно будут смотреть как минимум какое то время. А может и вообще он не приживется обратно и будет искать новый клуб. Странно конечно что все так кончилось, был уверен что пацан загремит на 5+ лет.
а что странного то, пацан невиновен, справедливость восторжествовала
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mr kovalsky
Ответ Pushkin_CR7
Откуда уверенность, что Рэшфорд не избивает? Потому что фоток в инсте с побоями нет? А мозгов у Рэшфорда больше- потому что в депутаты заделался?
«Откуда уверенность, что Решфорд не избивает»
Ну может оттуда, что за ним такое не наблюдалось и нет в его карьере таких случаев. По твоей логике кого угодно можно обвинить и сказать, что если нет доказательств и фоток, это еще не значит, что он никого не избивает. Мозгов побольше, чем у Гринвуда как минимум потому что не избивает и не насилует людей
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Хает Хан Насреддинов
Ответ Zlatan Ibra
Чтобы разрушить отношения в команде в раздевалке? Нанести репутационные потери клубу? Гринвуд прекрасно бы чувствовал себя в ПСЖ. С Неймаром бы летал в Бразилию к местным бандосам за золотишком. Лигу бы выигрывал, тусовки, девки, минимум напряга, подальше от этих британских женщин, которые побои снимают и разговоры записывают, а еще эта британская пресса, уф.
что за дичь пишешь
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Хает Хан Насреддинов
Ответ Адепт Суперлиги
К сожалению, тупая шкура и идиотская повестка западных стран загубили карьеру парню. Теперь максимум Вест Хэм или Эвертон - в топах он вряд ли всплывет.
не торопись с выводами, полгода потренируется в Каррингтоне и будет как прежде
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Антон Латышев
Ответ psixyec
На Рэшфорде тоже крест ставили после его депутатской деятельности, а сейчас он один из лучших. Я считаю, что Гринвуду эта ситуация послужила большим уроком.
Днятельность Рэша, за которую никто его не ругал/которой и продолжает заниматься сраанивать с доиашним насилием имени Гринвуда с полным визуальным набором докащательста от жертвы - это блеск. Не говоря уже о том, что на Маркусе никто крест не ставил изначально из-за объективным обстоятельств в виде травм и попыток набора формы в очень проблеиный период клуба
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Дмитрий Якушевич
Ну я точно перестану болеть за манчестер, если этого сына шл**хи вернут в состав. Для меня человека не существует просто, если он хоть раз поднял руку на женщину. Я понимаю всем все равно, у нас даже одобряется такое, но я с этим никогда не смирюсь
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Dimon.1994kz
Все эти вопросы в скором времени отпадут,если он наклепает 10+голов за мю,важно сейчас что бы команда его приняла.А все эти якобы внутренние расследование,я считаю кливета.Руководство клуба просто закрыла рот на время журналистам,пока не решит примет его ЭТХ и команда.Он таланатливый футболист глупо терять такого вундеркинда.Надеюсь все уладится.
GGMU
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Торт Спартак
Ответ Молодой Френки
Если с него сняли все обвинения, где компенсация?!
Компенсация у его бывшей девушки)
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Давран Шеркулов
По-любому будет играть. Если бы хотели от него избавиться, то уже давно бы это сделали. Игрок ооочень талантливый. Нельзя отпускать такого таланта. Думаю к концу сезона будет топ усиление.
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Адепт Суперлиги
К сожалению, тупая шкура и идиотская повестка западных стран загубили карьеру парню. Теперь максимум Вест Хэм или Эвертон - в топах он вряд ли всплывет.
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gany4
парня не жалко, факт насилия присутствовал, а значит заслужил все, что с ним случилось.
если вернется в футбол, то придется снова доказывать свою профпригодность и подниматься из грязи
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Neron
Ответ anastasia Krugova
Претензии есть у спонсоров ) Весь пир в футбольном мире --за счет спонсоров !Не уверен что так сразу его вернут в состав. Может и правда будет проведена какая то пиар компания что бы отбелить парня! В мире десятки игроков которые могут быть не хуже гринвуда )) МЮ будет проще купить кого то ..чем терпеть финансовые потери ) проблем с законом нет ,это правда . Но есть такое слово "репутация "
Кто например?
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Pushkin_CR7
Ответ Zlatan Ibra
Он уже хуже, чем Рэшфорд, птмчт Рэш не избивает девушек, и мозгов у Рэша гораздо больше.
Откуда уверенность, что Рэшфорд не избивает? Потому что фоток в инсте с побоями нет? А мозгов у Рэшфорда больше- потому что в депутаты заделался?
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anastasia Krugova
Ответ x2dj8fx6q7
Морально-нравственные качества человека не имеют отношения к его футбольным качествам. Оправдан по закону - претензий нет к парню. Надеюсь заиграет как и раньше. Всегда верю в светлый конец.
Претензии есть у спонсоров ) Весь пир в футбольном мире --за счет спонсоров !Не уверен что так сразу его вернут в состав. Может и правда будет проведена какая то пиар компания что бы отбелить парня!
В мире десятки игроков которые могут быть не хуже гринвуда )) МЮ будет проще купить кого то ..чем терпеть финансовые потери )
проблем с законом нет ,это правда .
Но есть такое слово "репутация "
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Андрей
Ответ Egir Grimiv
Очевидно, что даже если ему и дадут шанс, то игрок, который не играл так долго не сможет участвовать в матчах высшей лиги. Надо будет отдать его в аренду в клуб, который будет готов смириться с таким прошлым человека. Не уверен насчет большинства лиг и клубов, но знаю наверняка, что один Московский клуб возьмет его с распростертыми объятиями
в аренду в эвертон и пусть с чемпионшипа поднимается.
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Zlatan Ibra
Чтобы разрушить отношения в команде в раздевалке? Нанести репутационные потери клубу? Гринвуд прекрасно бы чувствовал себя в ПСЖ. С Неймаром бы летал в Бразилию к местным бандосам за золотишком. Лигу бы выигрывал, тусовки, девки, минимум напряга, подальше от этих британских женщин, которые побои снимают и разговоры записывают, а еще эта британская пресса, уф.
Я думаю внутри команды пройдёт всё спокойно, ну может пожурят немного. Про ПСЖ и Неймара ты походу прикалываешься.
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Joker17
Ответ Egir Grimiv
Очевидно, что даже если ему и дадут шанс, то игрок, который не играл так долго не сможет участвовать в матчах высшей лиги. Надо будет отдать его в аренду в клуб, который будет готов смириться с таким прошлым человека. Не уверен насчет большинства лиг и клубов, но знаю наверняка, что один Московский клуб возьмет его с распростертыми объятиями
да условный Эвертон такого игрока заберёт не раздумывая
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Молодой Френки
Если с него сняли все обвинения, где компенсация?!
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Zlatan Ibra
Ответ ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Я думаю Тен Хаг так просто с ним не расстанется, поэтому скорее всего придумают план по которому они постепенно его вернут в команду.
Чтобы разрушить отношения в команде в раздевалке? Нанести репутационные потери клубу? Гринвуд прекрасно бы чувствовал себя в ПСЖ. С Неймаром бы летал в Бразилию к местным бандосам за золотишком. Лигу бы выигрывал, тусовки, девки, минимум напряга, подальше от этих британских женщин, которые побои снимают и разговоры записывают, а еще эта британская пресса, уф.
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x2dj8fx6q7
Морально-нравственные качества человека не имеют отношения к его футбольным качествам. Оправдан по закону - претензий нет к парню.
Надеюсь заиграет как и раньше.
Всегда верю в светлый конец.
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Niko [Ars]
Ответ Egir Grimiv
Очевидно, что даже если ему и дадут шанс, то игрок, который не играл так долго не сможет участвовать в матчах высшей лиги. Надо будет отдать его в аренду в клуб, который будет готов смириться с таким прошлым человека. Не уверен насчет большинства лиг и клубов, но знаю наверняка, что один Московский клуб возьмет его с распростертыми объятиями
это совсем не очевидно
вполне возможно, что месяц-два тренировок и он уже будет полезен для МЮ
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krealpmoney
Ответ Egir Grimiv
Очевидно, что даже если ему и дадут шанс, то игрок, который не играл так долго не сможет участвовать в матчах высшей лиги. Надо будет отдать его в аренду в клуб, который будет готов смириться с таким прошлым человека. Не уверен насчет большинства лиг и клубов, но знаю наверняка, что один Московский клуб возьмет его с распростертыми объятиями
у него места в составе не найдется, в Торпедо можно в принципе, наверное)
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psixyec
Ответ Zlatan Ibra
Не может. У него проблемы с дисциплиной, клуб на это постоянно закрывал глаза. Шлюхи, порноактрисы, алкашка, нарушение распорядка и прочее. За Рэшэм такого нет. Гринвуд даже в сборной косячил. У него мозгов нет. Талант был, а мозгов никогда не было.
На Рэшфорде тоже крест ставили после его депутатской деятельности, а сейчас он один из лучших. Я считаю, что Гринвуду эта ситуация послужила большим уроком.
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Я думаю Тен Хаг так просто с ним не расстанется, поэтому скорее всего придумают план по которому они постепенно его вернут в команду.
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Dm Kznts
надеюсь что коуч всю эту дурь с него выбьет
если нет то продаст
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