«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением относительно ситуации с Мэйсоном Гринвудом.

Напомним, сегодня с нападающего сняли обвинения в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством.

« » учел решение Королевской прокуратуры о том, что все обвинения против сняты.

Теперь клуб проведет собственный процесс, прежде чем определять дальнейшие шаги. Мы не будем делать никаких дальнейших комментариев до тех пор, пока этот процесс не будет завершен», – говорится в заявлении клуба.

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