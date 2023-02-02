«МЮ» о Гринвуде: «Клуб учел решение прокуратуры. Теперь он проведет собственный процесс, прежде чем определять дальнейшие шаги»
«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением относительно ситуации с Мэйсоном Гринвудом.
Напомним, сегодня с нападающего сняли обвинения в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством.
«Манчестер Юнайтед» учел решение Королевской прокуратуры о том, что все обвинения против Мэйсона Гринвуда сняты.
Теперь клуб проведет собственный процесс, прежде чем определять дальнейшие шаги. Мы не будем делать никаких дальнейших комментариев до тех пор, пока этот процесс не будет завершен», – говорится в заявлении клуба.
С Гринвуда сняты все обвинения. Игрок «МЮ» подозревался в изнасиловании девушки и угрозах убийством
Гринвуда уже арестовали. Его девушка выложила фото побоев и аудио с грубыми сексуальными домогательствами
Гринвуд арестован – похоже, встречался с девушкой, которая обвиняла его в изнасиловании. Они помирились?
Ну может оттуда, что за ним такое не наблюдалось и нет в его карьере таких случаев. По твоей логике кого угодно можно обвинить и сказать, что если нет доказательств и фоток, это еще не значит, что он никого не избивает. Мозгов побольше, чем у Гринвуда как минимум потому что не избивает и не насилует людей
GGMU
если вернется в футбол, то придется снова доказывать свою профпригодность и подниматься из грязи
В мире десятки игроков которые могут быть не хуже гринвуда )) МЮ будет проще купить кого то ..чем терпеть финансовые потери )
проблем с законом нет ,это правда .
Но есть такое слово "репутация "
Надеюсь заиграет как и раньше.
Всегда верю в светлый конец.
вполне возможно, что месяц-два тренировок и он уже будет полезен для МЮ
если нет то продаст