Паулиста удален за удар Винисиусу по ноге. Защитник «Валенсии» получил прямую красную

Защитник Габриэл Паулиста удален за грубый фол на вингере « » .

На 72-й минуте перенесенной игры 17-го тура футболист «Валенсии» на фланге с размаха ударил ногой соперника, пробегающего мимо него с мячом.

Главный судья сразу показал 32-летнему игроку красную карточку.

В текущем сезоне бразилец провел в Ла Лиге 12 матчей и забил 1 гол. Это его первое удаление в чемпионате с сезона-2017/18. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport