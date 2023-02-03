Паулиста удален за удар Винисиусу по ноге. Защитник «Валенсии» получил прямую красную

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига дисквалификации судьи Габриэл Паулиста Хавьер Альберола Рохас Винисиус Жуниор Футбол

Защитник Габриэл Паулиста удален за грубый фол на вингере «Реала» Винисиусе Жуниоре.

На 72-й минуте перенесенной игры 17-го тура Ла Лиги футболист «Валенсии» на фланге с размаха ударил ногой соперника, пробегающего мимо него с мячом.

Главный судья Хавьер Альберола Рохас сразу показал 32-летнему игроку красную карточку.

В текущем сезоне бразилец провел в Ла Лиге 12 матчей и забил 1 гол. Это его первое удаление в чемпионате с сезона-2017/18. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

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22 комментария

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Reece24
Танцор теперь будет регулярно получать за своё поведение, пусть привыкает.
Более мерзкого персонажа в современном футболе тяжело найти.
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Jese Rodrigues
Даже не знаю, тут можно даже за наглость похвалить Паулисту, там мяч в двух метрах от момента был, и Вини даже подпрыгнул ожидая подката, а тут прям удар с размахом в голень.
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M93
Ответ Футбол_это_жизнь
Бразилец лупит бразильца по ногам со всей дури. Все, что нужно знать про провокации Винисуса
Даже тренер Валенсии сказал: «Паулиста сошел с ума. Это не может повториться, я поговорю с ним».
А барсоглоры все равно клоунадяят свою дичь.
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Zidan GOAT
Ответ rigobersong
вообще Гнилисиусу надо бы еще пару раз так влупить, может поумнеет хотя бы:) Если судьи не готовы его поставить на место, то все игроки Ла Лиги уже объявили на него охоту, получает по заслугам, так-то конечно респект пацанам, ну пока слишком нежно с ним обходяться:)) Доиграеться он:))
Жаль, что таких как ты, в детстве лупили по головушке, сказалось на твоём развитии…
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Тюменский медвежонок
а почему с краю на табло с названиями клубов украинский флаг?
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rigobersong
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rigobersong
Даже Бразильцы готовы мочить токсика за его мерзотное поведение и только эстонец, узбек и казах будут сидеть на спортсе и до последнего с красным лицом выгораживать токсика:))
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corazón blanco
Так идеально играл Паулиста, два сумасшедших сэйва сделал (заблокировал удары) и такую дичь исполнил. Очень грязно. Надеюсь накинут за агрессивность пару матчей дисквалификации, такое не должно сходить с рук.
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Волына+колына
Всё правильно сделал. Почему-то лупять и гнобят только бибизяну Вини. Как так, интересно, получается?
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rigobersong
Я понимаю, что Винисиуса будут выгораживать, и действительно фол-то мерзкий со стороны игрока Валенсии, но если посмотреть на ситуацию со стороны, если даже Винисиус не гнушается провоцировать соотечественника, и тот лупит его по ногам, то все с этим персонажем уже давно ясно:))
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MADRiD_00
Ответ Сергей Логинов
Что может сине-гранатовый умного написать?
Ответ очевиден))
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fan brightona
Ответ Футбол_это_жизнь
Бразилец лупит бразильца по ногам со всей дури. Все, что нужно знать про провокации Винисуса
Гений.если бы какой нибудь кунде ударил по ногам бензему ты бы совсем другое писал бы
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xDe xDe
Ответ Футбол_это_жизнь
В этот раз он получил за свой длинный язык. За минуту до этого он что-то кричал Фолькьеру. Но ты ведь не смотрел матч, а прибежал сюда высказать своё экспертное мнение, верно?
Они с Фолькьером весь матч дружелюбно поднимали друг друга с газона. О чём речь вообще?
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Игорь Новиков
Ответ Футбол_это_жизнь
В этот раз он получил за свой длинный язык. За минуту до этого он что-то кричал Фолькьеру. Но ты ведь не смотрел матч, а прибежал сюда высказать своё экспертное мнение, верно?
Я матч смотрел от первой и до последней минуты. Винисиуса снова лупили всю дорогу.

Что-то крикнул? Там все друг другу кричат. Это повод для такого быдлячества?
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fan brightona
Реал опять все купил.бедная Барселона,глупый винсиус о горе
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Футбол_это_жизнь
Ответ Сергей Логинов
Что может сине-гранатовый умного написать?
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xDe xDe
Максимально омерзительный фол, карточка просто тёмно-бордовая. Уверен, там одним матчем дисква не ограничится. Арбитр даже Вини штрафовать карточкой не стал, хотя у бразильца и пригорело. Там бы у любого сгорело.
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Сергей Логинов
Ответ Футбол_это_жизнь
Бразилец лупит бразильца по ногам со всей дури. Все, что нужно знать про провокации Винисуса
Что может сине-гранатовый умного написать?
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Футбол_это_жизнь
Ответ Игорь Новиков
Опять этот Винисиус симулирует... по версии хейтеров.
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Данияр Жумабекович
Отвратительнейшее нарушение. Ещё и на Вини гонят
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Футбол_это_жизнь
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Игорь Новиков
Опять этот Винисиус симулирует... по версии хейтеров.
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