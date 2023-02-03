Паулиста удален за удар Винисиусу по ноге. Защитник «Валенсии» получил прямую красную
Защитник Габриэл Паулиста удален за грубый фол на вингере «Реала» Винисиусе Жуниоре.
На 72-й минуте перенесенной игры 17-го тура Ла Лиги футболист «Валенсии» на фланге с размаха ударил ногой соперника, пробегающего мимо него с мячом.
Главный судья Хавьер Альберола Рохас сразу показал 32-летнему игроку красную карточку.
В текущем сезоне бразилец провел в Ла Лиге 12 матчей и забил 1 гол. Это его первое удаление в чемпионате с сезона-2017/18. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport
Более мерзкого персонажа в современном футболе тяжело найти.
А барсоглоры все равно клоунадяят свою дичь.
Что-то крикнул? Там все друг другу кричат. Это повод для такого быдлячества?