МОК о НОК Украины: «Угроза бойкота Олимпийских игр противоречит основам олимпийского движения»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 НОК Украины Легкая атлетика

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на угрозу Национального олимпийского комитета Украины бойокотировать Олимпийские игры, если туда допустят российских и белорусских спортсменов. 

«Угроза бойкота Олимпийских игр, которую в настоящее время рассматривает НОК Украины, противоречит основам олимпийского движения и принципам, за которые оно выступает.

Бойкот — это нарушение олимпийской хартии, которая обязывает все национальные олимпийские комитеты участвовать в Олимпиадах, направляя туда спортсменов.

Как показала история, предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей и служили лишь для наказания спортсменов из бойкотирующих НОК», – говорится в заявлении МОК

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22 комментария

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beleran
Бойкот олимпийских игр означает автоматическое отстранение от следующих олимпийских игр, даже если к этому времени олимпийский комитет Украины будет располагаться в польском Жешуве.
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Lilia Sadykova
Олимпийское движение умерло в тот момент, когда начало щимить чистых спортсменов за чужой допинг забирая у них флаг и гимн и устраивая цирк с пригласительными на игры. Лицемерная организация
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Lennuci
Почему-то есть ощущение, что они Россию на бойкот провоцируют на пару с МОКом, чтоб потом спортсменов макнуть.
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Егор Арефьев
Ответ Arty K.
Так если "о спорт, ты - мир", штрафуйте провокаторов, чего вы ждёте?!
Провокаторы заносят деньги в МОК, в отличие от нас. Наши думали, что можно ничего не делать в спорте и всё будет хорошо.
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Sanan1908
Олимпийского движения, уже давно не существуют.
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Maturmalai
Ответ Гамарджоба Генацвале
А бан спортсменов по политическим причинам не противоречит основам и принципам олимпийского движения, а?
Прецеденты есть: ЮАР в свое время банили за апартеид.
Предвосхищая возражения: прецеденты бойкотов тоже есть.
Из чего напрашивается вывод: никакое движение или вообще лицо не может оставаться бесконечно вне политики. Где есть люди - там будет и политика.
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Arty K.
Так если "о спорт, ты - мир", штрафуйте провокаторов, чего вы ждёте?!
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Фан Рубина
Во как заговорили. Впрочем, эта организация своё отжила.
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shooher
Похоже хартия в одну сторону работает. Лицемеры и балаболы. Как дышло, куда повернул, туда и вышло.
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Афанасия
МОК что-то много себе позволяет! Разве можно так разговаривать с "богами, спустившимися с небес"?!
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dimitrii36
Ответ Lose Maker
Малый не чуди)
милай, я в чудеса уже порядком как не верю
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Lose Maker
Ответ dimitrii36
вукраина лежит на операционном столе, в данном случае не до игр, анестезия не скоро отпустит, аминь
Малый не чуди)
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dimitrii36
вукраина лежит на операционном столе, в данном случае не до игр, анестезия не скоро отпустит, аминь
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Александр Трифон0в
А как насчет нарушения олимпийского перемирия? Где был МОК? И не только сейчас, кто платит, тот и прав
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Андрей Балабаев
Мок может направить им одну золотую медаль и пусть бойкотируют
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justbored
Ответ Храбрая виолончелистка
Во как ...Украинцев слегка пожурили...А Польшу, Прибалтийские страны, Норвегию и т.д., желающих присоединиться к бойкоту ? Белых человеков в их лице низзя?
Их под зонтиком "соседствующих с Украиной стран" объединили. Это нарочитое пренебрежение скорее.
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Alexander2022
Ответ Syndycate
А что они, им что американские хозяева скажут, то они и будут делать, скажут молча участвовать, они опустив головы молча и будут участвовать)
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And-Rover
Ну так забаньте их.
+8
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Гамарджоба Генацвале
А бан спортсменов по политическим причинам не противоречит основам и принципам олимпийского движения, а?
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Syndycate
Ответ Храбрая виолончелистка
Во как ...Украинцев слегка пожурили...А Польшу, Прибалтийские страны, Норвегию и т.д., желающих присоединиться к бойкоту ? Белых человеков в их лице низзя?
А что они, им что американские хозяева скажут, то они и будут делать, скажут молча участвовать, они опустив головы молча и будут участвовать)
+11
-7
+4
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FS.Nika1
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Храбрая виолончелистка
Во как ...Украинцев слегка пожурили...А Польшу, Прибалтийские страны, Норвегию и т.д., желающих присоединиться к бойкоту ? Белых человеков в их лице низзя?
+27
-8
+19
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