МОК о НОК Украины: «Угроза бойкота Олимпийских игр противоречит основам олимпийского движения»
В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на угрозу Национального олимпийского комитета Украины бойокотировать Олимпийские игры, если туда допустят российских и белорусских спортсменов.
«Угроза бойкота Олимпийских игр, которую в настоящее время рассматривает НОК Украины, противоречит основам олимпийского движения и принципам, за которые оно выступает.
Бойкот — это нарушение олимпийской хартии, которая обязывает все национальные олимпийские комитеты участвовать в Олимпиадах, направляя туда спортсменов.
Как показала история, предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей и служили лишь для наказания спортсменов из бойкотирующих НОК», – говорится в заявлении МОК.
Предвосхищая возражения: прецеденты бойкотов тоже есть.
Из чего напрашивается вывод: никакое движение или вообще лицо не может оставаться бесконечно вне политики. Где есть люди - там будет и политика.