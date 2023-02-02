МОК о НОК Украины: «Угроза бойкота Олимпийских игр противоречит основам олимпийского движения»

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на угрозу Национального олимпийского комитета Украины бойокотировать Олимпийские игры, если туда допустят российских и белорусских спортсменов.

«Угроза бойкота Олимпийских игр, которую в настоящее время рассматривает , противоречит основам олимпийского движения и принципам, за которые оно выступает.

Бойкот — это нарушение олимпийской хартии, которая обязывает все национальные олимпийские комитеты участвовать в Олимпиадах, направляя туда спортсменов.

Как показала история, предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей и служили лишь для наказания спортсменов из бойкотирующих НОК», – говорится в заявлении .