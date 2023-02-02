Гринвуда не допустят к тренировкам и матчам, пока «МЮ» не завершит внутреннее расследование
Полузащитник Мэйсон Гринвуд не сможет работать с «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.
Как сообщает журналистка Sky Sports Мелисса Редди, футболиста не допустят ни к матчам, ни к тренировкам команды до тех пор, пока в клубе не будет завершено внутреннее расследование.
Сегодня с 21-летнего игрока были сняты все обвинения в изнасиловании девушки и угрозах убийством.
В последний раз Гринвуд выходил на поле 22 января 2022 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
С Гринвуда сняты все обвинения. Игрок «МЮ» подозревался в изнасиловании девушки и угрозах убийством
Гринвуда уже арестовали. Его девушка выложила фото побоев и аудио с грубыми сексуальными домогательствами
Гринвуд арестован – похоже, встречался с девушкой, которая обвиняла его в изнасиловании. Они помирились?
Руководство не знает как отнесётся команда к его возвращению.Если команда примет его то думаю Гринвуд останется.
Так то парень со стержнем,не хотелось бы терять его.
Клубы из Италии наверно уже мечтают как бы нам затащить его в Рому или Интер))
GGMU
только шустро
Что случилось мы не знаем.
У многих был такой случилось.
Проста баба знала что у него денег и авторитета .
Я честно очень рад
это всего лишь моё предположение, но мне кажется, посмотрят, как на нём история отразилась и какие уроки вынес - как бы банально ни звучало, но раскаялся или как Кокорин
Тут вопрос об их принципах. Будет ли богатый подросток оставаться для фанатов виновным в своих поступках, если он просто откупился, или все же про совесть там забудут?