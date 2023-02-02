Гринвуда не допустят к тренировкам и матчам, пока «МЮ» не завершит внутреннее расследование

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия происшествия Мэйсон Гринвуд Футбол

Полузащитник Мэйсон Гринвуд не сможет работать с «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.

Как сообщает журналистка Sky Sports Мелисса Редди, футболиста не допустят ни к матчам, ни к тренировкам команды до тех пор, пока в клубе не будет завершено внутреннее расследование.

Сегодня с 21-летнего игрока были сняты все обвинения в изнасиловании девушки и угрозах убийством.

В последний раз Гринвуд выходил на поле 22 января 2022 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

С Гринвуда сняты все обвинения. Игрок «МЮ» подозревался в изнасиловании девушки и угрозах убийством

Гринвуда уже арестовали. Его девушка выложила фото побоев и аудио с грубыми сексуальными домогательствами

Гринвуд арестован – похоже, встречался с девушкой, которая обвиняла его в изнасиловании. Они помирились?

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20 комментариев

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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Streetbor
Так я не про наших. Тем более для любого понятно, что избивал он ее явно и как человек закончился. Просто за донат порешали. Репутация клуба дороже, чем одного игрока.
Что там у них произошло на самом деле известно наверно только им двоим. Сейчас важно, что истории этой вроде конец, поэтому ему нужно тихо спокойно начать тренироваться и возвращаться в строй.
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Greenteller1
Я бы похлопал ему. Прошел через трудный период. И хорошо, что за история произошла когда он молодой. Мозги встали на место. Женщины умеют провоцировать и умеют играть жертв. Будет теперь знать, что женщины это хищники. Просто покупаешь их и потом снова на расстояние.
На счёт встали на место время покажет, пока же хотелось бы, чтобы шумиха вокруг него по-утихла и он смог вернуться в команду, если клуб не примет какое-нибудь глупое решение по нему.
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Dimon.1994kz
Я думаю не будет у них внутреннего расследование,МЮ нужно данный момент что то сказать фанатам, журналистам.По этому и сказали что нужно провести расследование,что бы те пока не давили
Руководство не знает как отнесётся команда к его возвращению.Если команда примет его то думаю Гринвуд останется.
Так то парень со стержнем,не хотелось бы терять его.
Клубы из Италии наверно уже мечтают как бы нам затащить его в Рому или Интер))
GGMU
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Dm Kznts
ну расследуйте
только шустро
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Greenteller1
Ответ ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Я вот ни капельки не сомневаюсь, что многие наши болельщики ждут с нетерпением его возвращения. Оваций устраивать не будут, но будут молча радоваться.
Я бы похлопал ему. Прошел через трудный период. И хорошо, что за история произошла когда он молодой. Мозги встали на место. Женщины умеют провоцировать и умеют играть жертв. Будет теперь знать, что женщины это хищники. Просто покупаешь их и потом снова на расстояние.
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Streetbor
Ответ ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Я вот ни капельки не сомневаюсь, что многие наши болельщики ждут с нетерпением его возвращения. Оваций устраивать не будут, но будут молча радоваться.
Так я не про наших. Тем более для любого понятно, что избивал он ее явно и как человек закончился. Просто за донат порешали. Репутация клуба дороже, чем одного игрока.
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Арман Мартиросян
Ответ arspurs9
Думается мне не примут его фанаты. Хотя отбитых там на трибунах толпа, могут и забыть. Тут вопрос об их принципах. Будет ли богатый подросток оставаться для фанатов виновным в своих поступках, если он просто откупился, или все же про совесть там забудут?
Гиггза же приняли, да и боготворят его до сих пор манки, хотя человек гораздо более омерзительный, чем дурачок Гринвуд.
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Gatsby !!!
Давайте пацаны поддерживать пацана.
Что случилось мы не знаем.
У многих был такой случилось.
Проста баба знала что у него денег и авторитета .

Я честно очень рад
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Under
Ответ Pol Belov
чего ж они его (расследование) раньше не провели?
главный фигурант недоступен был
это всего лишь моё предположение, но мне кажется, посмотрят, как на нём история отразилась и какие уроки вынес - как бы банально ни звучало, но раскаялся или как Кокорин
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#SharkTeam
Ответ Илья Кордунов
Делают вид для общества что будет расследование, в конце скажут: мол полиция Манчестерского округа не видит вины в сторону Гринвуда. Окончательный результат нашего расследования аналогичен результатом полицией округа Манчестер.
Команда то может и не принять
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Андрей Тишкович
Ответ arspurs9
Думается мне не примут его фанаты. Хотя отбитых там на трибунах толпа, могут и забыть. Тут вопрос об их принципах. Будет ли богатый подросток оставаться для фанатов виновным в своих поступках, если он просто откупился, или все же про совесть там забудут?
Думаю дубль в ворота Ливерпуля или Сити сгладит все углы
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Streetbor
расторгнуть контракт и забыть, не сама же его мадам билась головой об дверной косяк. В МЮ сейчас за долгое время нормальная обстановка, да и на стадионах про него будут петь, болельщиков то не заткнуть..
Я вот ни капельки не сомневаюсь, что многие наши болельщики ждут с нетерпением его возвращения. Оваций устраивать не будут, но будут молча радоваться.
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Илья Кордунов
Делают вид для общества что будет расследование, в конце скажут: мол полиция Манчестерского округа не видит вины в сторону Гринвуда. Окончательный результат нашего расследования аналогичен результатом полицией округа Манчестер.
Тоже так считаю. Если сразу вернуть в команду, то пресса может заклевать.
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arspurs9
Думается мне не примут его фанаты. Хотя отбитых там на трибунах толпа, могут и забыть.
Тут вопрос об их принципах. Будет ли богатый подросток оставаться для фанатов виновным в своих поступках, если он просто откупился, или все же про совесть там забудут?
+1
-1
0
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United_LP
Т.е. у МЮ свой следственный отдел?
0
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Muhammad Buvaisiri
Хорошее будущее пророчили
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Pol Belov
чего ж они его (расследование) раньше не провели?
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Streetbor
расторгнуть контракт и забыть, не сама же его мадам билась головой об дверной косяк. В МЮ сейчас за долгое время нормальная обстановка, да и на стадионах про него будут петь, болельщиков то не заткнуть..
+1
-5
-4
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Илья Кордунов
Делают вид для общества что будет расследование, в конце скажут: мол полиция Манчестерского округа не видит вины в сторону Гринвуда. Окончательный результат нашего расследования аналогичен результатом полицией округа Манчестер.
+7
-2
+5
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Виталина Максимова
Ибанаты.ру
+2
-2
0
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