Гринвуда не допустят к тренировкам и матчам, пока «МЮ» не завершит внутреннее расследование

Полузащитник Мэйсон Гринвуд не сможет работать с « » в ближайшее время.

Как сообщает журналистка Sky Sports Мелисса Редди, футболиста не допустят ни к матчам, ни к тренировкам команды до тех пор, пока в клубе не будет завершено внутреннее расследование.

Сегодня с 21-летнего игрока были сняты все обвинения в изнасиловании девушки и угрозах убийством.

В последний раз Гринвуд выходил на поле 22 января 2022 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

С Гринвуда сняты все обвинения. Игрок «МЮ» подозревался в изнасиловании девушки и угрозах убийством

Гринвуда уже арестовали. Его девушка выложила фото побоев и аудио с грубыми сексуальными домогательствами

Гринвуд арестован – похоже, встречался с девушкой, которая обвиняла его в изнасиловании. Они помирились?