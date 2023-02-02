МОК: «Выступление россиян на Олимпиаде-2024 пока не обсуждается, речь идет о соревнованиях в Азии в предстоящем летнем сезоне»

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не принял решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на официальном сайте.

«Участие нейтральных спортсменов с российскими или белорусскими паспортами в Олимпийских играх 2024 года в Париже пока не обсуждается.

Речь идет об их участии в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем сезоне», – говорится в заявлении МОК.

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