МОК: «Выступление россиян на Олимпиаде-2024 пока не обсуждается, речь идет о соревнованиях в Азии в предстоящем летнем сезоне»

Теги МОК Олимпийская сборная России Азиатские игры Париж-2024 Легкая атлетика

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не принял решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. 

Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на официальном сайте. 

«Участие нейтральных спортсменов с российскими или белорусскими паспортами в Олимпийских играх 2024 года в Париже пока не обсуждается.

Речь идет об их участии в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем сезоне», – говорится в заявлении МОК. 

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4 комментария

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Игорь Новиков
Ответ Alestern
только пусть МОК не забывает, что выступать наши спортсмены будут только под своими флагом и гимном... В противном случае любые обсуждения впустую...
Значит, не будут выступать. Делов-то.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alestern
только пусть МОК не забывает, что выступать наши спортсмены будут только под своими флагом и гимном... В противном случае любые обсуждения впустую...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ROBINZON
Шаг назад - потом,надеемся по Владимиру Ильичу:два шага вперёд?
0
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
За депутата ТерюшкоВа
Да в Азии мы и сами выступим. Зачем ещё это с МОК обсуждать.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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