Милитао получил травму бедра в матче «Реала» с «Валенсией»

Защитник « » Эдер Милитао получил травму в матче с «Валенсией» в .

На 34-й минуте перенесенной игры 17-го тура он столкнулся с полузащитником Самуэлем Лино, после чего просигнализировал тренерскому штабу о необходимости заменить его из-за проблем с правым бедром и лег на газон.

Вместо бразильца на поле вышел .

В текущем сезоне провел 15 матчей в Ла Лиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.