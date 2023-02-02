Милитао получил травму бедра в матче «Реала» с «Валенсией»
Защитник «Реала» Эдер Милитао получил травму в матче с «Валенсией» в Ла Лиге.
На 34-й минуте перенесенной игры 17-го тура он столкнулся с полузащитником Самуэлем Лино, после чего просигнализировал тренерскому штабу о необходимости заменить его из-за проблем с правым бедром и лег на газон.
Вместо бразильца на поле вышел Даниэль Карвахаль.
В текущем сезоне Милитао провел 15 матчей в Ла Лиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
4 комментария