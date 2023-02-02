Милитао получил травму бедра в матче «Реала» с «Валенсией»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига травмы Даниэль Карвахаль Эдер Милитао Здоровье Футбол

Защитник «Реала» Эдер Милитао получил травму в матче с «Валенсией» в Ла Лиге.

На 34-й минуте перенесенной игры 17-го тура он столкнулся с полузащитником Самуэлем Лино, после чего просигнализировал тренерскому штабу о необходимости заменить его из-за проблем с правым бедром и лег на газон.

Вместо бразильца на поле вышел Даниэль Карвахаль.

В текущем сезоне Милитао провел 15 матчей в Ла Лиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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max mystique
Ломаемся дальше( но руководство как обычно этого не видит и каждый год одно и тоже, надеюсь больше травм не будет
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Гамаль Хайдаров
Ответ rigobersong
Значит против Ливерпуля будут играть с топарем начкой в центре:) Удачи:)
да там против Нуньеса защищаться надо, можно защитника из академии поставить…
+4
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+4
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corazón blanco
Здоровья Эдеру и скорейшего возвращения на поле. Просто какая-то фатальное невезение с травмами. Но трансферы Мадриду не нужны.
+7
-3
+4
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rigobersong
Значит против Ливерпуля будут играть с топарем начкой в центре:) Удачи:)
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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