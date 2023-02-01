«Призываем обеспечить отсутствие дискриминации». Эксперты ООН поддержали МОК в вопросе возвращения российских спортсменов на международные старты

Теги МОК Олимпийская сборная России ООН олимпийская сборная Беларуси Политика Легкая атлетика

Эксперты Организации объединенных наций (ООН) по правам человека поддержали шаги Международного олимпийского комитета (МОК), направленные на допуск российских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе.

Соответствующее заявление представили спецдокладчики ООН в области культурных прав и современных форм расовой дискриминации и ксенофобии Александра Ксантаки и Ашвини К.П.

«Мы настоятельно призываем МОК принять решение в этом направлении и пойти дальше, обеспечив отсутствие дискриминации любого спортсмена по признаку его национальности.

МОК и в целом олимпийское сообщество обязаны соблюдать Олимпийскую хартию и международные нормы в области прав человека, запрещающие дискриминацию», – говорится в заявлении. 

«Одни и те же правила должны применяться ко всем спортсменам, независимо от их национальности.

Это включает в себя правило о том, что любая пропаганда национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющая собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должна быть запрещена», – подчеркивается в заявлении, которое цитирует РИА Новости. 

Также отмечается, что не следует требовать от спортсменов, чтобы они принимали чью-либо сторону в конфликте.

25 января Международный олимпийский комитет заявил, что рассмотрит возможность выступления российских и белорусских спортсменов на международных стартах при соблюдении атлетами строгих правил.

В частности, участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса.

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Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают

16 комментариев

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Tresk2
У ципсоты подгорает.
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Irina Kistler
А наши юристы могут объяснить нам на каком основании нас лишают флага и гимна? есть ли пункты, предусматривающие при каких основаниях могут лишать страну флага и гимна?
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Татьяна Моисеева
Ответ Yusa Naza
Похоже на какой-то каминг аут. С чего бы это всё?
Испугались, что российские взносы могут плавно уплыть в Азию...
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Вадим flanec
Ответ Igor
И не все. Предстоит серьезная фильтрация.
Какое-то слово знакомое - фильтрация. Что-то мне это напоминает нацистские концентрационные лагеря : Бухенвальд, Освенцим, Дахау, Майданек, Заксенхаузен, Собибор, Треблинка.
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Charliz
Ответ Lilia Sadykova
А запретить флаг, гимн и даже упоминание, что спортсмен из России это не дискриминация? Почему спортсмен должен скрывать свою Родину? Они ведь не высказываются о политике. ООН сами себе противоречат, устраивают русофобию, но при этом с улыбкой заявляют " мы против дискриминации".
Это другое). Странам НАТО можно с высокой башни положить болт на все это и раздалбывать вскладчину десятками стран и ничего)
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Ювенский Туринтус
Ответ Lilia Sadykova
А запретить флаг, гимн и даже упоминание, что спортсмен из России это не дискриминация? Почему спортсмен должен скрывать свою Родину? Они ведь не высказываются о политике. ООН сами себе противоречат, устраивают русофобию, но при этом с улыбкой заявляют " мы против дискриминации".
Когда Россия перестанет дискриминировать своих собственных граждан, а также граждан соседних государств, тогда перестанут дискриминировать ее. Вроде все логично
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FSUA2408
Ответ Щеглот
отлично, отлично. Бюрократическая машина закрутилась в нужном нам направлении, пусть пока только на уровне риторики. Сейчас особо рьяные, типа шведов и норгов погавкают, им хвосты прижмут, а остальные не такие принципиальные им особо без разницы. Украинцам расстраиваться совершенно не стоит. Спортсмены вам не враги. Пока они соревнуются они не на фронте. И их соревнования это не развлечение а обычная работа. Мы, инженеры, вон тоже работаем. Ваш враг сами знаете кто. И похоже недолго ему осталось. Ну и поделом, что сказать.
В смысле Путин скоро помрёт?
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Геннадий Тимченко
Ответ Вадим flanec
Вот и пойми ооновских экспертов, что они хотят этим спичем сказать.
это все эксперты или в ООН ещё есть?
0
-1
-1
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Lilia Sadykova
А запретить флаг, гимн и даже упоминание, что спортсмен из России это не дискриминация? Почему спортсмен должен скрывать свою Родину? Они ведь не высказываются о политике. ООН сами себе противоречат, устраивают русофобию, но при этом с улыбкой заявляют " мы против дискриминации".
+6
-2
+4
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Вадим flanec
Ответ Гамарджоба Генацвале
"Одни и те же правила должны применяться ко всем спортсменам, независимо от их национальности" Поэтому русские должны выступать без флага и гимна в нейтральном статусе.
Вот и пойми ооновских экспертов, что они хотят этим спичем сказать.
+1
-1
0
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Щеглот
отлично, отлично. Бюрократическая машина закрутилась в нужном нам направлении, пусть пока только на уровне риторики. Сейчас особо рьяные, типа шведов и норгов погавкают, им хвосты прижмут, а остальные не такие принципиальные им особо без разницы.

Украинцам расстраиваться совершенно не стоит. Спортсмены вам не враги. Пока они соревнуются они не на фронте. И их соревнования это не развлечение а обычная работа. Мы, инженеры, вон тоже работаем.

Ваш враг сами знаете кто. И похоже недолго ему осталось. Ну и поделом, что сказать.
+3
-2
+1
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Igor
Ответ Гамарджоба Генацвале
"Одни и те же правила должны применяться ко всем спортсменам, независимо от их национальности" Поэтому русские должны выступать без флага и гимна в нейтральном статусе.
И не все. Предстоит серьезная фильтрация.
+3
0
+3
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Andreir888
А эти эксперты крутые парни! Респект!
+2
-1
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Bdv68
Ответ Yusa Naza
Похоже на какой-то каминг аут. С чего бы это всё?
Может просто бухие были?☝️😜
0
0
0
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Yusa Naza
Похоже на какой-то каминг аут. С чего бы это всё?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
"Одни и те же правила должны применяться ко всем спортсменам, независимо от их национальности"
Поэтому русские должны выступать без флага и гимна в нейтральном статусе.
+12
-5
+7
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