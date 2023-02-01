«Призываем обеспечить отсутствие дискриминации». Эксперты ООН поддержали МОК в вопросе возвращения российских спортсменов на международные старты

Эксперты Организации объединенных наций (ООН) по правам человека поддержали шаги Международного олимпийского комитета (МОК), направленные на допуск российских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе.

Соответствующее заявление представили спецдокладчики ООН в области культурных прав и современных форм расовой дискриминации и ксенофобии Александра Ксантаки и Ашвини К.П.

«Мы настоятельно призываем МОК принять решение в этом направлении и пойти дальше, обеспечив отсутствие дискриминации любого спортсмена по признаку его национальности.

МОК и в целом олимпийское сообщество обязаны соблюдать Олимпийскую хартию и международные нормы в области прав человека, запрещающие дискриминацию», – говорится в заявлении.

«Одни и те же правила должны применяться ко всем спортсменам, независимо от их национальности.

Это включает в себя правило о том, что любая пропаганда национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющая собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должна быть запрещена», – подчеркивается в заявлении, которое цитирует РИА Новости.

Также отмечается, что не следует требовать от спортсменов, чтобы они принимали чью-либо сторону в конфликте.

25 января Международный олимпийский комитет заявил, что рассмотрит возможность выступления российских и белорусских спортсменов на международных стартах при соблюдении атлетами строгих правил.

В частности, участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса.

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