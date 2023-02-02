«Зенит» пожаловался в CAS из-за дисквалификации своих игроков после драки со «Спартаком» (Севастиан Терлецкий)

«Зенит» оспорит решение о дисквалификации своих игроков за драку со «Спартаком».

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и « » случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), , Родригао и . Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.

Как утверждает журналист Севастиан Терлецкий, петербуржцы направили жалобу в Cпортивный арбитражный суд ( ) на решение апелляционного комитета РФС по дисквалификации своих футболистов.

Ранее апелляционный комитет отклонил жалобу «Зенита» и оставил в силе все дисквалификации.

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