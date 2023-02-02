«Зенит» пожаловался в CAS из-за дисквалификации своих игроков после драки со «Спартаком» (Севастиан Терлецкий)
«Зенит» оспорит решение о дисквалификации своих игроков за драку со «Спартаком».
После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.
Как утверждает журналист Севастиан Терлецкий, петербуржцы направили жалобу в Cпортивный арбитражный суд (CAS) на решение апелляционного комитета РФС по дисквалификации своих футболистов.
Ранее апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» и оставил в силе все дисквалификации.
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и кстати да, доверять поциэнтам типа терлецкого этого, такое себе.
Не поддавайтесь на провокации😂