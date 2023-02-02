«Зенит» пожаловался в CAS из-за дисквалификации своих игроков после драки со «Спартаком» (Севастиан Терлецкий)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России дисквалификации РФС CAS Малком Вильмар Барриос Родригао Футбол

«Зенит» оспорит решение о дисквалификации своих игроков за драку со «Спартаком».

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.

Как утверждает журналист Севастиан Терлецкий, петербуржцы направили жалобу в Cпортивный арбитражный суд (CAS) на решение апелляционного комитета РФС по дисквалификации своих футболистов. 

Ранее апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» и оставил в силе все дисквалификации.

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109 комментариев

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Российский пользователь
так вроде был недавно вой, что КАС нам по барабану и мы его не признаем и т.д.
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La Crosse Bobcats
в очередной раз констатируем, ох уж этот беспредельный зенитовский админресурс (( никакого спаса от него ((
и кстати да, доверять поциэнтам типа терлецкого этого, такое себе.
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Классный руководитель
Я то думал история закончилась, а нет, продолжение сериала следует благодаря питерским
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Вася Васильков
Заныли как обычно...
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Дмитрий Агалаков
Более позорного поведения ни Лига, ни CAS ещё не видели.
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Антон Александров
Переобувание "потреотов" веселит. Чуть что - они за Россию-матушку, за Кремль родимый, бей всех, кто не москаль, чуть им хвост прищемили на внутреннем уровне - клянут Путина и Газпром
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BlackJet
Ответ Юрий Миньков
Спартаковцы не идут жаловаться, Питерцы идут, выводы делайте сами ..
патриоты
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Mixet.spb
Та самая новость, где + это -..
Не поддавайтесь на провокации😂
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BlackJet
Кло ваны
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dimitrii36
Ответ Дмитрий9779
Либо это позор,либо желтуха от недоброжелателей.Все игроки Зенита,а именно на это якобы аппеляция, дисквалифицированы по делу,Ясно,что деяния Родри и Малкома разные,но из за этого в CAS?
не гони, по четвергам не подаем, гордыня - ваша коронка, а здесь самолюбие нарушили
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Александр Тараканов
Какие же они всё таки токсичные!
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Василий Кошечкин
Ответ Максим Прокофьев
Зачем плакаться, первые два тура у Зенита дома против Нижнего и Химок, уж обойдутся и без этих легионеров
Дисквалификация только на кубок распространяется. А в чемпионате они будут играть. Просто пошли подковёрные делишки. Сечёшь?
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АГОШКИН Алексей
Ответ Михаил Савченко
Объясните, пож, без троллинга - чем плоха жалоба на дисквалификацию? Ну кроме ауешных аргументов, что "жаловаться - плохо". Я серьёзно не понимаю
Как на жаловаться на наш родной центр принятия решений по наказанию игроков в англосаксонскую организацию,это без шуток.
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Chernoy
Как патриотично!))
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Колбаскер тут
Ответ </c/>
позорное поведение, будем объективны...
В чем позор? Юр отдел до конца за своих бьется
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трахтенберг месть коней
Ответ Димка Макеев
Никого не били, Родригао просто пасадобль танцевал)
Никого не убил, не предал
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Recreated
Ответ трахтенберг месть коней
Что это за нытье с болот, Бэрримор?)
Овсянка,сэр!
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трахтенберг месть коней
Что это за нытье с болот, Бэрримор?)
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dimitrii36
фу, какая мерзость
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Marcus-light
Решения европейских судов в России не имеют влияния благодаря спонсорам Зенита)
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Mixet.spb
Ответ Максим Прокофьев
Зачем плакаться, первые два тура у Зенита дома против Нижнего и Химок, уж обойдутся и без этих легионеров
При чем здесь нижний и химки, если речь о кубке
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Торт Спартак
Ответ igor gor
Спартак? так ты прав снятся с чемпионата даже хотел
Севастопольский Зенит тоже хотел как-то сняться.
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АГОШКИН Алексей
Ответ Максим Прокофьев
Зачем плакаться, первые два тура у Зенита дома против Нижнего и Химок, уж обойдутся и без этих легионеров
На чемпионат не распространяется,бояться от команды 2 лиги из кубка вылетить.
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Дмитрий9779
Либо это позор,либо желтуха от недоброжелателей.Все игроки Зенита,а именно на это якобы аппеляция, дисквалифицированы по делу,Ясно,что деяния Родри и Малкома разные,но из за этого в CAS?
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Рустам Халилуллин
Ответ igor gor
Почему ваших всё устраивает? особено тренера потому что это его установка Грязно играть всю игру провоцировать вот Абасраль и молчит
Потому что получили по заслугам. Грязно и провокационно играл и зенит. Лялякать не надо.
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