Роднина о Fan ID: «Закон принят, надо исполнять. Стадионы не останутся пустыми. Тот, кто захочет посмотреть футбол, сделает паспорт болельщика»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Ирина Роднина Государственная дума стадионы Политика Fan ID Футбол

Ирина Роднина считает, что российские стадионы не опустеют с появлением Fan ID.

«Стадионы в России не останутся пустыми. Тот, кто захочет посмотреть футбол, сделает паспорт болельщика и придет на стадион. Никаких трудностей это не составит сделать.

Не хочу по сто раз обсуждать одно и то же. Закон принят, и его надо исполнять», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы.

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32 комментария

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В Питере Пять
Хочу смотреть футбол на стадионе, делать фан ид не хочу и не буду.
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Витольд Бубеный
Все правильно она говорит
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Александр Жердин
Ответ Sajres_Smit
Сколько тебе платят за произношение попугайной фразы "закон принят, надо исполнять"? Я задаю вопрос под каждый новостью о Фан Уйди: разъясните как именно положения этого закона повышают безопасность?
Никак! Но помогают "освоить" громадные средства. Вот на определения офсайда у них денег нет, а на фан уйди - есть!
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Adeen
Ответ Дмитрий Фурсов
А Роднина может пойти в одно место со своими предложениями вместе с другими пидарасами из госдурки?
Конечно может. Но не пойдёт.
Ей нужна помощь от населения :D
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Алексей Ильин
До чего же наивная эта особь
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ДнепрЧемпион1983
уже сделал. г-вно вопрос. воообще не вижу проблем
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-2
-2
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инок
Позор Родниной и тем, кто голосовал в думе за этот Fan ID, который должен исчезнуть со всех наших стадионов - только так, а не иначе.
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Александр Жердин
Насколько я помню, закон запрещает иметь гражданство другой страны депутатам Госдумы. Тем более такой не дружественной как США. Почему Роднина его не исполняет? Или я что-то путаю?
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igoraks24_2003@mail.ru
Ответ Алексей Александрович
В жопу себе засунь свой закон!!! Ненавижу депутатскую отморозь!
Ничего страшного, пару лет без футбола и оформите 😁
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-4
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Melnikov1968
А если не хочу смотреть такой футбол, все равно надо исполнять закон о Fanidiotuidi:)?
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Xameleon1992
Роднина, посылаем тебя на###, надо исполнять
+2
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Mc′loud
Наш футбол и так больно было смотреть, а теперь без еврокубков вообще нельзя будет наблюдать. Даже если всем Фан АйДи сделают и еще денег туда будут перечислять.
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pele_kan
Ответ Сикарио
Когда введут закон, что всех по средам имеют в задницу, а тех, кого зовут Ирина, еще и в понедельник, Роднина скажет "Закон принят, надо исполнять".
она же за него и проголосует)
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Николай Володин
какая же ты мразь!!
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Mixos Demid
Останутся пустыми.
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воен
Звучит как угроза.
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Растиньяк
В России нужен тотальный ID, это поможет в дальнейшем контролировать выполнение других законов, например; тотальный запрет курения
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Dorokhov Misha
А кто теперь захочет?))
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Дмитрий Дубровский
Как же ты задолбала, мадам!
Чеши к своей дочке на ПМЖ и прекрати нести свою дурь в стране, где и так проблем хватает. Разберемся и без фан айди.
+2
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Sajres_Smit
Сколько тебе платят за произношение попугайной фразы "закон принят, надо исполнять"? Я задаю вопрос под каждый новостью о Фан Уйди: разъясните как именно положения этого закона повышают безопасность?
+1
0
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maks44
Надо тогда и на фигурное катание фан-айди сделать.
+2
0
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Дмитрий Фурсов
А Роднина может пойти в одно место со своими предложениями вместе с другими пидарасами из госдурки?
+9
-1
+8
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Геннадий
Если уж конституцию можно изменять , то эти законы и подавно . Здесь эта """"" лукавит .
+4
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Александр Каретников
ох эти совковые
0
-1
-1
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Сикарио
Когда введут закон, что всех по средам имеют в задницу, а тех, кого зовут Ирина, еще и в понедельник, Роднина скажет "Закон принят, надо исполнять".
+13
0
+13
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