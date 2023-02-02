Роднина о Fan ID: «Закон принят, надо исполнять. Стадионы не останутся пустыми. Тот, кто захочет посмотреть футбол, сделает паспорт болельщика»
Ирина Роднина считает, что российские стадионы не опустеют с появлением Fan ID.
«Стадионы в России не останутся пустыми. Тот, кто захочет посмотреть футбол, сделает паспорт болельщика и придет на стадион. Никаких трудностей это не составит сделать.
Не хочу по сто раз обсуждать одно и то же. Закон принят, и его надо исполнять», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы.
Эксклюзивный календарь – подарок «Химок» первым, кто оформит Fan ID. Мотивирует, правда?
Ей нужна помощь от населения :D
Чеши к своей дочке на ПМЖ и прекрати нести свою дурь в стране, где и так проблем хватает. Разберемся и без фан айди.