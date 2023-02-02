«ПСЖ» хотел подписать Малкома через приостановку контракта, но не смог из-за пункта в договоре бразильца с «Зенитом», запрещающего это
«ПСЖ» надеялся подписать вингера «Зенита» Малкома бесплатно.
Как сообщает L’Équipe, советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш надеялся воспользоваться правилом ФИФА, позволяющим игрокам российских клубов приостанавливать контракты.
Однако, изучив контракт бразильца с «Зенитом», «ПСЖ» выяснил, что летом петербуржцы внесли в контракт Малкома пункт о запрете на приостановку контракта.
Это позволило «Зениту» требовать от парижан 30 млн евро за Малкома, на что «ПСЖ» не был согласен.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» не забрал Малкома через приостановку контракта из-за хороших отношений с «Зенитом».
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«Если клубам, входящим в РФС, не удастся достичь взаимного соглашения со своими иностранными футболистами и тренерами до 30 июня 2022 года и если прочий договор не будет письменно согласован, этим футболистам и тренерам можно будет приостановить действие контрактов со своими клубами до 30 июня 2023 года», — отмечается в заявлении ФИФА
https://www.fifa.com/legal/media-releases/fifa-extends-temporary-employment-rules-to-address-issues-relating-to-war-in
О сколько их советников $(парижан)...
Но выдают это как за некую невероятную работу юридического отдела Зенита:)
Но вообще изначально я поугарал с "грамотно работают" насчет пункта, который заключали со всеми, кто согласился. А еще там наверное неустойка прописана, как гениально!
Выглядит, как PR история со стороны Зенита и не более