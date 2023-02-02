«ПСЖ» хотел подписать Малкома через приостановку контракта, но не смог из-за пункта в договоре бразильца с «Зенитом», запрещающего это

Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Луиш Кампуш Малком Футбол

«ПСЖ» надеялся подписать вингера «Зенита» Малкома бесплатно.

Как сообщает L’Équipe, советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш надеялся воспользоваться правилом ФИФА, позволяющим игрокам российских клубов приостанавливать контракты.

Однако, изучив контракт бразильца с «Зенитом», «ПСЖ» выяснил, что летом петербуржцы внесли в контракт Малкома пункт о запрете на приостановку контракта.

Это позволило «Зениту» требовать от парижан 30 млн евро за Малкома, на что «ПСЖ» не был согласен.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» не забрал Малкома через приостановку контракта из-за хороших отношений с «Зенитом».

Гендиректор «Зенита» заявил, что Малком не уйдет в «ПСЖ»: «Барса» купила Дембеле за 140 млн евро. Малком – его ровесник, и это первоклассный футболист»

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77 комментариев

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Ринат Газимьзянов
Ответ За депутата ТерюшкоВа
Просто кто-то умеет нормально составлять договоры, а кто-то не умеет. Спасибо Алексею Борисовичу за грамотное руководство клубом, а юристам Зенита за то, что дали по носу клубу из недружественной страны, который хотел забрать игрока в обход всех международных норм.
Все могут написать такой договор.Никто из иностранцев просто не соглашается.
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Ринат Газимьзянов
Ответ здоровяк
А какая разница есть ли там запрет, если ФИФА разрешает приостанавливать? Т.е. ФИФА изначально плевать на содержание контракта, их решение по приостановке - в приоритете. Выглядит, как PR история со стороны Зенита и не более
Игрок сам подписал это условие в контакте. Одно дело приостановка контакта. На это есть юридическое обоснование от европейцев. А снять запрет нужно новое юридически обоснование.
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гилберт
Ерунда какая то.
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Tigranodovar
Ответ Фан Рубина
Хорошо хоть так остановили санционированное фифой воровство игрока.
ФИФА и санкционировала эти письменные соглашения, запрещающие приостановку контракта.
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Денис Олегович
Ответ Рокко Сиффредди
Бгг. без бонуса игроку с 6-7 нулями никакой юрист не включит этот пункт в трудовой договор.
Скорее всего, так и было, но что это меняет? Зенит заплатил определённую сумму денег, чтобы игрок бесплатно не ушёл, когда ему вздумается. Банально оформили страховку. Либо доиграет контракт и уйдёт бесплатно, либо извольте платить фулл прайс, как делалось до февральских событий.
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гилберт
Да откуда у ПСЖ ТАКИЕ деньги?
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Tigranodovar
Ответ здоровяк
А какая разница есть ли там запрет, если ФИФА разрешает приостанавливать? Т.е. ФИФА изначально плевать на содержание контракта, их решение по приостановке - в приоритете. Выглядит, как PR история со стороны Зенита и не более
Это прямое руководство правилами ФИФА, тут просто на спортсру их никто не знает, почему-то

«Если клубам, входящим в РФС, не удастся достичь взаимного соглашения со своими иностранными футболистами и тренерами до 30 июня 2022 года и если прочий договор не будет письменно согласован, этим футболистам и тренерам можно будет приостановить действие контрактов со своими клубами до 30 июня 2023 года», — отмечается в заявлении ФИФА
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TravenS
Заседание юристов объявлено закрытым, юзеры здесь спецы по контрактам
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Alexey Koshkodav
Ответ Андрей Большаков
Зенит грамотнее всех работает
Глупости. Агенты бразильцы не хотят терять "рыбное место".
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Tigranodovar
21 июня ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года, если до 30 июня 2022 не был заключено письменное соглашение между с клубом о запрете приостановки.

https://www.fifa.com/legal/media-releases/fifa-extends-temporary-employment-rules-to-address-issues-relating-to-war-in
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2vdhrvmmzf
Какая разница есть этот пункт в договоре или нет, он никак не может отменять правил Фифа которые сейчас разрешают приостановку контракта. Лютый вброс
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Любовь Мелехова
Ответ Егор Егор
Какая разница, сидел он или нет? Альберто мог свалить, удалось привезти "качественных" (особенно Иван, да) бразилов только лишь благодаря адекватности Кориантиса и нежеланию портить отношения с богатыми русскими. Ну, Краснодару не повезло. Что они должны были сделать? Зенит смог предложить такие условия, что игроки остались, Краснодар нет. Подобные пункты ПОСЛЕ 24.02 заключились со всеми, кого удалось убедить - это факт.
Клуб называется Коринтиас.
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Lavochkin12
Ответ Андрей Большаков
Из всех клубов поуезжали футболисты, кроме Зенита🤷‍♂️
возможно, ВОЗМОЖНО, это связано с тем, что в зените зп ЧУТЬ выше. Самую малость
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Lavochkin12
Ответ За депутата ТерюшкоВа
Просто кто-то умеет нормально составлять договоры, а кто-то не умеет. Спасибо Алексею Борисовичу за грамотное руководство клубом, а юристам Зенита за то, что дали по носу клубу из недружественной страны, который хотел забрать игрока в обход всех международных норм.
толсто
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slavura71
Советник парижан....
О сколько их советников $(парижан)...
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Рагнар Лодброк
Не получилось у хитрых арабов кооператив озеро нагреть.
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ TAGAY
теперь ПСГ европейцы? думал, катарцы, арабы.. а оказывается уже европейцы)
Кампуш араб? нет. Уверен, в административном ПСЖ работает большинство европейцев, за исключением пары человек. Одним из которых Аль Хелайфи
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Рокко Сиффредди
Ответ Денис Олегович
Хорошая работа юристов 👍🏻
Бгг. без бонуса игроку с 6-7 нулями никакой юрист не включит этот пункт в трудовой договор.
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здоровяк
Ответ Газпром любит нас!
Там просто написано, что если он покинет клуб до определенной даты, то не получит определенную сумму денег. Вот и все, ничего сложного там не прописано.
Бинго!
Но выдают это как за некую невероятную работу юридического отдела Зенита:)
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Kasztelan
"Я хотел уволиться по собственному желанию, но не смог из-за пункта в договоре, отменяющего трудовой кодекс"
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здоровяк
Ответ Vladimir Gusev
Интересно этот пункт почитать. Приостанавливать нельзя, а то что?
Да обычный PR вброс для болельщиков
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здоровяк
Ответ Антимосковский
а то неустойка
Так ФИФА не признает право требовпюания неустойки как и международный суд, который будет в качестве опоры использовать решение ФИФА
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Егор Егор
Ответ Андрей Большаков
Сколько бы не говорили про деньги зенита, в клубе лучшие менеджеры, которые берут грамотно футболистов и доминируют в России
Сколько бы вы не говорили про лучших менеджеров, даже самые лучшие не заманят Малкома и Барриоса играть за еду или за зарплаты уровня Краснодара.

Но вообще изначально я поугарал с "грамотно работают" насчет пункта, который заключали со всеми, кто согласился. А еще там наверное неустойка прописана, как гениально!
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DekiB
Ахахаха, знатно поводили по губам наглым четвертым евросоюзовцам )))
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здоровяк
А какая разница есть ли там запрет, если ФИФА разрешает приостанавливать? Т.е. ФИФА изначально плевать на содержание контракта, их решение по приостановке - в приоритете.
Выглядит, как PR история со стороны Зенита и не более
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