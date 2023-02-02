«ПСЖ» хотел подписать Малкома через приостановку контракта, но не смог из-за пункта в договоре бразильца с «Зенитом», запрещающего это

«ПСЖ» надеялся подписать вингера «Зенита» Малкома бесплатно.

Как сообщает L’Équipe, советник парижан по спортивным вопросам надеялся воспользоваться правилом ФИФА, позволяющим игрокам российских клубов приостанавливать контракты.

Однако, изучив контракт бразильца с «Зенитом», «ПСЖ» выяснил, что летом петербуржцы внесли в контракт пункт о запрете на приостановку контракта.

Это позволило « » требовать от парижан 30 млн евро за Малкома, на что «ПСЖ» не был согласен.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» не забрал Малкома через приостановку контракта из-за хороших отношений с «Зенитом».

Гендиректор «Зенита» заявил, что Малком не уйдет в «ПСЖ»: «Барса» купила Дембеле за 140 млн евро. Малком – его ровесник, и это первоклассный футболист»