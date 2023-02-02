Варан завершил карьеру в сборной Франции: «Пришло время новому поколению занять мое место. Никогда не забуду победу на ЧМ-2018»

объявил о завершении карьеры в сборной .

Ранее стало известно, что 29-летний защитник « » принял такое решение из-за поражения в финале ЧМ-2022, физического и психологического утомления, а также проблем с коленом.

«Представлять нашу великую страну в течение десятилетия было едва ли не величайшей честью в моей жизни. Каждый раз, когда я надевал эту особенную футболку сборной, я испытывал огромную гордость. Я думал об этом несколько месяцев и решил, что мне пора завершить международную карьеру.

Я никогда не забуду, как мы [в 2018-м] привезли Кубок мира домой. До сих пор чувствую все эмоции, которые испытал в тот день. Это был один из величайших и самых запоминающихся моментов в моей жизни.

Эта победа, которую мы одержали вместе, никогда бы не была возможна без поддержки , каждого из членов нашего штаба, моих товарищей по команде, которые защищали эту футболку в каждом матче.

Но что более важно, эта победа была бы невозможна без поддержки каждого болельщика на этом пути. Даже после поражения в финале в прошлом году вы приветствовали нас как героев, когда мы вернулись. Каждому из вас я тысячу раз говорю «спасибо»!

Я точно буду скучать по этим момента, но пришло время новому поколению занять мое место. У нас есть талантливые молодые игроки, готовые взять ответственность на себя, которые заслуживают шанса», – написал Варан в соцсетях.