Варан завершил карьеру в сборной Франции: «Пришло время новому поколению занять мое место. Никогда не забуду победу на ЧМ-2018»
Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры в сборной Франции.
Ранее стало известно, что 29-летний защитник «Манчестер Юнайтед» принял такое решение из-за поражения в финале ЧМ-2022, физического и психологического утомления, а также проблем с коленом.
«Представлять нашу великую страну в течение десятилетия было едва ли не величайшей честью в моей жизни. Каждый раз, когда я надевал эту особенную футболку сборной, я испытывал огромную гордость. Я думал об этом несколько месяцев и решил, что мне пора завершить международную карьеру.
Я никогда не забуду, как мы [в 2018-м] привезли Кубок мира домой. До сих пор чувствую все эмоции, которые испытал в тот день. Это был один из величайших и самых запоминающихся моментов в моей жизни.
Эта победа, которую мы одержали вместе, никогда бы не была возможна без поддержки Дидье Дешама, каждого из членов нашего штаба, моих товарищей по команде, которые защищали эту футболку в каждом матче.
Но что более важно, эта победа была бы невозможна без поддержки каждого болельщика на этом пути. Даже после поражения в финале в прошлом году вы приветствовали нас как героев, когда мы вернулись. Каждому из вас я тысячу раз говорю «спасибо»!
Я точно буду скучать по этим момента, но пришло время новому поколению занять мое место. У нас есть талантливые молодые игроки, готовые взять ответственность на себя, которые заслуживают шанса», – написал Варан в соцсетях.
Варан 10 лет почти был основным защем сборной, стал с ней чемпионом и вице-чемпионом мира, вице-чемпионом Европы и победителем Лиги Наций. и на протяжении всех этих лет был железно основным игроком, когда был здоров
4 ЛЧ, победа на ЧМ, и это не игрок скамейки, а основной центральный защитник
Это разве не легенда? Или «раньше трава была зеленее»?
На клубном долголетии наоборот должно позитивно отразиться.