Варан завершил карьеру в сборной Франции: «Пришло время новому поколению занять мое место. Никогда не забуду победу на ЧМ-2018»

Теги Манчестер Юнайтед Дидье Дешам премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Рафаэль Варан Футбол

Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

Ранее стало известно, что 29-летний защитник «Манчестер Юнайтед» принял такое решение из-за поражения в финале ЧМ-2022, физического и психологического утомления, а также проблем с коленом.

«Представлять нашу великую страну в течение десятилетия было едва ли не величайшей честью в моей жизни. Каждый раз, когда я надевал эту особенную футболку сборной, я испытывал огромную гордость. Я думал об этом несколько месяцев и решил, что мне пора завершить международную карьеру.

Я никогда не забуду, как мы [в 2018-м] привезли Кубок мира домой. До сих пор чувствую все эмоции, которые испытал в тот день. Это был один из величайших и самых запоминающихся моментов в моей жизни.

Эта победа, которую мы одержали вместе, никогда бы не была возможна без поддержки Дидье Дешама, каждого из членов нашего штаба, моих товарищей по команде, которые защищали эту футболку в каждом матче.

Но что более важно, эта победа была бы невозможна без поддержки каждого болельщика на этом пути. Даже после поражения в финале в прошлом году вы приветствовали нас как героев, когда мы вернулись. Каждому из вас я тысячу раз говорю «спасибо»!

Я точно буду скучать по этим момента, но пришло время новому поколению занять мое место. У нас есть талантливые молодые игроки, готовые взять ответственность на себя, которые заслуживают шанса», – написал Варан в соцсетях.

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35 комментариев

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Niko [Ars]
Молодец, что дал дорогу молодым, браво
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V@d!m
Ответ Eden Hazard
При всем уважении к нему, с какого Варан легенда? Легенды это Тюрам, Десайи, Виейра, Дешам, Зидан, Анри. Варан с ними ну никак в один ряд не встаёт.
почему? по твоим личным симпатиям?
Варан 10 лет почти был основным защем сборной, стал с ней чемпионом и вице-чемпионом мира, вице-чемпионом Европы и победителем Лиги Наций. и на протяжении всех этих лет был железно основным игроком, когда был здоров
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Zidan GOAT
Ответ Eden Hazard
При всем уважении к нему, с какого Варан легенда? Легенды это Тюрам, Десайи, Виейра, Дешам, Зидан, Анри. Варан с ними ну никак в один ряд не встаёт.
А теперь вопрос почему же? Достижений из этого списка больше только у Зидана, Анри и Дешама
4 ЛЧ, победа на ЧМ, и это не игрок скамейки, а основной центральный защитник
Это разве не легенда? Или «раньше трава была зеленее»?
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Alex Legend
Ответ Бислан Наврузов
А вроде только недавно начинал
Больше 10 лет играет на топ уровне. Карьера задалась.
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corazón blanco
Это конечно его решение, которое безусловно нужно уважать. Хотя вполне мог побороться за победу на Евро, а уже после завершить.
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Beriya
хоть кто то сам дал дорогу молодым, а не попросили
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Алексей Гусев
Ответ deadjoker
Там защитников на 3 состава и все топовые. Так что можно и отдохнуть :)
Но, что то видно было что все топовые по финалу ЧМ...
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Eden Hazard
Ответ Football poet
Легенда сборной Франции! Один из самых стабильных защитников поколения!
При всем уважении к нему, с какого Варан легенда? Легенды это Тюрам, Десайи, Виейра, Дешам, Зидан, Анри. Варан с ними ну никак в один ряд не встаёт.
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Алексей Гусев
для ЦЗ в 29 лет завершать в сборной? рановато как то.
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Bolvan
Стал чемпионом мира, но странный уход в 29
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Илья Игнатьев
Ответ Street Fighter
Ну как недавно) По ощущениям Варан уже целую вечность играет, ну для меня, по крайней мере. Вот вспоминаю его голы Барсе в 2013 и чувствуется, что целая жизнь прошла. Даже кажется, что ему уже нехило за 30, а ему 29 только... Не знаю, может только у меня так.
Ровно такое же ощущение)
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Under
Ответ Брукс Хэтлин
Мне казалось, что растет новый Неста. Великая карьера у Варана, на зависть многим, но всё равно есть ощущение, что он не полностью реализовал свой талант.
Он же ж не карьеру завершил, а выступления за сборную только.
На клубном долголетии наоборот должно позитивно отразиться.
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Давран Шеркулов
У него уже есть самая главная медаль 🥇 для любого футболиста. Носить звание чемпион мира не каждому дано. После такого успеха не каждый может снова найти мотивацию. Может именно это и повлияло на его решение покинуть Реал. Потому что он уже все выиграл в составе РМ. Теперь нужно зацепить первый кубок в составе МЮ, а потом и кубок АПЛ.
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**Iscander**
Ответ Барсик Юрана
Как же Месси его надломил, бедняжка .. 😢
Что ты такое?
+4
0
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Yavich
Ответ Street Fighter
Ну как недавно) По ощущениям Варан уже целую вечность играет, ну для меня, по крайней мере. Вот вспоминаю его голы Барсе в 2013 и чувствуется, что целая жизнь прошла. Даже кажется, что ему уже нехило за 30, а ему 29 только... Не знаю, может только у меня так.
Ну логично, обычно игроки добираются до топ-клубов в 20+, и через десять лет им в районе 35, а Варан с 18 на первых ролях
+4
0
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Брукс Хэтлин
Мне казалось, что растет новый Неста. Великая карьера у Варана, на зависть многим, но всё равно есть ощущение, что он не полностью реализовал свой талант.
+1
-3
-2
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Л.Л.
Ответ Los Galácticos
В 33 сидеть или нет на лавке зависит исключительно от формы игрока, Тиаго Силва который почти на 10 лет старше Варана играет в АПЛ и капитанит в Бразилии, и я не слышал чтобы он объявлял об окончании карьеры после ЧМ. Варан ментально слабенький.
Варан в колене слабенький, больше ни в чем.
+2
-3
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rigobersong
Истинный Чемпион, это только португальский балласт готов руинить сборную до седых волос:))🤣🤣🤣
+1
-5
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Moe Joe
на ЧМ 2022 был очень хорош
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Los Galácticos
Ответ Орa Алв
Лучше уйти на пике, чтобы в 33 не сидеть на лавке.
В 33 сидеть или нет на лавке зависит исключительно от формы игрока, Тиаго Силва который почти на 10 лет старше Варана играет в АПЛ и капитанит в Бразилии, и я не слышал чтобы он объявлял об окончании карьеры после ЧМ. Варан ментально слабенький.
+2
-6
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Антон Собанин
Спасибо за всё, легенда!
+2
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deadjoker
Там защитников на 3 состава и все топовые. Так что можно и отдохнуть :)
0
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Mercedes
Варан как хороший судья в матче. Незаметен, но работу свою выполняет четко.
+1
-2
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Street Fighter
Ответ Бислан Наврузов
А вроде только недавно начинал
Ну как недавно) По ощущениям Варан уже целую вечность играет, ну для меня, по крайней мере. Вот вспоминаю его голы Барсе в 2013 и чувствуется, что целая жизнь прошла. Даже кажется, что ему уже нехило за 30, а ему 29 только... Не знаю, может только у меня так.
+12
0
+12
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DolJun
жаль, что без второго кубка чм, но все равно была отличная карьера. у французов защитников на три команды, так что варан сможет сконцентрироваться на клубе
+5
0
+5
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