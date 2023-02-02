Мостовой о Тедеско в сборной Бельгии: «Я охренел, когда услышал. Как такие тренеры умудряются везде пролезать? В чем их секрет?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная Бельгии по футболу Александр Мостовой Доменико Тедеско Футбол

Александр Мостовой отреагировал на информацию о назначении Доменико Тедеско в сборную Бельгии.

Напомним, ранее стало известно, что бывший главный тренер «Спартака» возглавит бельгийскую команду. Его контракт будет рассчитан до завершения ЧМ-2026.

«Я охренел, когда услышал, что Тедеско возглавит сборную Бельгии. Честно, не пойму, как такие тренеры умудряются везде пролезать. Ну как же так, елки-палки? Всегда удивляюсь, какие же они способные, пронырливые. Человек же даже в футбол не играл, вот чему я поражаюсь. Как им это удается вообще? В чем их секрет?

Да, понятное дело, что это все агентская история, их работа. Но ведь сам тренер тоже имеет к этому отношение. Без выдающихся результатов возглавить такую сборную – нонсенс. Не пойму, в Бельгии своих тренеров нет, что ли? Там ведь куча опытнейших ветеранов, звезд футбола.

Так и получается, что кто-то всю жизнь в футболе, и его никуда не приглашают, а кто-то никогда в нем не был, но всегда востребован», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Материалы по теме

143 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dvapyatdesyat
Мостовому просто агент хороший нужен. И все будет шито крыто
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BlazRock
Работать просто нужно, а не сидеть на заднице и заливать каким "царем" ты был.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Разрушающий мифы
Тедеско нигде не играл? Так он же вроде и не в качестве футболиста пролез в сборную Бельгии. А некоторые никогда не тренировавшие ветераны мечтают чтобы их позвали в большие клубы в качестве главных тренеров.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
_FoX-
Ответ Super Bock
Он все больше напоминает раввина из анекдота, который не хотел покупать лотерейный билет, а ждал божью милость.
Ещё что-то есть от бухих мужичков, которые собираются на скамейке перед домом и обсуждают, как евреи мешают им жить, а они соль земли никому не нужны)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Новицкий
Ну ты везде поиграл, потренируй) эксперт)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Честный контроль
Мостовой: «Я охренел, когда услышал. Как такие тренеры умудряются везде пролезать? В чем их секрет?»

В яйцах Саша. В рыжих яйцах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Поляков
Кто его из больницы выпустил...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RWMen
Про лицензию про и опыт работы Мостовой что-нибудь слышал?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexis2020
Тедеско весьма хорошо тренировал Шальке и Лейпциг был весьма симпатичным. Да и Спартак он тренировал хорошо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TeRex
Ответ Кокич
Царь напомнил мне Планктона из сериала про Спанч Боба. Тот тоже всё время пытался выведать секрет у мистера Крабса.
Так мистер Крабс держал рецепт крабсбургера в секрете, а Мостовому уже миллион раз этот секрет рассказали, но он всё равно его так и не разгадал.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bahmut
Статью надо было назвать: "Охреневший Мостовой"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Вечорек
Ответ Bruce Lee
Ну уже даже не смешно. Зачем он это делает?
Потому, что он тупой во всем, что не касается игры в футбол в качестве игрока. Образования не хватает, вот и всё.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
s004d
Ответ TiNO
В том, что он и другие тренеры работают, а не болтают, как ты
А Мостовой тренер?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сэб Феттель
Ответ Максим Черкашин
Меня царём в Сельте называли, зачем мне лицензия.:)))))))
Не знаю каким царём его там в Сельте называли. Но сейчас он царь дураков, не более.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рахил Тагиев
Вот это зависть, и еще в открытую
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Ларченков
Как в стихотворении: мой парень геем оказался, я охренел когда узнал!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Men77
Переживаю за Саню, как бы Абаскаль бразильцев не возглавил. Боюсь у Царя крыша тогда поедет(
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bruce Lee
Ну уже даже не смешно. Зачем он это делает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
100% кабан
Там пукан просто полыхает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Ответ Tilo Wolf
Кстати, а у Александра есть жена? Дети?
Упоминал про 2 детей и какую-то француженку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Рыбаков
Ответ Старая школа
Сарри был банковским служащим, Моуринью переводчиком, Нагельсман обучался бизнесу вместо карьеры футболиста и т.д. и т.п. Не говорите об этом Мостовому.
А Виллаш-Боаш вообще был 17 летним парнем, когда получил первую тренерскую лицензию.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Поляков
Админ не надоело выкладывать этого нытика?Если у него не брать интервью, может пойдет хоть за ветеранов пробегает и перестанет ныть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Извилина Заремы
Ответ remontada
...как горит огонь, как течёт вода, и как Мостовой ноет про лицензию.
...и как подгорает у Мостового.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Homelender_666
Комментарий удален модератором
Не знаю. Может из за того, что я троллил его
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lada-Greta
Потому что ты всё проспал в машине, если верить Шалимову.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий