отреагировал на информацию о назначении в сборную Бельгии.

Напомним, ранее стало известно, что бывший главный тренер «Спартака» возглавит бельгийскую команду. Его контракт будет рассчитан до завершения ЧМ-2026.

«Я охренел, когда услышал, что Тедеско возглавит сборную Бельгии. Честно, не пойму, как такие тренеры умудряются везде пролезать. Ну как же так, елки-палки? Всегда удивляюсь, какие же они способные, пронырливые. Человек же даже в футбол не играл, вот чему я поражаюсь. Как им это удается вообще? В чем их секрет?

Да, понятное дело, что это все агентская история, их работа. Но ведь сам тренер тоже имеет к этому отношение. Без выдающихся результатов возглавить такую сборную – нонсенс. Не пойму, в Бельгии своих тренеров нет, что ли? Там ведь куча опытнейших ветеранов, звезд футбола.

Так и получается, что кто-то всю жизнь в футболе, и его никуда не приглашают, а кто-то никогда в нем не был, но всегда востребован», – сказал бывший полузащитник сборной России.