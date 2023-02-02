С нападающего « » сняли обвинения в изнасиловании.

Напомним, в январе 2022 года 21-летний футболист был задержан в своем доме после того, как в соцсетях появилась серия фото, которые были размещены экс-девушкой Гринвуда, заявившей, что она подверглась насилию.

Футболиста подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. 2 февраля 2022-го его выпустили под залог. В июне ему продлили освобождение под залог.

В октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий залога – он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.

Сегодня полиция Большого Манчестера сообщила, что с Гринвуда сняты все перечисленные выше обвинения.

«Уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины в связи с расследованием, начатым в январе 2022 года, прекращено. Учитывая широкое освещение дела в СМИ, мы сообщаем, что он более не подвергается уголовному преследованию», – сообщили в полиции Большого Манчестера.

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Гринвуд арестован – похоже, встречался с девушкой, которая обвиняла его в изнасиловании. Они помирились?