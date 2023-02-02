С Гринвуда сняты все обвинения. Игрок «МЮ» подозревался в изнасиловании девушки и угрозах убийством

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия происшествия Мэйсон Гринвуд Футбол

С нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда сняли обвинения в изнасиловании.

Напомним, в январе 2022 года 21-летний футболист был задержан в своем доме после того, как в соцсетях появилась серия фото, которые были размещены экс-девушкой Гринвуда, заявившей, что она подверглась насилию.

Футболиста подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. 2 февраля 2022-го его выпустили под залог. В июне ему продлили освобождение под залог.

В октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий залога – он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.

Сегодня полиция Большого Манчестера сообщила, что с Гринвуда сняты все перечисленные выше обвинения.

«Уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины в связи с расследованием, начатым в январе 2022 года, прекращено. Учитывая широкое освещение дела в СМИ, мы сообщаем, что он более не подвергается уголовному преследованию», – сообщили в полиции Большого Манчестера.

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Гринвуд арестован – похоже, встречался с девушкой, которая обвиняла его в изнасиловании. Они помирились?

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309 комментариев

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Sergey
Ответ Forte Live
Где-то загрустил один бразилец
загрустил один Кокорин
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Dr Gonzo
Ответ Никита Волков
В рамках уголовного делопроизводства государство становится обвинителем, поэтому можно хоть 10 раз договориться, если есть состав, побои зафиксированы а показания от девушки получены, значит дело дойдет до суда. В данном случаи, судя по всему, не хватило доказательств
Есть дела государственного обвинения, есть частного. Для вторых отказ потерпевшего от заявления обозначает прекращение уголовного преследования.
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Алексей Полиенков
Откупился что ли?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Beloded2007
"It’s a great experience, a good school. I once said that every normal guy, a man should serve time in order to come to his senses a little", - заявил Гринвуд в интервью Google Translate.
Лучшее, что я сегодня видел
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ARIGAMI ARIGAMI
Всмысле? Там все факты были против него
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Dr Gonzo
Ответ anti4ex
Гринвуд не виновен, значит посадить эту шкуру за клевету! Жизнь пацану чуть не сломала
Гринвуд очевидно виновен. Просто откупился. Какая клевета, вы о чем? Барышня предпочла взять деньги и отозвала свои заявления. Ее право, но Гринвуда никак не оправдывает.
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Great ManUtd
Ответ Владислав
Интересно,где он сейчас играть сможет?Он же в МЮ уже не числится?Или наоборот?
Какой не числится! Он мало того, что на контракте, так ещё на Премьер-Лигу заявлен.
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здоровяк
Ответ anti4ex
Гринвуд не виновен, значит посадить эту шкуру за клевету! Жизнь пацану чуть не сломала
Они досудебкой решили все
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Вертуальный
По ходу не смогли найти нападающего решили вернуть Гринвуда в строй !!!
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Eden Hazard
Ответ СуперНегр228
Я знал что он не виновен это шалава должен отсидеть 10 лет за клевету
Там обвинения сняли, а не признали невиновным.
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Johnny Mnemonik
Ответ Тюменский медвежонок
ты за свои 15 лет жизни не научился пользоваться интернетом?
Научился, так же как фейк от правды отличать...
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Helge
Ответ arspurs9
Его никто не оправдывал. Оправдать может только суд, которого не было.
раз нет суда, значит нет и преступления, значит он ни в чём не виновен
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toandlyon
Пол Джинандес, дизайнер, работающий со сборной США: «Дело отчасти в консерватизме – запреты слишком долго давили на всех. Но порой дело и в отсутствии вкуса: никто не хочет попасть в рейтинг отвратительных костюмов вроде Skating Fugly. Поэтому костюмы неминуемо становятся скромнее и проще. Так не ошибешься».

Джеф Биллингс, дизайнер костюмов шоу Stars on Ice: «Все меньше и меньше остается места фантазии, революции. Многие дизайнеры банально идут на компромисс – просто дают фигуристам то, что они просят. Но это все же не самый безысходный период, рано или поздно мир исправится».

***

Витт завершила карьеру, оставив множество культовых образов и приемов, но не прекратив эпатаж: съемка в Playboy (естественно, вовсе без костюма), работа на ТВ, выпуск коллекции украшений. Удивительно, но в дизайнеры костюмов для фигурного катания немка так и не пришла. А было бы здорово – пора встряхнуть мир одинаковых платьев.

Телеграм-канал автора: там еще больше про фигурное катание
Фото: East News/COMPOINT/SIPA, JEROME DELAY; regardsdusport-vandystadt.com; katarina-witt.de/; globallookpress.com/imago sportfotodienst, f28/ZUMAPRESS.com, Paul J. Sutton/DUOMO/PCN, Raniero Corbelletti/AFLO; Gettyimages.ru/Steve Powell, Bob Martin, Tony Duffy
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EKSPERT
Ответ Belfast Boy
Вот так одна дура загубила карьеру пацану
Какая дура?
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toandlyon
Методы и находки Витт актуальны до сих пор – их адаптируют и применяют на топ-уровне:

• зеленое платье с ЧМ-1987 – Лиза Туктамышева, привет!

• на разрез-сетку с Олимпиады-88 откликнулись Брэди Теннел и Рика Кихира в короткой программе сезона-2019/20.

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ISU отменил правило Витт по костюмам в 2003-м – в той части, что касалась юбки: оголять живот и диафрагму по-прежнему нельзя. Но влияние ограничений сохраняется: эпоха эффектных театральных костюмов 80-х так и не вернулась в женскую одиночку – фигуристки осторожничают.

Невозможно представить, чтобы Катарина Витт из сезона в сезон выходила на лед в платье одного и того же фасона, меняя или цвет, или стразы на пайетки. Как отмечают дизайнеры, правило Витт долго держали в уме, когда речь заходила даже о комбинезонах. Хотя ограничения касались конкретно юбки, косвенно пострадали, например, леггинсы (откровенно и снова неприкрыты бедра).
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toandlyon
Порой Катарина – уже со сложившимся имиджем – будто нарочно отвергала ультра-мини и вообще сексуальные костюмы; макси и наглухо закрытые платья ей прекрасно шли.

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Больше того – парируя давние обвинения, немка исполняла мужские роли: Робин Гуд в 1994-м, Дон Жуан в 1995-м. Номер с Олимпиады в Лиллехаммере подарил один из самых памятных образов Катарины: «Мне нравится персонаж Робина Гуда, и я сознательно выбрала мужской костюм – не хочу, чтобы меня снова обвиняли в соблазне судей. Хотя этот наряд, наоборот, оставляет больше простора для воображения».
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toandlyon
Катарина погружалась в дизайн костюмов еще на этапе создания, уделяя внимание каждой детали. К такому интересу приучило начало карьеры: «Мне все время приходилось донашивать платья, в которых до меня выступала Аннет Петч. А она получала их после Габи Зейферт и Кристины Эррат. Мне это сильно не нравилось, я подсознательно ждала дня, когда кто-то начнет донашивать костюмы и за мной».

Авторитарный тренер Юта Мюллер выстроила процесс именно так, поэтому Витт на старте карьеры – это короткая, идеологически верная режиму ГДР стрижка и платье, которое уже надевала партнерша по команде.
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Любезный Коссутий
ждем Гриню у следующему сезону, либо к концу этого, если быстро восстановится и наберет форму.
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toandlyon
Прессинг начал канадский тренер Питер Данфилд: «Этот костюм – странный и непристойный! Я не знаю, куда там вообще прилично смотреть. Вы видели его со спины? О, это поистине провокационная сторона», – сердился он, имея в виду, разумеется, не спину.

Катарину отбивали олимпийские чемпионки:

• Пегги Флеминг: «Костюм эффектный. Это правда, что для соревнований он на грани фола, но он отражает хореографию и музыку. Это нельзя назвать неприличным – я видела наряды хуже».

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• Дороти Хэмилл отвергала предположения, что Витт воздействует на судей – в панели из девяти человек сидели семь мужчин: «Вероятнее, Катарина старается захватить другие сердца. Этот костюм готовили и для ледовых шоу, к одному из которых она присоединится после Олимпиады. Думаю, Катарина думает шире, чем только о влиянии на судей».

Несмотря на жесткую дискуссию, под джаз и в интерпретации Витт дерзкий наряд смотрелся вполне органично – шикарный бродвейский костюм в традициях жанра: ничего лишнего, ничего недостающего. До сих пор это классика и визитка Катарины.

После произвольной немке досталось за эталонную Кармен. Вопросов к длине (и вообще наличию) юбки не возникло – на этот раз судьи замеряли глубину декольте, пусть и приглушенного сеткой. Сейчас это привычный прием: спрятать вырез под сеткой или даже собрать весь костюм из сетки в сочетании с плотной тканью. Но 1980-е лайкра и материалы на ее основе только попали в обиход – публика просто не привыкла к таким декольте.

В ответ на намеки журналистов Витт недоумевала (возможно, искренне): «Кричащая сексуальность? Почему вы об этом спрашиваете? Что здесь такого сексуального?».

***

Исторически заметно стремление Катарины не столько к оголению и соблазну, сколько к эпатажу. Укоротить юбку и пошить прозрачное платье – слишком простой ход, до ужесточенного правила по костюмам это разрешалось хоть каждый сезон. Но немка искала сложносочиненные наряды с множеством деталей, часто – с головным убором (а для показательных номеров – еще и с реквизитом).

По сути, благодаря Витт в фигурном катании зародился тренд на украшения в волосах под костюм: ленты, ободки, цветы – в обеих программах Игр-1988 это тоже заметно. Да и Олимпиаде-1984 в Сараево Витт катала под венгерский Чардаш в национальной рубахе с имитацией сарафана, не забыв про расшитый бисером и стеклярусом чепец.
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toandlyon
• платье с перьями вместо юбки – для короткой программы на Олимпиаде-1988 (подробнее о нем – ниже).

В 1980-е очарованию Витт было невозможно сопротивляться. В медиа ее называли самым красивым лицом социализма – Катарина с улыбкой побеждала на всех турнирах: 4 золота на ЧМ, 6 – на Евро, 2 – на Играх.

Но наследие Катарины – далеко не только титулы, но и образы (зачастую на грани), изменившие имидж фигурного катания.

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***

Излишне открытые наряды – основная претензия судей к Витт. Немка действительно недолюбливала стандартные юбки – возможно, из-за неудобства (выступает же Нэтан Чен в водолазках, ему так комфортнее): или заменяла подол на бахрому и перья, или укорачивала низ до символических 10 см. Публика настолько привыкла к смелым образам, что когда Катарина вышла без юбки – лишь в купальнике и кожаной куртке – то вряд ли кто-то был потрясен.

Это номер под Bad от Майкла Джексона – показательный в сезоне-1987/88.

Вообще, все наряды Витт в Калгари-88 – легендарные. Судьи кипели еще до короткой программы: это не платье, а купальник с перьями.
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toandlyon
Катарина Витт устроила революцию в фигурных костюмах: купальник без юбки, оголенный живот, экстремальное декольте
Sports.ru
Sports.ru
женское катание
сборная Германии
сборная Германии
Катарина Витт
Катарина Витт
Фигурное катание
Фигурное катание
Фигурное катание – редчайший спорт, где соревнуются без нашивок с флагом (даже на купальниках художниц ему нашлось место), без порядковых номеров и без спонсорских лейблов.

Образ и характер переданы через костюм, это он раскрывает героя; иногда – настолько откровенно, что судьи вводят ограничения в правилах. Одно из самых резонансных принято летом 1988-го и носит имя суперфигуристки Катарины Витт: «Девушки должны кататься только в юбках, костюм должен закрывать бедра и диафрагму». Международный союз (ISU) добавил эту строчку в регламент, насмотревшись на экстремальные наряды немки, особенно:

• голографическое платье с открытым животом – для короткой программы сезона-1985/86;
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Mekanych Red Devil
Ну что ж, ЭТХ со штабом должны его вернуть в форму к началу след сезона, дай Бог! А летом можно звонить Боули и предлагать Антони за 100+ млн)
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Dm Kznts
Ответ Любезный Коссутий
вот это поворот!!! и от кого теперь МЮ избавляться - от Санчо или от Антони?
Санчо легко и в центре играть может
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Dm Kznts
Ответ Vovker
Докажи, что откупился. Не можешь доказать - молчи и не позорься.
да какая разница
главное что оправдали
теперь важно что клуб решит по его поводу, их менеджемент.
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Любезный Коссутий
вот это поворот!!! и от кого теперь МЮ избавляться - от Санчо или от Антони?
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