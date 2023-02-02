Мбаппе пропустит 3 недели из-за травмы бедра. Форвард «ПСЖ» не сыграет с «Баварией» в ЛЧ

Теги Бавария ПСЖ Серхио Рамос лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе не сыграет с «Баварией» в Лиге чемпионов.

«ПСЖ» объявил, что форвард в матче Лиги 1 с «Монпелье» (3:1) повредил бицепс бедра левой ноги и выбыл на три недели.

Таким образом, Мбаппе не сыграет в ближайших матчах с «Тулузой», «Марселем», «Монако» и «Лиллем» в национальных турнирах, а также в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Сегодня также будет изучено состояние защитника Серхио Рамоса.

Кошмарный матч Мбаппе: запорол два пенальти, не попал в пустые и травмировался

Материалы по теме

69 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
нелюбитель футбола
Ответ argentinakomandamraz
Да без мбаппе Баварию вынесут, там же чемпион мира играет , который один выиграл против 11 французов , 11 автралийцев и 11 голландцев ) Поздравляю Баварию с выходом в 1/4
Так же как и Францию с победой на ЧМ... А-ха-ха-ха..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Теперь точно конец сосисочникам, Мбаппе не будет тянуть одеяло на себя а ПСЖ будет играть командой, удачи парижанам ✊🏻💪🏻
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SEM WILSON
Почему псж заранее похоронили? Да Киллиан супероружия, но остальные не подарок. До Киллиана и Месси париж выигрывал анг топ клубов челси ,мю,арсенал почти на равне сыграли с барсой, реалом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xoms
Шансы ПСЖ возрасли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ответ Kimmich Scream
получается проведешь 14 февраля со своей мамой, бабушкой и тетей? ты унижен, свободен
Даже не буду спрашивать, почему тебе такое пришло в голову)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Men77
Ответ иц а мэн
Великий месси единолично затащит в лч, можете скринить
Если Месси затащит в ЛЧ, то для гелевых это будет самая продажная ЛЧ в истории.
Можете скринить🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Чжен
Ответ Илья Игнатьев
Бред, Мане = Мбаппе, Канселу никак не заменит цз Эрнандеса, лишь будет играть вместо Павара. Зоммер игрок куража и игра ногами на другом уровне абсолютно.
Вы видимо говорите про Мане - Ливерпуля 11 голов, 4 передачи, за 23 матча. Он ещё не нашёл себя в Баварии и мне жаль Комана который сел под Мане из-за статуса, Люка больше крайний защитник, просто его выбил Дэвис, в центре Упо и Де Лигт лучше в разы, Зоммер и будет куражить с топами, но если в 1/4 будет Брюгге условный, он может всякую х пропускать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SEM WILSON
Ответ kassi kill
да🦾 в 2012/2013: 7:0 по сумме двух матчей 2020 году: 2:8🦾 разобрал
Во вторых только одного игрока Месси сравниваешь с целой командой Баварией! Самому несмешно))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
che kaif
Видимо баварии фартануло не быть разгромленой. вылетят как в прошлый раз с разницей в 1 мяч
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kyancey
Ответ Kimmich Scream
получается проведешь 14 февраля со своей мамой, бабушкой и тетей? ты унижен, свободен
Браво!👏👏👏
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SEM WILSON
Ответ kassi kill
да🦾 в 2012/2013: 7:0 по сумме двух матчей 2020 году: 2:8🦾 разобрал
Только у одного Месси сколько ЗМ? А сколько таких мячей у баварий за всю историй существование? Это рас!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wild91688
Ответ Фанат Лионеля Месси
Почему тут поставили крест на ПСЖ после этого ?! Конечно Мбаппе супероружие ,но Мбаппе пешеход даже по сравнению с Месси ,теперь будет хоть какой-нить да прессинг ,да и ПСЖ теперь может играть в свои любимые 3 ЦЗ ,ИМХО ,когда на поле 2 пассивных игрока (Месси,Мбаппе),то играть с этой схемой намного тяжелее
Мбаппе пешеход,вы уже совсем со своим меси тютю
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
иц а мэн
Великий месси единолично затащит в лч, можете скринить
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
toandlyon
имел ввиду Холланда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
toandlyon
если возьмет больше ЗМ, чем Мбаппе без топ-сборной, хотя она не так важна как во времена Шевченко, РГБ, Оуэна, Анри, Фигу ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ kassi kill
5 пенок 👏 гений меси.
Ну Кейн показал что пенки важны.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Men77
Местные гелевые как всегда, перед каждым матчем аргов в плей офф ЧМ гадили про Месси, а после матча скулили и не вылезали.
Эхххх. ничему этих существ жизнь не учит🤣
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ AF007
Пройдут в 1/4 - станет окончательно ясно, что 8 игроков в обороне эффективнее 7 игроков в обороне. И тогда бегунка нужно немедленно выкидывать в Реал за мешок картошки
Абсолютно верно)
Плебс реагирует на громкое имя, но не улавливает сути, что Месси, Неймар и Мбаппе вместе на поле это ослабление команды.
Теперь Галтье может насытить полузащиту, впереди Месси и Неймар при том, что Ней отрабатывает.
Так что головной боли у тренера поменьше стало.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Coongur
Эта ветка имеет шансы пободаться даже с фигурным катанием
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Платон Чуйко
Помнится мне матч с Барсой,когда выбыли Ней и Ди Мария,тоже все крест ставили,а в итоге 1:4 и проход дальше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bam bam
Ответ sayemlo
а как он вытер? забил с пенки и пустые? и остальное время был в кармане у Камавинги. это так он вытер? 🤣 забыл уже как мбапее с компанией в 2018 4 пихнули меси? забыл как Мбапее в соло трёшку отгрузил на камп ноу?
ну это детский сад. во первых гол Павара в 2018 выбил Аргентину , а не Мбаппе. и там конечно гол сказка был. дай ему 10 попыток он не повторит его. а во вторых. Действительно Месси на ЧМ 2022 забивал пенки и только этим стал лучшим игроком ЧМ ? тогда ждём от Мбаппе в ближайшие пару ЧМ как минимум дубля лучшего игрока чм. просто таких кто вот вот обгонит Месси мы видели много. Мбаппе, Неймар, Роналду, Салах. золотой мяч кому угодно только не Месси. что вы ещё придумаете абы только не Месси )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kimmich Scream
Ответ GuruFutbola
14 февраля я буду в окружении приятных дам, с некоторыми из них я буду спать, а ты , мальчик, смотри футбол под балтику)
получается проведешь 14 февраля со своей мамой, бабушкой и тетей?

ты унижен, свободен
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ Илья Чжен
Мане = Коман, Люка < Канселу, Зоммер хоть и хуже Нойера, но против топ он тащер, поэтому у него только 2 матча в бл на топ уровне, кроме как против Баварии, нет больше топов. Да и Нойер на спаде уже был, хоть он для меня и топ, но они тоже скорее ближе к равенству
Канселу не замена Эрнандеса, тем более потерял старт что в Сити, что в сборной. Зоммер один матч может покуражиться, следующие 10 провалить.

Тут он не конкурент даже сдавшему Нойеру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bam bam
счас Месси делает дубль. где то в Аль насере взрыв пукана
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ответ Kimmich Scream
Готов плакать 14 февраля?
14 февраля я буду в окружении приятных дам, с некоторыми из них я буду спать, а ты , мальчик, смотри футбол под балтику)
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий