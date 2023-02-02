Мбаппе пропустит 3 недели из-за травмы бедра. Форвард «ПСЖ» не сыграет с «Баварией» в ЛЧ
Килиан Мбаппе не сыграет с «Баварией» в Лиге чемпионов.
«ПСЖ» объявил, что форвард в матче Лиги 1 с «Монпелье» (3:1) повредил бицепс бедра левой ноги и выбыл на три недели.
Таким образом, Мбаппе не сыграет в ближайших матчах с «Тулузой», «Марселем», «Монако» и «Лиллем» в национальных турнирах, а также в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
Сегодня также будет изучено состояние защитника Серхио Рамоса.
Кошмарный матч Мбаппе: запорол два пенальти, не попал в пустые и травмировался
Можете скринить🤣
Эхххх. ничему этих существ жизнь не учит🤣
Плебс реагирует на громкое имя, но не улавливает сути, что Месси, Неймар и Мбаппе вместе на поле это ослабление команды.
Теперь Галтье может насытить полузащиту, впереди Месси и Неймар при том, что Ней отрабатывает.
Так что головной боли у тренера поменьше стало.
ты унижен, свободен
Тут он не конкурент даже сдавшему Нойеру.