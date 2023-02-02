Мбаппе пропустит 3 недели из-за травмы бедра. Форвард «ПСЖ» не сыграет с «Баварией» в ЛЧ

не сыграет с «Баварией» в .

« » объявил, что форвард в матче Лиги 1 с «Монпелье» (3:1) повредил бицепс бедра левой ноги и выбыл на три недели.

Таким образом, Мбаппе не сыграет в ближайших матчах с «Тулузой», «Марселем», «Монако» и «Лиллем» в национальных турнирах, а также в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Сегодня также будет изучено состояние защитника .

Кошмарный матч Мбаппе: запорол два пенальти, не попал в пустые и травмировался