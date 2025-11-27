Семак перед матчем с «Динамо»: «Два мяча – не такая большая разница, которую нельзя отыграть. Нужно постараться выиграть, а дальше посмотрим»
Семак о матче с «Динамо»: два мяча – не такая большая разница.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что команда способна отыграться в ответном матче с «Динамо».
Ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России начнется в 20:30 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой «Динамо» со счетом 3:1.
– Результат первого матча известен. Понятно, что это накладывает отпечаток на то, как команда должна входить в матч, то есть стремительно. Как это будет происходить с вашей точки зрения?
– Я не думаю, что стремительно. Нужно постараться выиграть, а дальше посмотрим. Два мяча – это не такая большая разница, которую нельзя отыграть.
Надо играть в футбол и постараться забить мяч. Любой наш реализованный мяч будет интересной историей в плане двухматчевого противостояния, – сказал Семак.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости