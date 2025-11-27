Семак о матче с «Динамо»: два мяча – не такая большая разница.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак считает, что команда способна отыграться в ответном матче с «Динамо ».

Ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России начнется в 20:30 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой «Динамо» со счетом 3:1.

– Результат первого матча известен. Понятно, что это накладывает отпечаток на то, как команда должна входить в матч, то есть стремительно. Как это будет происходить с вашей точки зрения?

– Я не думаю, что стремительно. Нужно постараться выиграть, а дальше посмотрим. Два мяча – это не такая большая разница, которую нельзя отыграть.

Надо играть в футбол и постараться забить мяч. Любой наш реализованный мяч будет интересной историей в плане двухматчевого противостояния, – сказал Семак.