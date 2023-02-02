НБА. «Денвер» примет «Голден Стэйт», «Милуоки» сыграет с «Клипперс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

Лидер Западной конференции « » примет на своей площадке действующего чемпиона « ». Занимающий второе место на Востоке « » во встрече с « » попытается продлить 5-матчевую победную серию.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Леброн вот-вот побьет вечный рекорд по очкам за карьеру. Но в НБА еще есть достижения, которые не повторить

Слово года в баскетболе: гелиоцентризм. Как получилось, что НБА заимствовала астрономическую модель (и приняла ее)

Мем с Яо Мином легендарен. Он появился благодаря самому страшному человеку в НБА, а сам китаец ничего не заработал

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»

Леброн показал форму и кроссы из коллекции с «Ливерпулем». Как вам?