НБА. «Денвер» примет «Голден Стэйт», «Милуоки» сыграет с «Клипперс» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
Лидер Западной конференции «Денвер» примет на своей площадке действующего чемпиона «Голден Стэйт». Занимающий второе место на Востоке «Милуоки» во встрече с «Клипперс» попытается продлить 5-матчевую победную серию.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 февраля, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 3 февраля, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 3 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 3 февраля, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 3 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 3 февраля, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 3 февраля, 06.00, «Fiserv Forum»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Денвер - ГСВ
Милуоки - Клипперс.
Если все лидеры в строю, должно быть жарко.
За Кавая!
Вперёд паруса!