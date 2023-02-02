НБА. «Денвер» примет «Голден Стэйт», «Милуоки» сыграет с «Клипперс» и другие матчи

Теги результаты Шарлотт Чикаго Кливленд Даллас Денвер Голден Стэйт Индиана Клипперс Лейкерс Мемфис Майами Милуоки Нью-Йорк Новый Орлеан НБА Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

Лидер Западной конференции «Денвер» примет на своей площадке действующего чемпиона «Голден Стэйт». Занимающий второе место на Востоке «Милуоки» во встрече с «Клипперс» попытается продлить 5-матчевую победную серию.

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Лейкерс
Дата проведения
3 февраля, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Кливленд – Мемфис
Дата проведения
3 февраля, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Майами
Дата проведения
3 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Чикаго – Шарлотт
Дата проведения
3 февраля, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Даллас – Новый Орлеан
Дата проведения
3 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Денвер – Голден Стэйт
Дата проведения
3 февраля, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Милуоки – Клипперс
Дата проведения
3 февраля, 06.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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4 комментария

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Дмитрий Сологубов
Две топовые зарубы.
Денвер - ГСВ
Милуоки - Клипперс.
Если все лидеры в строю, должно быть жарко.
За Кавая!
Вперёд паруса!
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Light Yagami
Очень редкий день в НБА, когда играют лэйкэз, но есть пара поинтереснее. Пусть Ёк докажет, что он не зря на третий МВП подряд идёт. 💪🏻
+1
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+1
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paganism
Худший контракт в нба
0
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0
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paganism
Антошка Девис играть будет или опять отдыхает?
+1
0
+1
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