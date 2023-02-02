Зарема Салихова: «Ожидала, что «Зенит» купит пару игроков круче Промеса, но он просто написал кляузу в CAS. Бесплатные билеты и сухпайки к жалобе приложил?»

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Петербуржцы пожаловались в Спортивный арбитражный суд из-за дисквалификации своих игроков вследствие потасовки в матче со « ».

«Если честно, я ожидала, что зимой «Зенит» купит пару футболистов круче . Но они решили просто пойти написать кляузу в CAS.

Интересно, бесплатные билеты, шарфики и сухпайки в качестве сувенирной атрибутики приложили к жалобе?» – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.