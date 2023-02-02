Зарема Салихова: «Ожидала, что «Зенит» купит пару игроков круче Промеса, но он просто написал кляузу в CAS. Бесплатные билеты и сухпайки к жалобе приложил?»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия CAS Квинси Промес Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова отреагировала на решение «Зенита» обратиться в CAS.

Петербуржцы пожаловались в Спортивный арбитражный суд из-за дисквалификации своих игроков вследствие потасовки в матче со «Спартаком».

«Если честно, я ожидала, что зимой «Зенит» купит пару футболистов круче Промеса. Но они решили просто пойти написать кляузу в CAS.

Интересно, бесплатные билеты, шарфики и сухпайки в качестве сувенирной атрибутики приложили к жалобе?» – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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23 комментария

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ФроммайхартЯкутск
Зачем её цитируют?
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Marienburg
Ответ okkervil
Да отсохнет её поганый язык во веки веков. Неужели других занятий нет?
Может быть 0...сёт?)
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Marienburg
Круче Промеса... Серийных убийц что-ли? 🤣
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Эндрю81
Жалоба и иск одно и тоже лишь на уровне 5Б. Ребята, что восхваляют Зарему помните, кем вас считает эта барыня.
+2
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okkervil
Ответ Фёдор Кузнецов
Как же в Спартаке гордятся своим уголовником
Так чем могут, тем и гордятся.
+1
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okkervil
Да отсохнет её поганый язык во веки веков. Неужели других занятий нет?
+2
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Злодей Спб
Если Зенит что-то делает, а у Заремы бомбит - значит всё правильно делает.

Я не удивлюсь, правда, что CAS ответит что-нибудь в духе: "Текущая схема розыгрыша Кубка России не согласована с УЕФА, поэтому данное первенство не имеет официального статуса. А нарушения допущенные в товарищеских матчах CAS не рассматривает".

То-то на играх Кубка нет FAN ID - на товарняках они не нужны :)
+4
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Burel
Ответ Трёшка от Ибры
Зенит может любым составом нагибать спартак, хоть с 10 промесами.
ты про разгром в Кубке от молодёжи Спартака ?
+4
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Вместо того чтобы признать свои ошибки зенит подал в CAS
Ошибок нет,ЭСК признал,что Промес должен был получить КК:
https://www.sports.ru/football/1113807053-v-esk-schitayut-chto-moskalev-dolzhen-byl-udalit-promesa-v-matche-s-ze.html
Но я даже рад,что и Григорьянца нахлобучат за чушь,которую он промямлил про ЖК для Промеса и Барриоса,которые обещал Москалев.
+5
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Spartakus1984
Ответ Дмитрий9779
Вместо того чтобы признать свои ошибки, постоянные выпады в сторону Зенита.Все хорошее себе приписывает,во всем плохом,которого в разы больше виноваты все кроме Федунов.
Вместо того чтобы признать свои ошибки зенит подал в CAS
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Дмитрий9779
Вместо того чтобы признать свои ошибки, постоянные выпады в сторону Зенита.Все хорошее себе приписывает,во всем плохом,которого в разы больше виноваты все кроме Федунов.
+4
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Архитектор Мендисабаль
круче Промеса только Пабло Эскобар, подписать которого уже невозможно...
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ARIGAMI ARIGAMI
Она озабочена Зенитом больше, чем Федуном
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-DF-
Какая- она стала в край унылая.
Ну то есть, не она, а тот, кто за просроченные жёлуди ее соцсети ведет и всю эту чушь пишет.
+4
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Фёдор Кузнецов
Как же в Спартаке гордятся своим уголовником
+16
-5
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Dimario
Ответ Назар Игорь
Не так уж и крут Промес, в Зените Малком, Клаудиньо, Вендел классом выше, да и Сантос не хуже. Зареме кроме Промеса козырять больше нечем.
промес игрок одной команды и в Зените сидел бы на лавке.
+4
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Dimario
Ответ форест
Она о чём нибудь кроме Зенита думает?
как и любой спартаковец, конечно же, нет.
+22
-6
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Назар Игорь
Не так уж и крут Промес, в Зените Малком, Клаудиньо, Вендел классом выше, да и Сантос не хуже. Зареме кроме Промеса козырять больше нечем.
+10
-4
+6
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Dimario
Беды с башкой у мадам, причем явные.
+7
-3
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TravenS
Яркий пример людей, которым нельзя открывать рот. Лучше выглядеть глупо, чем болтать и подтверждать это.
+4
-3
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форест
Она о чём нибудь кроме Зенита думает?
+25
-7
+18
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CrazyRamm
Зарема снова выдала базу.
+2
-5
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Трёшка от Ибры
Зенит может любым составом нагибать спартак, хоть с 10 промесами.
+17
-12
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