Зарема Салихова: «Ожидала, что «Зенит» купит пару игроков круче Промеса, но он просто написал кляузу в CAS. Бесплатные билеты и сухпайки к жалобе приложил?»
Зарема Салихова отреагировала на решение «Зенита» обратиться в CAS.
Петербуржцы пожаловались в Спортивный арбитражный суд из-за дисквалификации своих игроков вследствие потасовки в матче со «Спартаком».
«Если честно, я ожидала, что зимой «Зенит» купит пару футболистов круче Промеса. Но они решили просто пойти написать кляузу в CAS.
Интересно, бесплатные билеты, шарфики и сухпайки в качестве сувенирной атрибутики приложили к жалобе?» – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Я не удивлюсь, правда, что CAS ответит что-нибудь в духе: "Текущая схема розыгрыша Кубка России не согласована с УЕФА, поэтому данное первенство не имеет официального статуса. А нарушения допущенные в товарищеских матчах CAS не рассматривает".
То-то на играх Кубка нет FAN ID - на товарняках они не нужны :)
https://www.sports.ru/football/1113807053-v-esk-schitayut-chto-moskalev-dolzhen-byl-udalit-promesa-v-matche-s-ze.html
Но я даже рад,что и Григорьянца нахлобучат за чушь,которую он промямлил про ЖК для Промеса и Барриоса,которые обещал Москалев.
Ну то есть, не она, а тот, кто за просроченные жёлуди ее соцсети ведет и всю эту чушь пишет.