МОК пока не разработал критерии, по которым будет определяться позиция российских спортсменов в отношении СВО

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не разработал критерии, по которым будет определять позицию российских и белорусских спортсменов в отношении СВО.

Ранее МОК заявил, что рассмотрит допуск российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям при соблюдении ими строгих правил. Одно из них – не выступать с активной поддержкой боевых действий.

«На данном этапе преждевременно пытаться ответить на этот вопрос. МОК продолжит консультации с каждой международной федерацией, которые являются ответственными за проведение международных соревнований», – говорится в заявлении МОК.

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