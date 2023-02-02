МОК пока не разработал критерии, по которым будет определяться позиция российских спортсменов в отношении СВО

Теги МОК Олимпийская сборная России Легкая атлетика

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не разработал критерии, по которым будет определять позицию российских и белорусских спортсменов в отношении СВО. 

Ранее МОК заявил, что рассмотрит допуск российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям при соблюдении ими строгих правил. Одно из них – не выступать с активной поддержкой боевых действий.

«На данном этапе преждевременно пытаться ответить на этот вопрос. МОК продолжит консультации с каждой международной федерацией, которые являются ответственными за проведение международных соревнований», – говорится в заявлении МОК. 

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16 комментариев

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Iuasamotu
Ответ Syndycate
Предки Баха любили такие вещи, а желтую звезду не надо будет на себя вешать?
Можно будет обойтись буквой Z
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olvl
А не надо ничего разрабатывать, есть законы, хартия и тд. Наши спортсмены точно такие же люди, как и все остальные. Зачем для них отдельно что-то придумывать. Получится та же дискриминация, которую они сами (МОК, ООН) и осудили.
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Viks
По этим критериям пройдут единицы, человек пять на олимпиаду, точно не десятки. Какой смысл государству поднимать белый фаг ради личных интересов пяти человек?
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bengalsckyzh
Их главный критерий российские спортсмены не должны быть военнослужащими ЦСКА и ДСО Динамо. Вот и всё. Как раз к столетним юбилеям армейцев и динамовцев.
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Syndycate
Предки Баха любили такие вещи, а желтую звезду не надо будет на себя вешать?
+1
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Н.Ф.
Не уточняется какие именно боевые действия имеются в виду? Сколько живу, столько и помню, как то тут, то там идут эти самые боевые действия. Земной шар большой.
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Пользователь Имени
На самом деле, если формулировка корректная: "не выступать с активной поддержкой боевых действий" - мы увидим наших на ОИ. По сути разрешают ставить прочерк или смахнуть на "пропустить этот вопрос"
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dimitrii36
тайная исповедь от МОК
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кракадил
МОК, берите штангенциркуль , кидайте руки к солнцу, вам не привыкать.
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Dr Gonzo
Новость переводится как "ждём приказов, так как последние сигналы были неоднозначными. Что делать хозяин?"
До чего же позорная организация. Особенно ее трусливый глава с биполярным расстройством.
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Lacrosse-style goal
Чей Крым? Куда идёт русский военный корабль? Путыч - хубло или нет? 😅
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Андрей Балабаев
Опрос будет таким каждой федерации. Россияне сильны в этом виде-да. Не допускаем. Пустят там где без шансов.
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Coongur
Ответ Ебздрогыч
Будут вопросы как в детстве во дворе: ты кто вообще по жизни?
Ну за шмот с российским флагом уже предъявили
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Arty K.
МОК будет раскидывать по понятиям?
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За депутата ТерюшкоВа
Единственный допустимый критерий - отсутсвие критериев!
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Ебздрогыч
Будут вопросы как в детстве во дворе: ты кто вообще по жизни?
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