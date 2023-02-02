CAS рассмотрит обращение «Зенита» по ускоренной процедуре – в течение 1-2 месяцев

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС Александр Медведев CAS Матч ТВ Футбол

РФС согласился на ускоренную процедуру рассмотрения обращения «Зенита» в CAS.

Об этом рассказал генеральный директор клуба Александр Медведев. Напомним, петербуржцы пожаловались в спортивный арбитражный суд из-за дисквалификации своих игроков после потасовки в матче со «Спартаком».

– Мы обратились в CAS, потому что считаем, что характеристика наказания и, как следствие, степень наказания не соответствуют тому, что происходило на поле. Поэтому сначала мы обратились в РФС. А потом, после того как решение не было изменено – в CAS. Там проанализируют, что это было.

– Насколько быстро CAS сможет отреагировать на обращение «Зенита»?

– Мы согласовали с РФС ускоренную процедуру рассмотрения. Она не должна занять больше месяца‑двух.

– РФС не возражал против обращения «Зенита» в CAS?

– Нет. Он согласился на ускоренную процедуру, за что мы ему благодарны, – сказал Медведев.

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10 комментариев

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Burel
не зря этот провласный проект без истории ненавидит вся Россия
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Appfell
Миллера и Дюкова нужно проверить на предмет взятки
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Ярик01
Кто-то из ботиков Миллера днём вопил, что этом поклеп московских журналистов и зенит никуда не жаловался ))
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Артём Околович
если это длительность ускоренной процедуры, то мне страшно знать как долго они рассматривают дела в обычном порядке
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костянчик1918
Московия дымит 😂😂
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KOTOV71
Новая глава , " Как убивали Спартак", уже в " наборе"!
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Roman Araslanov
А врачи что об этом думают?
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Спартак Сила Народ
Питерские нытики
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igls54
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Pol Belov
похоже от безделья они там начали откровенной дурью мается...
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Alex Titov
На слушания вызовут Промеса и его повяжут на границе?
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