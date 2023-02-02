CAS рассмотрит обращение «Зенита» по ускоренной процедуре – в течение 1-2 месяцев

РФС согласился на ускоренную процедуру рассмотрения обращения «Зенита» в CAS.

Об этом рассказал генеральный директор клуба . Напомним, петербуржцы пожаловались в спортивный арбитражный суд из-за дисквалификации своих игроков после потасовки в матче со «Спартаком».

– Мы обратились в , потому что считаем, что характеристика наказания и, как следствие, степень наказания не соответствуют тому, что происходило на поле. Поэтому сначала мы обратились в РФС. А потом, после того как решение не было изменено – в CAS. Там проанализируют, что это было.

– Насколько быстро CAS сможет отреагировать на обращение «Зенита»?

– Мы согласовали с РФС ускоренную процедуру рассмотрения. Она не должна занять больше месяца‑двух.

– не возражал против обращения « » в CAS?

– Нет. Он согласился на ускоренную процедуру, за что мы ему благодарны, – сказал Медведев.