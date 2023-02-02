CAS рассмотрит обращение «Зенита» по ускоренной процедуре – в течение 1-2 месяцев
РФС согласился на ускоренную процедуру рассмотрения обращения «Зенита» в CAS.
Об этом рассказал генеральный директор клуба Александр Медведев. Напомним, петербуржцы пожаловались в спортивный арбитражный суд из-за дисквалификации своих игроков после потасовки в матче со «Спартаком».
– Мы обратились в CAS, потому что считаем, что характеристика наказания и, как следствие, степень наказания не соответствуют тому, что происходило на поле. Поэтому сначала мы обратились в РФС. А потом, после того как решение не было изменено – в CAS. Там проанализируют, что это было.
– Насколько быстро CAS сможет отреагировать на обращение «Зенита»?
– Мы согласовали с РФС ускоренную процедуру рассмотрения. Она не должна занять больше месяца‑двух.
– РФС не возражал против обращения «Зенита» в CAS?
– Нет. Он согласился на ускоренную процедуру, за что мы ему благодарны, – сказал Медведев.
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