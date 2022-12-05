Англия против Франции в 1/4 финала ЧМ, Роналду недоволен тренером Португалии, команда Плющенко выиграла турнир по прыжкам и другие новости утра

1. В 1/8 финала ЧМ-2022 Англия дежурно разгромила Сенегал (3:0), а Франция победила Польшу (3:1) благодаря дублю Мбаппе (Килиан теперь лучший бомбардир турнира и лидер по «гол+пас») и историческому голу Жиру, Левандовски с пенальти (перебивал!) в самом конце забил гол престижа.

В четвертьфинале нас ждет эпичная битва – Англия и Франция впервые встретятся друг с другом в плей-офф чемпионата мира.

2. «Ак Барс» обыграл «Динамо», СКА одержал волевую победу над «Куньлунем», «Трактор» проиграл «Авангарду», «Металлург» – «Автомобилисту» и другие результаты дня Фонбет чемпионата КХЛ.

3. Кажется, Роналду недоволен тренером Португалии Фернанду Сантушем из-за замен. У Криштиану еще нет полных матчей на ЧМ-2022. Очередной конфликт?

4. Команда Плющенко победила в командном турнире фигуристов на чемпионате России по прыжкам, команда Тутберидзе – 2-я, команда Мишина – 3-я. В личном турнире Валиева выиграла у женщин, а Федоров был лучшим у мужчин.

5. НХЛ. «Миннесота» обыграла «Даллас» (6:5 Б), Капризов забросил 16-ю шайбу в сезоне и повторил рекорд клуба, набрав очки в 12-м матче подряд. «Айлендерс» обыграли «Чикаго» (3:0), Варламов сыграл на ноль, отразив 21 бросок. Все результаты дня – здесь.

6. Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака схватился за гениталии и крикнул «Я ##### твою мать! Отсоси, мудак». Так игрок «Арсенала» ответил на выкрик тренера Сербии Драгана Стойковича «Я #### ваших шиптарских матерей». А еще фанаты Сербии призывали к насилию в отношении албанцев и кричали «Косово – сердце Сербии» на матче со Швейцарией. Самая жаркая игра чемпионата мира в Катаре!

7. НБА. 55+17 от Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Вашингтон», «Бостон» в гостях взял верх над «Бруклином» и другие результаты.

8. Есть три варианта формата ЧМ-2026 по футболу – 2 группы по 24 команды, 16 групп по 3 команды и 12 групп по 4 команды. Выберут в 2023-м.

9. Йоханнес Бо победил в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону, Лагрейд – 2-й, Жаклен – 3-й, Самуэльссон – 4-й, Фийон-Майе – 10-й. Симон выиграла у женщин, Вирер – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я, Виттоцци – 4-я.

Алимбекова и Смольский выиграли сингл-микст на втором этапе Кубка России, Сливко и Истамгулов – 2-е, Дербушева и Бажин – 3-и. Команда Гербуловой победила в смешанной эстафете, команда Поршнева – 2-я, команда Шевченко – 3-я.

10. Месси – 1-й в рейтинге фаворитов приза лучшему игроку ЧМ-2022 от Goal.com, Мбаппе – 2-й, Бруну – 3-й. Роналду и Неймара нет в списке.

11. ЦСКА в овертайме одолел УНИКС в Казани в матче Единой лиги ВТБ, «Зенит» взял верх над «Астаной».

12. Гульберг победил в классическом масс-старте на 20 км на втором этапе Кубка мира по лыжам, Рете – 2-й, Ниенге – 3-й, Иверсен – 6-й, Клэбо снялся. Карлссон выиграла у женщин, Тириль Венг – 2-я, Андерссон – 3-я, Пярмякоски – 4-я, Диггинс – 9-я.

Большунов выиграл коньковую «разделку» на 15 км на втором этапе Кубка России, Спицов – 2-й, Мальцев – 3-й, Коростелев – 4-й. Степанова выиграла гонку на 10 км у женщин, Смирнова – 2-я, Кулешова – 6-я.

13. Российская федерация прыжков в воду ведет диалог с FINA по вопросу перехода в Азиатскую федерацию плавания.

14. Томпсон победил Холланда на UFC on ESPN 42, Павлович нокаутировал Туивасу и другие результаты боев.

Цитаты дня:

Аршавин о Польше и Левандовском: «Они ныли перед матчем с Россией. Футболист такого масштаба заявляет, что не будет играть. Это немножко отталкивает»

18-летняя российская теннисистка Шнайдер о возможности смены гражданства: «Меня учили быть патриотом страны. И это мое «я», которое не смогу перешагнуть»

Дрэймонд Грин: «Леброн превзошел Джордана. В 2005-м он стал лучшим в НБА, в 2020-м он по-прежнему был лучшим»

Каряка оскорбил комментатора Адамяна на финале Медиалиги: «Ты, #####, на пенальти судью позвал? Петух ######»

Байден – сборной США после вылета с ЧМ-2022: «Мы вами гордимся. Впереди – яркое будущее»

Пирс Морган описал Месси одним словом: «Человек-который-проиграл-Саудовской-Аравии»

«Яйца в кулак и на пятак». Ротенберг об установке СКА на 3-й период при счете 0:3