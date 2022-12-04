Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.

и сойдутся в борьбе за второе место в Западной конференции. Обе команды имеют показатели 14-8. Встреча начнется в 23:30 по московскому времени.

Лидер чемпионата (18-5) сыграет в гостях с (13-11), который после смены главного тренера улучшил результаты и имеет 4-матчевую победную серию.

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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