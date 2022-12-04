НБА. «Новый Орлеан» - «Денвер», «Бостон» сыграет в гостях с «Бруклином» и другие матчи
Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.
«Новый Орлеан» и «Денвер» сойдутся в борьбе за второе место в Западной конференции. Обе команды имеют показатели 14-8. Встреча начнется в 23:30 по московскому времени.
Лидер чемпионата «Бостон» (18-5) сыграет в гостях с «Бруклином» (13-11), который после смены главного тренера улучшил результаты и имеет 4-матчевую победную серию.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 декабря, 23.30, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 5 декабря, 00.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 5 декабря, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 5 декабря, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 5 декабря, 02.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 5 декабря, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 5 декабря, 02.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 5 декабря, 05.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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