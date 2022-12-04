НБА. «Новый Орлеан» - «Денвер», «Бостон» сыграет в гостях с «Бруклином» и другие матчи

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Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.

«Новый Орлеан» и «Денвер» сойдутся в борьбе за второе место в Западной конференции. Обе команды имеют показатели 14-8. Встреча начнется в 23:30 по московскому времени.

Лидер чемпионата «Бостон» (18-5) сыграет в гостях с «Бруклином» (13-11), который после смены главного тренера улучшил результаты и имеет 4-матчевую победную серию.

НБА

Регулярный чемпионат

Новый Орлеан – Денвер
Дата проведения
4 декабря, 23.30, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Финикс
Дата проведения
5 декабря, 00.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Кливленд
Дата проведения
5 декабря, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Вашингтон – Лейкерс
Дата проведения
5 декабря, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Бруклин – Бостон
Дата проведения
5 декабря, 02.00, «Barclays Center»
Онлайн матча

Детройт – Мемфис
Дата проведения
5 декабря, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Сакраменто – Чикаго
Дата проведения
5 декабря, 02.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

Портленд – Индиана
Дата проведения
5 декабря, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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