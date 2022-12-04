Экс-капитан сборной России высказался о команде Польши в свете 1/8 финала ЧМ-2022.

«Мне кажется, верх несправедливости будет, если они пройдут Францию.

Первое: они начали ныть, когда должны были с нашей сборной встречаться. И вот к этому товарищу [Роберту Левандовскому] у меня первый вопрос. Игрок такого масштаба заявляет: я не буду играть, куда-то не поеду… Это уже, честно, немножко меня отталкивает от Левандовского.

И в целом в том, как они выходили, есть элемент случайности. Третье: если бы они реально играли как монолит сзади, здорово играли бы, оборонялись, забивали голы – это был бы фактор, чтобы можно было болеть за них.

Но у них и оборона, в принципе, дырявая. Но здорово играет Войчех Шченсны», – сказал в передаче «Все на футбол!» на .

Напомним, сборная Польши автоматически вышла в финал стыков из-за отстранения сборной России.

Дзюба об отношении к Польше после стыков ЧМ: «Скоты, терпеть не могу, рассказчики. Хотел бы с ними сразиться за выход»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ