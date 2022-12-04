Российская федерация прыжков в воду ведет диалог с FINA по вопросу перехода в Азиатскую федерацию плавания

Российская федерация прыжков в воду (РФПВ) находится в диалоге с Международной федерацией плавания (FINA) по вопросу перехода в Азиатскую федерацию плавания.

Об этом сообщил глава РФПВ Станислав Дружинин.

«С FINA мы находимся в диалоге, в отличие от европейской федерации. С ней же диалог у нас очень тяжелый, скорее его нет вообще.

Мы в этом году не поехали на международные соревнования, но работаем и говорим с FINA, неоднократно говорили господину Хусейну Аль-Мусалламу (президенту FINA) о том, что хотели бы перейти в азиатскую федерацию и выйти из европейской, участвовать в чемпионате Азии и азиатских соревнованиях.

FINA думает, мы ведем по этому поводу диалог с ней, и я думаю, что в ближайшее время международная федерация примет решение», – сказал Дружинин.

В конце февраля Международный олимпийский комитет ( ) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.