Лыжи. Кубок мира. Карлссон, Андерссон, Хенниг, Диггинс, Хайди и Тириль Венг пробегут масс-старт на 20 км классикой

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4 декабря на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере пройдет женский масс-старт на 20 км классикой.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

2-й этап

Лиллехаммер, Норвегия

Женщины

20 км, масс-старт, классический стиль

Начало – 12:45 по московскому времени.

Старт-лист

1. Тириль Венг (Норвегия)

2. Эбба Андерссон (Швеция)

3. Фрида Карлссон (Швеция)

4. Хайди Венг (Норвегия)

5. Катарина Хенниг (Германия)

6. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

7. Джесси Диггинс (США)

8. Силье Теодорсен (Норвегия)

9. Виктория Карл (Германия)

10. Криста Пярмякоски (Финляндия)

11. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)

12. Кертту Нисканен (Финляндия)

14. Рози Бреннан (США)

15. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)

16. Тереза Штадлобер (Австрия)

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