Единая лига ВТБ. УНИКС примет ЦСКА, «Зенит» встретится с «Астаной» и другие матчи
В воскресенье, 4 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.
В Казани состоится встреча двух лидеров турнира. УНИКС примет на свой площадке 10-кратного чемпиона лиги московской ЦСКА.
Петербургский «Зенит» сыграет на своей арене с «Астаной» из Казахстана.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 декабря, 14.30, «Баскет-холл»
- Дата проведения
- 4 декабря, 16.30, «Сибур Арена»
Положение команд: ЦСКА – 13-0, УНИКС – 12-1, Зенит – 10-2, МБА – 9-5, Локомотив-Кубань – 8-6, Нижний Новгород – 6-7, Самара – 6-8, Парма – 5-9, Автодор – 5-9, Енисей – 3-11, Астана – 1-10, Минск – 1-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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