Единая лига ВТБ. УНИКС примет ЦСКА, «Зенит» встретится с «Астаной» и другие матчи

В воскресенье, 4 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ пройдут два матча.

В Казани состоится встреча двух лидеров турнира. УНИКС примет на свой площадке 10-кратного чемпиона лиги московской ЦСКА.

Петербургский «Зенит» сыграет на своей арене с «Астаной» из Казахстана.

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 13-0, – 12-1, – 10-2, – 9-5, Локомотив-Кубань – 8-6, Нижний Новгород – 6-7, Самара – 6-8, Парма – 5-9, – 5-9, Енисей – 3-11, – 1-10, Минск – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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