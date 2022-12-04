Единая лига ВТБ. УНИКС примет ЦСКА, «Зенит» встретится с «Астаной» и другие матчи

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В воскресенье, 4 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

В Казани состоится встреча двух лидеров турнира. УНИКС примет на свой площадке 10-кратного чемпиона лиги московской ЦСКА.

Петербургский «Зенит» сыграет на своей арене с «Астаной» из Казахстана.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС – ЦСКА
Дата проведения
4 декабря, 14.30, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Зенит – Астана
Дата проведения
4 декабря, 16.30, «Сибур Арена»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 13-0, УНИКС – 12-1, Зенит – 10-2, МБА – 9-5, Локомотив-Кубань – 8-6, Нижний Новгород – 6-7, Самара – 6-8, Парма – 5-9, Автодор – 5-9, Енисей – 3-11, Астана – 1-10, Минск – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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