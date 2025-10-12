Виктор Гусев о «Динамо»: «Говорить о золотых медалях в этом сезоне сложно. Но я верю, потому что есть очень хорошие проблески»

  • Спортс
2

Виктор Гусев верит в шансы «Динамо» на золотые медали в этом сезоне.

Виктор Гусев верит в шансы «Динамо» на золотые медали в этом сезоне.

– Прошла одна треть чемпионата. Какие выводы можно сделать по игре «Динамо»?

– Хочется сказать, что все пошло по нарастающей, тем не менее команде нужно еще много работать. Футболисты собраны хорошие, но еще нужно, чтобы они все сыгрывались. Потому что как были проблемы в защите, так и есть.

И что ужасно говорить о «Динамо» – есть проблемы с вратарями. Это ведь клуб Льва Яшина, и голкиперы всегда были сильной стороной этой команды. Ребята вроде бы хорошие, но не получается, чтобы все было на сто процентов надежно.

Но, как динамовский болельщик, я продолжаю верить и ждать чемпионства. Говорить о золотых медалях в этом сезоне сложно. Хотя сейчас такой чемпионат, что все может перевернуться в одночасье. Очень важно, что произойдет за зиму. И очень важно, как пройдет вторая часть чемпионата. Но я верю, потому что есть очень хорошие проблески.

Очень жаль, что невовремя травмировался Гладышев, на которого я всегда делал ставку. Про Тюкавина я вообще не говорю. Его полноценное возвращение вообще должно изменить команду.

Но то, о чем я сказал, совершенно не касается защиты, к сожалению. Карпин сделал очень многое. Он взял Осипенко. Казалось бы, кто может быть надежнее в защите, но ничего пока не получается.

– Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказал мнение, что Карпин – не тренер для «Динамо». Каково ваше мнение?

– Что значит: не для «Динамо»? Так можно говорить про любого тренера клуба. Если команда играет успешно, мы говорим, что Семак – тренер для «Зенита». Стоит команде оступиться, мы говорим обратное.

Нужно хорошо знать ситуацию, присутствовать на установках, чтобы так говорить. Это очень лихая оценка.

– Может ли после смены руководства последовать смена тренерского штаба, как думаете?

– Не знаю, но в любом случае этого не нужно делать сейчас. Я всегда был против совмещения тренером двух постов, но в данном случае можно сделать исключение, потому что сборная не принимает участия в официальных матчах. Если бы наша национальная команда попала на чемпионат мира, я бы обеими руками был бы против совмещения.

Когда Газзаев ушел из сборной и остался тренером клуба, я подержал его решение и считал, что больше никогда этого допускать не нужно. Но сейчас особая ситуация. Поэтому нужно смотреть на нее под другим углом.

– Может быть, изначально руководству «Динамо» не стоило допускать совмещение?

– В данной ситуации я не вижу каких-то угроз ни для сборной, ни для «Динамо». Не могу сказать, что нынешнее место команды связано с тем, что Карпин работает еще и в сборной. Это глупость, – сказал комментатор и болельщик московского «Динамо» Гусев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
