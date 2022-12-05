Форвард в воскресенье провел один из лучших матчей в карьере.

В выездной встрече с «Уизардс» (130:119) Дэвис набрал 55 очков и 17 подборов.

В предыдущей встрече с «Бакс» на счету Дэвиса было 44 очка. Карьерный рекорд звезды «озерников» – 59 очков (2016 год против «Детройта»).

За 38 минут Дэвис реализовал 22 из 30 с игры (2 из 3 из-за дуги) и 9 из 9 с линии. В его активе также 1 передача и 3 блок-шота при 2 потерях.

Дэвис стал вторым игроком в истории НБА с 55 очками, 15 подборами и 3 блок-шотами с момента, когда блоки стали официально считать в 1973 году (ранее Кевин Макхэйл 3 марта 1985 года).

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