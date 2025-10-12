У Хейлунда 6+1 в четырех последних матчах за «Наполи» и Данию. Арендованный у «МЮ» форвард забил Греции

Расмус Хейлунд забил в четырех матчах подряд.

Нападающий сборной Дании на 21-й минуте открыл счет в матче против Греции (1:0, первый тайм) в квалификации ЧМ-2026.

На счету Хейлунда 6 голов и ассист в четырех последних матчах за Данию и «Наполи », который арендовал его у «МЮ».

Суммарно за весь сезон форвард забил 8 голов и отдал 1 результативный пас в 10 матчах за клуб и сборную. Его статистика – здесь .

