  У Хейлунда 6+1 в четырех последних матчах за «Наполи» и Данию. Арендованный у «МЮ» форвард забил Греции
У Хейлунда 6+1 в четырех последних матчах за «Наполи» и Данию. Арендованный у «МЮ» форвард забил Греции

Расмус Хейлунд забил в четырех матчах подряд.

Нападающий сборной Дании на 21-й минуте открыл счет в матче против Греции (1:0, первый тайм) в квалификации ЧМ-2026. 

На счету Хейлунда 6 голов и ассист в четырех последних матчах за Данию и «Наполи», который арендовал его у «МЮ». 

Суммарно за весь сезон форвард забил 8 голов и отдал 1 результативный пас в 10 матчах за клуб и сборную. Его статистика – здесь

Изгои «МЮ»: как дела у Хейлунда, Антони, Гарначо, Рэшфорда и Санчо

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
