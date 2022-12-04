Левандовски со 2-й попытки забил Франции с пенальти. Льорис взял первый удар, но рано вышел из ворот

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Форвард Роберт Левандовски был вынужден перебить пенальти в матче с Францией на ЧМ-2022.

На 7-й добавленной ко второму тайму минуте главный судья Хесус Валенсуэла назначил одиннадцатиметровый за игру защитника Дайо Упамекано рукой.

Капитан сборной Польши, сделав перед ударом несколько пауз, пробил в правый от себя угол, и Уго Льорис поймал мяч.

Однако рефери зафиксировал нарушение правил со стороны французского голкипера – он преждевременно покинул линию ворот.

Со второй попытки, исполненной в схожем стиле, Левандовски забил: он ударил в левый от себя угол, а Льорис прыгнул в противоположный.

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