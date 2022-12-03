Чемпионат России по прыжкам. Личный турнир. Титова против Валиевой, Акатьева против Жилиной, Муравьева против Горбачевой или Рубцовой и другие пары

4 декабря на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге пройдет личный турнир.

В каждом туре плей-офф друг с другом соревнуются по два человека – они исполняют по два сольных прыжка на выбор. Спортсмен, получивший наибольшее число баллов, проходит в следующую стадию.

Чемпионат России по прыжкам-2022

Санкт-Петербург

Личный турнир

Женщины

Начало – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

1 раунд

Алина Горбачева – Любовь Рубцова

– Мария Гордеева

2 раунд

– Алина Горбачева / Любовь Рубцова

Алиса Двоеглазова – Анастасия Зинина / Мария Гордеева

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Софья Титова –

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