Каряка оскорбил комментатора Адамяна на финале Медиалиги: «Ты, #####, на пенальти судью позвал? Петух ######»

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Комментатор «Матч ТВ» Карен Адамян ответил на оскорбления Андрея Каряки.

Накануне «Родина Медиа», которую тренирует бывший игрок «Крыльев Советов» и сборной России, проиграла в финале Winline Медиалиги 2Drots (1:1, 1:3 буллиталити).

В первом тайме главный арбитр Максим Жилинский назначил в ворота «РМ» пенальти после просмотра повтора эпизода.

«Помните футболиста Андрея Каряку? Сборная России, «Бенфика», десятки голов. Сейчас он тренирует команду МФЛ «Родина Медиа». Вчера Каряка и его команда проиграли в финале 2Drots. Я этот матч комментировал. На перерыв «Родина Медиа» уходила с голом, пропущенным с пенальти, а Каряка, покидая поле, бросил в мою сторону «Ты, #####, опять на пенальти позвал?»

Объясняю. В который раз 

На матчах Медиалиги работает резервный арбитр, который находится на бровке – и если есть спорный момент, он подходит к монитору, чтобы посмотреть повтор эпизода и помочь главному, дать подсказку. А монитор находится рядом с комментатором, который комментирует, а не контролирует судей. Так было вчера, так было всегда.

Резервный арбитр Юра Апонасенко сам подошел к монитору, сам посмотрел эпизод и сам подсказал главному арбитру Дмитрию Жилинскому, что надо бы устроить полноценный видеопросмотр. Тот оценил все ракурсы и назначил пенальти в ворота «Родины Медиа».

А теперь главное в этой схеме. Я и Райзен, который комментировал со мной, не подзывали Жилинского, не влияли на него, не выражали своего мнения. Мы ждали решения компетентных в судействе людей. Все. Это легко проверить с помощью трансляции.

Но отдельные личности, как и Каряка, до сих пор не могут понять и принять простое: комментатор – комментирует, судьи – судят, а тренеры – тренируют. И, наверное, должны тренировать так, чтобы не искать проблемы в комментаторах и судьях.

Сначала у меня не было претензий. Я решил, ну ничего, Каряка на эмоциях, ну сказал ерунду про то, что я позвал главного рефа на ВАР. Смешно и все. Сел в поезд и поехал в Москву. И уже в поезде мне показали видео, что после слов «опять ты ##### позвал на пенальти», Каряка еще добавил «петух ###### #####». 

Это очень серьезные слова. Одними эмоциями их не оправдать.

Андрей, с этого момента на Вы к тебе никак. Андрей, я помню, как смотрел на твою игру. Не могу сказать, что ты был моим любимым футболистом, но точно не средним. А вот увидеть в тебе средненького человека не рассчитывал. Если кто-то думает, что мне нужны извинения, – точно нет. Этими словами ты себя и так уже охарактеризовал для всех, мне достаточно. 

И присказка «это ж медиафутбол, парень» тут уже не работает. За такие слова, думаю, и в твоем футбольном прошлом могло бы хорошенько прилететь», – написал Адамян в своем телеграм-канале.

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