Все пары 1/8 финала ЧМ, Сербия и Уругвай выбыли, а Швейцария и Корея идут дальше, «Ак Барс» расстался со Знарком и ждет Хартли, сумасшедшее предложение Роналду от саудовцев и другие новости

1. Групповой этап ЧМ-2022 завершен, теперь мы знаем все пары 1/8 финала! Последнюю путевку в плей-офф завоевала Швейцария, обыгравшая Сербию. Естественно, не обошлось без гола Шакири, который забил любимому сопернику на втором чемпионате подряд. Также Джердан отметился голом уже на 3-м ЧМ мира кряду – такое достижение, кроме него, покорилось только Месси и Роналду (если брать последние турниры). Швейцарцы сыграют в плей-офф ЧМ в 4-й раз за 5 последних турниров.

Сербы разочаровали – одно очко и последнее место в группе. Вот уже 22 года команда не играет в плей-офф на крупных турнирах.

В параллельном матче Камерун сенсационно выиграл у Бразилии, прервав рекордную серию бразильцев без поражений на групповых стадиях ЧМ. Камерунцы вообще не побеждали на чемпионатах мира 10 лет, однако этот успех не помог им выйти в плей-офф – 4 очка и 3-е место после Бразилии и Швейцарии.

2. Незадолго до этого Южная Корея сотворила чудо, вырвав победу у Португалии на 91-й минуте. Корейцы залетели в 1/8 финала со 2-го места, оставив за бортом Уругвай, которому не помогла победа над Ганой. Корейцы после финального свистка плакали от счастья, уругвайцы были убиты горем. У них, к слову, есть все основания жаловаться на ошибки судей, из-за которых Суарес и Кавани остались без плей-офф.

Выход Кореи означает, что в этом году в плей-офф ЧМ сыграют сразу три сборные Азиатской конфедерации. При этом от Южной Америки борьбу на турнире продолжают всего две команды.

3. Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию. Отставка, как ни странно, случилась после победы над «Локомотивом», которую казанцам принес Шипачев. Говорят, что «Ак Барс» уже почти договорился с экс-тренером «Авангарда» Бобом Хартли, хотя сам канадец пока все опровергает.

4. Саудовский «Аль-Хилаль» связался с Роналду и сделал ему «сумасшедшее предложение». Сам Криштиану по-прежнему хочет играть в ЛЧ.

5. НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Оттаве» (2:3 ОТ), несмотря на первый гол Кравцова в сезоне. Шестеркин потерпел 3-е поражение подряд, отразив 34 броска из 37. «Айлендерс» уступили «Нэшвиллу» (1:4), Сорокин потерпел 7-е поражение в сезоне. «Коламбус» обыграл «Виннипег» (4:1), Гавриков отметился передачей во второй игре подряд.

6. НБА. 28+8+11 от Леброна помогли «Лейкерс» справиться с «Милуоки», «Бостон» в овертайме уступил «Майами» и другие результаты.

7. Женская гонка на этапе Кубка России в Увате 2 декабря была отменена из-за мороза. Это уже 5-я отмена за два этапа.

8. В Нидерландах начались беспорядки после выхода Марокко в плей-офф ЧМ. В полицейских бросали файеры, фанатов разгоняли с собаками и дубинками.

9. ФИФА уже думает о реформах следующего ЧМ: могут отказаться от идеи с 3 командами в 16 группах в пользу 12 групп с 4 сборными.

10. В КХЛ «Металлург» победил ЦСКА, «Трактор» уступил «Салавату Юлаеву» в матче с 10 голами (забил и Тертышный!), «Автомобилист», одержав победу над «Барысом», выиграв 9-й из 10 последних матчей. Остальные результаты – здесь.

11. «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи» сыграют в Зимнем кубке РПЛ в Абу-Даби.

12. ФИФА поддержала решение судьи о пенальти на Месси в матче с Польшей и подтвердила, что мяч остался в поле в эпизоде с голом Японии в ворота Испании.

13. Исполком ФФКР выдвинул кандидатуру 82-летней Елены Чайковской на должность главного тренера сборной России по фигурному катанию.

14. Норвежские лыжники заняли 9 мест в топ-10 в коньковой гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Цитаты дня

Песков о русских песнях на ЧМ-2022: «России нет на ЧМ, но российская культура – часть мировой, как бы кто-то ни хотел ее отменить»

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