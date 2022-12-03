Кубок России. Алимбекова и Смольский, Сливко и Гараничев, Никулина и Серохвостов пробегут сингл-микст
4 декабря на втором этапе Кубка России по биатлону в Увате пройдет одиночная смешанная эстафета.
Кубок России-2022/23 по биатлону
2-й этап
Уват
Сингл-микст
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
4. Свердловская область (Тамара Дербушева, Кирилл Бажин)
6. ХМАО-Югра-1 (Владислава Гаврилова, Семен Сучилов)
7. Новосибирская область (Анна Никулина, Даниил Серохвостов)
9. Москва-1 (Анастасия Кладенок, Карим Халили)
10. Тюменская область-1 (Виктория Сливко, Евгений Гараничев)
11. Республика Беларусь-1 (Динара Алимбекова, Антон Смольский)
17. Уральский федеральный округ-1 (Ирина Казакевич, Вадим Истамгулов)
Полный старт-лист – здесь.
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