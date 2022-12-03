Кубок России. Алимбекова и Смольский, Сливко и Гараничев, Никулина и Серохвостов пробегут сингл-микст

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4 декабря на втором этапе Кубка России по биатлону в Увате пройдет одиночная смешанная эстафета.

Кубок России-2022/23 по биатлону

2-й этап

Уват

Сингл-микст

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

4. Свердловская область (Тамара Дербушева, Кирилл Бажин)

6. ХМАО-Югра-1 (Владислава Гаврилова, Семен Сучилов)

7. Новосибирская область (Анна Никулина, Даниил Серохвостов)

9. Москва-1 (Анастасия Кладенок, Карим Халили)

10. Тюменская область-1 (Виктория Сливко, Евгений Гараничев)

11. Республика Беларусь-1 (Динара Алимбекова, Антон Смольский)

17. Уральский федеральный округ-1 (Ирина Казакевич, Вадим Истамгулов)

Полный старт-лист – здесь.

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