  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды против Финляндии, Беларусь в гостях у Шотландии, Хорватия сыграет с Гибралтаром
0

Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды против Финляндии, Беларусь в гостях у Шотландии, Хорватия сыграет с Гибралтаром

В Европе пройдут матчи 8-го тура отбора ЧМ-2026.

Сборная Беларуси сыграет в гостях с Шотландией, Нидерланды примут Финляндию, Хорватия встретится дома с Гибралтаром.

Квалификация ЧМ-2026

Европа

8-й тур

Квалификация ЧМ. 8 тур
12 октября 18:45, Паркен
Дания
Не начался
Греция

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Как вам дерби?24213 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoсборная Кипра по футболу
logoКвалификация ЧМ
logoСборная Нидерландов по футболу
logoсборная Сан-Марино по футболу
logoсборная Фарерских островов по футболу
logoСборная Финляндии по футболу
logoСборная Шотландии по футболу
logoсборная Беларуси по футболу
logoСборная Чехии по футболу
logoСборная Румынии по футболу
logoсборная Гибралтара по футболу
logoсборная Греции по футболу
logoСборная Хорватии по футболу
logoСборная Дании по футболу
logoСборная Польши по футболу
logoсборная Литвы по футболу
logoСборная Австрии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кисляк о лидерстве ЦСКА: «Нет такого, что мы обязаны стать чемпионами. Но все ребята держат это в голове и играют ради этого»
147 минут назад
Экс-врач «Спартака» Лю: «Станковича уже давно надо было менять, не подходит он. Если войдут в шестерку, уже слава богу»
7сегодня, 04:28
Холанд разгромил Израиль, проблемный матч Сербии и Албании, двоюродные братья в финале «Мастерса», прощальный матч Глушакова, экс-тренер «Монако» отказал «Спартаку» и другие новости
4сегодня, 04:10
К вам на экран прилетела онлайн-сова. Нажмите на нее и отправьтесь забирать «Кубок огня»!
сегодня, 03:00Тесты и игры
Месси сделал дубль и ассист в матче с «Атлантой» и лидирует с 26 голами в гонке бомбардиров МЛС
30сегодня, 01:46
МЛС. Дубль Месси помог «Интер Майами» разгромить «Атланту» без Миранчука
21сегодня, 01:34
«Торпедо» опустилось на последнее место в Первой лиге. У команды 8 поражений и 4 ничьих в 14 матчах
10сегодня, 00:36Видео
Роналду не забил два из трех пенальти в играх за Португалию в 2025-м. Сборная выиграла все эти матчи
22вчера, 22:20
Ибрагимович о Модриче: «Лука не играет в футбол, он и есть сам футбол. Удивлен ли я его уровнем? Нет. Он выступает так уже 20 лет»
12вчера, 22:00
Только два футболиста играли и с Сафоновым, и с Куртуа. Вспомните хотя бы одного?
вчера, 22:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Интер» не будет форсировать восстановление Тюрама. Форвард может вернуться к матчу с «Наполи»
6 минут назад
Первая лига. «Ротор» сыграет с «Черноморцем»
1939 минут назад
Ибрагимович о детях: «Их отец творил историю. Я защитил их фамилией жены, чтобы было меньше напряжения. Чего бы они ни добились, должно быть их заслугой»
1сегодня, 04:47
«Гвардиола абсолютно поменял ментальность «Сити». Клуб стал совсем другим». Божинов о «горожанах»
1сегодня, 04:06
Парфенов о 18-м месте «Торпедо»: «Задача — достать из игроков максимум и вернуть их на тот уровень, чтобы результаты стали лучше»
сегодня, 03:50
Хавбек Эстонии Саппинен о голе после ошибки Доннаруммы: «Всегда надо идти до конца – все люди, все ошибаются»
сегодня, 03:32
Товарищеский матч. Гол Диаса и 2 ассиста Хамеса помогли Колумбии разгромить Мексику
4сегодня, 03:14
Тренер Грузии Саньоль о 0:2: «Испания словно с другой планеты. Можно сказать, нам еще повезло»
сегодня, 02:00
Джеррард отказался вновь возглавить «Рейнджерс». Тренер пока не планирует возвращаться к работе
1сегодня, 01:31
Шабаров о 0:2 с Беларусью U21: «Россия в атаке сыграла слабо. Были моменты, но не смогли главное — забить»
сегодня, 01:16