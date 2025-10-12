Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды против Финляндии, Беларусь в гостях у Шотландии, Хорватия сыграет с Гибралтаром
В Европе пройдут матчи 8-го тура отбора ЧМ-2026.
Сборная Беларуси сыграет в гостях с Шотландией, Нидерланды примут Финляндию, Хорватия встретится дома с Гибралтаром.
Европа
8-й тур
12 октября 13:00, Стадио Олимпико ди Серравалле
Не начался
12 октября 16:00, Хэмпден Парк
12 октября 16:00, Торсвеллур
Не начался
12 октября 16:00, Йохан Кройфф Арена
Не начался
12 октября 18:45, Анджелко Херьявец
12 октября 18:45, Паркен
12 октября 18:45, Национальный стадион
12 октября 18:45, стадион Дарюса и Гиренаса
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
