с сатирой описал .

В твиттере ФИФА предложили описать форварда сборной Аргентины одним словом.

«Человек-который-проиграл-Саудовской-Аравии», – ответил журналист и телеведущий, недавно бравший интервью у Криштиану Роналду.

Напомним, в 1-м туре ЧМ-2022 Аргентина уступила (1:2), но в итоге вышла в плей-офф и теперь сыграет в четвертьфинале.

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