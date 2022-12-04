Морган описал Месси одним словом: «Человек-который-проиграл-Саудовской-Аравии»

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Пирс Морган с сатирой описал Лионеля Месси.

В твиттере ФИФА предложили описать форварда сборной Аргентины одним словом.

«Человек-который-проиграл-Саудовской-Аравии», – ответил журналист и телеведущий, недавно бравший интервью у Криштиану Роналду.

Напомним, в 1-м туре ЧМ-2022 Аргентина уступила Саудовской Аравии (1:2), но в итоге вышла в плей-офф и теперь сыграет в четвертьфинале.

Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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