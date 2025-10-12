  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «У Стойковича зарплата как у 70 хирургов, а он не переносил критики. Сербия дала ему все, а он бросил игроков. Работа и подготовка к матчам – катастрофа». Экс-игрок «Атлетико» Богданович о тренере
5

«У Стойковича зарплата как у 70 хирургов, а он не переносил критики. Сербия дала ему все, а он бросил игроков. Работа и подготовка к матчам – катастрофа». Экс-игрок «Атлетико» Богданович о тренере

Раде Богданович раскритиковал Драгана Стойковича за работу и зарплату.

В субботу сборная Сербии дома уступила Албании (0:1) в квалификации ЧМ-2026 и после 5 матчей занимает 3-е место в группе. Стойкович подал в отставку с поста главного тренера сербов.

«Мы попали в такую ситуацию, потому что не работали усердно. Неудивительно, что мы долгое время играли плохо. Почему мы играем плохо, почему тренер не создал систему, когда у него было много времени? Ни один тренер в истории сербского спорта не пользовался такой поддержкой.

Наш тренер не выносил критики, но он должен осознавать, что его зарплата была как зарплата 70 хирургов. Поэтому он подвергался критике с самого начала.

Стойкович не нашел правильную тактику, не нашел правильный стиль игры. Он многое менял, так много игроков прошло отбор, что некоторых я просто забыл. Вчерашняя игра была и результатом бездействия Футбольного союза Сербии

Тренерская работа была катастрофической, подготовка к матчам – тоже. Игрока впервые вызывают в сборную, и он играет в старте. Тренер не сформировал костяк команды, ей нужен стержень. У нас лучшие вратари в Европе. Я не виню игроков. Ими просто плохо руководят.

Мы дошли до ситуации, когда Филип Костич – лучший игрок Лиги Европы, выигравший турнир с «Айнтрахтом» и попавший в число одиннадцати лучших футболистов турнира, – сам на себя не похож. Как мать может испортить единственного сына, так и тренер – игрока. Я сказал жене: этот тренер не справится с двумя форвардами – Влаховичем и Митровичем. Мы уничтожили Тадича...

Тренер должен уважать болельщиков, журналистов. Я много критиковал Стойковича и отвечаю за каждое слово аргументами и фактами. Когда говорят факты, даже боги молчат. Я хотел защитить футбольную Сербию и журналистскую профессию от его примитивных ответов, вопросов и выступлений на пресс-конференциях. Он потерялся во времени и пространстве – это факт.

Его решение – это позор. Отыграй еще два матча и уйди как джентльмен. Это предательство, своего рода его высокомерие. Он не должен бросать игроков.

Я не знаю ни одного человека из мира спорта, которому Сербия дала бы больше. Коммунизм дал ему стать звездой «Црвены Звезды», они сделали его президентом клуба. Правительство дало ему стать тренером сборной. Сербия ему дала столько всего, а сколько он вернул, пусть думает», – заявил бывший нападающий сборной Югославии, «Атлетико» и «Вердера» серб Раде Богданович в эфире TV Prva.

Сербия без главного тренера – могут ли взять Станковича?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Novosti.rs
logoДраган Стойкович
деньги
logoСборная Сербии по футболу
logoвысшая лига Сербия
logoКвалификация ЧМ
Федерация футбола Сербии
logoФилип Костич
logoЮвентус
logoЛига Европы УЕФА
logoАйнтрахт Франкфурт
logoсерия А Италия
logoвысшая лига ОАЭ
logoАль-Хилаль
logoАлександар Митрович
logoДушан Тадич
Политика
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Вахда
logoДушан Влахович
logoЦрвена Звезда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сербия без главного тренера – могут ли взять Станковича?
34сегодня, 17:35
Стойкович подал в отставку после домашнего поражения Сербии от Албании. Сборная идет третьей в отборе ЧМ-2026
143сегодня, 06:30
Главные новости
Зинедин Зидан: «Анчелотти – хороший тренер, он слушает своих игроков. Тренер очень важен – это 80% команды»
15 минут назад
Меньян поддержал недовольство Рабьо матчем «Милана» в Австралии: «Мы слишком зациклены на финансах. Не понимаю, почему игра Серии А проходит за границей»
12 минут назад
«Умри, Сербия» скандировали албанские фанаты в Северной Македонии после победы над сербами. Они демонстрировали символику Армии освобождения Косова
919 минут назад
Пропалестинская демонстрация пройдет у штаб-квартиры FIGC в Риме – под лозунгом «Болеем за Палестину: матч Италия – Израиль поддерживает геноцид, заблокируем его»
531 минуту назад
Гана вышла на ЧМ-2026. Сборная сыграет на пятом чемпионате мира из шести последних
944 минуты назад
Зинедин Зидан: «Модрич, Кроос, Бензема, Иско могли за 1,5 часа тренировки ни разу не потерять мяч. У Роналду были потери, но он забивал впечатляющие голы»
1556 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды разгромили Финляндию, Беларусь уступила Шотландии, Фареры победили Чехию, Хорватия обыграла Гибралтар
130сегодня, 20:42
Фанаты «Шальке» напали на фотографов в Дублине – схватили камеру женщины, 70-летнего мужчину ударили ногой в голову. Клуб осудил инцидент, случившийся перед матчем с «Богемианом»
17сегодня, 20:35
Игроки Албании пели в самолете песню об Адеме Яшари из Армии освобождения Косова после победы над Сербией. В раздевалке футболисты показывали албанского орла
7сегодня, 20:32
Выберите расстановку кораблей «Реала» перед класико
1сегодня, 20:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Кто вышел на ЧМ-2026: известна 21 сборная из 48
3145 минут назад
Сакристан о Ямале: «Гений, но ему лишь 18 лет. 17-летнего Месси мы выпускали через раз, постепенно он становился сильнее. Флик правильно воспитывает Ламина»
54 минуты назад
«Разные решения по России и Израилю – фантастика. Если ФИФА за правду – возвращайте РФ. У нас хорошая плеяда молодых ребят, но из‑за непонятной позиции их время проходит». Андреев о бане
18сегодня, 19:14
Балотелли о сборной Италии: «У игроков сейчас нет желания, нет стремления защищать цвета страны – это неприятно. Я гордился, что представлял Италию»
2сегодня, 19:08
Ferrari Lusso после ДТП Антонио продается на eBay за 44 995 фунтов для «запчастей или ремонта». До аварии машина стоила 260 тысяч
4сегодня, 18:49Фото
Бернардески о фэнтези-футболе: «Из-за этого я получил кучу оскорблений»
2сегодня, 18:40
Основатель Golden Boy о 23 млн евро за Батракова: «Эти данные нелепы, Transfermarkt хорош в плане статистики, но не стоимости игроков. Необъективная цена»
13сегодня, 18:24
Виктор Гусев о «Динамо»: «Говорить о золотых медалях в этом сезоне сложно. Но я верю, потому что есть очень хорошие проблески»
5сегодня, 18:17
Игрок «Амкара» Галлямов забил «Акрону-2» после навеса. Защитник подавал с края штрафной, мяч закрутился в ворота
сегодня, 18:11Видео
Самолет сборной Нигерии из-за «большой трещины» на лобовом стекле совершил экстренную посадку в Анголе после матча с Лесото. Никто не пострадал
3сегодня, 17:55