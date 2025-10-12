«У Стойковича зарплата как у 70 хирургов, а он не переносил критики. Сербия дала ему все, а он бросил игроков. Работа и подготовка к матчам – катастрофа». Экс-игрок «Атлетико» Богданович о тренере

Раде Богданович раскритиковал Драгана Стойковича за работу и зарплату.

В субботу сборная Сербии дома уступила Албании (0:1) в квалификации ЧМ-2026 и после 5 матчей занимает 3-е место в группе. Стойкович подал в отставку с поста главного тренера сербов.

«Мы попали в такую ситуацию, потому что не работали усердно. Неудивительно, что мы долгое время играли плохо. Почему мы играем плохо, почему тренер не создал систему, когда у него было много времени? Ни один тренер в истории сербского спорта не пользовался такой поддержкой.

Наш тренер не выносил критики, но он должен осознавать, что его зарплата была как зарплата 70 хирургов. Поэтому он подвергался критике с самого начала.

Стойкович не нашел правильную тактику, не нашел правильный стиль игры. Он многое менял, так много игроков прошло отбор, что некоторых я просто забыл. Вчерашняя игра была и результатом бездействия Футбольного союза Сербии .

Тренерская работа была катастрофической, подготовка к матчам – тоже. Игрока впервые вызывают в сборную, и он играет в старте. Тренер не сформировал костяк команды, ей нужен стержень. У нас лучшие вратари в Европе. Я не виню игроков. Ими просто плохо руководят.

Мы дошли до ситуации, когда Филип Костич – лучший игрок Лиги Европы , выигравший турнир с «Айнтрахтом » и попавший в число одиннадцати лучших футболистов турнира, – сам на себя не похож. Как мать может испортить единственного сына, так и тренер – игрока. Я сказал жене: этот тренер не справится с двумя форвардами – Влаховичем и Митровичем . Мы уничтожили Тадича ...

Тренер должен уважать болельщиков, журналистов. Я много критиковал Стойковича и отвечаю за каждое слово аргументами и фактами. Когда говорят факты, даже боги молчат. Я хотел защитить футбольную Сербию и журналистскую профессию от его примитивных ответов, вопросов и выступлений на пресс-конференциях. Он потерялся во времени и пространстве – это факт.

Его решение – это позор. Отыграй еще два матча и уйди как джентльмен. Это предательство, своего рода его высокомерие. Он не должен бросать игроков.

Я не знаю ни одного человека из мира спорта, которому Сербия дала бы больше. Коммунизм дал ему стать звездой «Црвены Звезды », они сделали его президентом клуба. Правительство дало ему стать тренером сборной. Сербия ему дала столько всего, а сколько он вернул, пусть думает», – заявил бывший нападающий сборной Югославии, «Атлетико» и «Вердера» серб Раде Богданович в эфире TV Prva.

