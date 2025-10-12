Ferrari Lusso после ДТП Антонио продается на eBay за 44 995 фунтов для «запчастей или ремонта». До аварии машина стоила 260 тысяч

Микаил Антонио решил продать автомобиль, на котором попал в тяжелое ДТП.

7 декабря 2024 года футболист попал в автомобильную аварию , не справившись с управлением Ferrari в пригороде Лондона. Позднее ямаец перенес операцию в связи с переломом ноги и уже не играл за «Вест Хэм». Летом он покинул клуб, за который выступал с 2015 года.

Антонио рассказал, что посетил свалку, чтобы посмотреть на остатки своего автомобиля после ДТП: «Осознал, насколько я был близок к смерти. Машина превратилась в хлам ».

Как сообщает The Sun, изначально Ferrari Lusso стоил 260 000 фунтов. Сейчас на eBay поврежденное транспортное средство продается за 44 995 фунтов.

Независимый продавец указал, что машина продается для «запчастей или ремонта». В объявлении, сопровождаемом фотографиями разбитого автомобиля, говорится: «Повреждения, полученные в результате аварии, не устранены. Страховые претензии не предъявлялись».

Скриншот: thesun.co.uk